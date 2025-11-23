Запечённые шампиньоны: всего 5 шагов до кулинарного шедевра, о котором вы мечтали

Шампиньоны в духовке: полезно, сытно и без лишних калорий — кулинары

Запечённые шампиньоны — одно из самых универсальных и здоровых блюд. Они не содержат жиров, имеют низкую калорийность и при этом отличаются высоким содержанием белка.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шампиньоны запеченные

Особенно блюдо подходит вегетарианцам и тем, кто хочет сократить потребление мяса: шампиньоны по текстуре и вкусу прекрасно заменяют его.

Ингредиенты (на 4 порции)

Шампиньоны крупные — 12 шт.

Сыр моцарелла — 130 г

Помидор — 1 шт.

Петрушка свежая — 15 г

Чеснок сушёный молотый — 1/2 ч. л.

Мускатный орех — по вкусу

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

1. Подготовка грибов

Тщательно промойте шампиньоны и обсушите их.

Аккуратно удалите ножки, чтобы сформировать "корзиночки".

2. Начинка

Мелко нарежьте помидор и сливочную моцареллу.

Добавьте петрушку, чеснок, соль, перец и щепотку муската.

Перемешайте до однородной массы.

3. Наполнение

Выложите грибные шляпки на противень.

Наполните каждую подготовленной начинкой.

4. Запекание

Разогрейте духовку до 180-190°C.

Запекайте 20-25 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.

Советы и вариации

Можно добавить в начинку немного сливочного сыра или мягкого творога — будет более кремово.

Для пряности используйте орегано, базилик или паприку.

Если хотите более насыщенный вкус — слегка обжарьте ножки шампиньонов и добавьте их в начинку.

FAQ

Можно ли сделать блюдо веганским?

Да — замените моцареллу на веганский сыр или тофу с пищевыми дрожжами.

Подходят ли замороженные шампиньоны?

Лучше использовать свежие: замороженные теряют форму и выделяют много влаги, рекомендуют кулинары.

Какие грибы подойдут вместо шампиньонов?

Портобелло — идеальный вариант. Они крупнее, ароматнее и отлично держат форму.

Можно ли готовить без сыра?

Да. Замените сыр смесью из помидоров, зелени и ароматных специй — будет лёгкий низкокалорийный вариант.

Мифы и правда о запечённых шампиньонах

Миф: шампиньоны — "пустые" и почти не содержат ценных веществ.

Правда: в них много растительного белка, клетчатки, витаминов B, селена и антиоксидантов.

Миф: грибы вредно запекать — они теряют питательность.

Правда: запекание — один из самых щадящих способов приготовления, который сохраняет больше полезных веществ, чем жарка.

Миф: шампиньоны нельзя есть регулярно.

Правда: при нормальной тепловой обработке они абсолютно безопасны и подходят для частого употребления.