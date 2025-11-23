Запечённые шампиньоны: всего 5 шагов до кулинарного шедевра, о котором вы мечтали

Запечённые шампиньоны — одно из самых универсальных и здоровых блюд. Они не содержат жиров, имеют низкую калорийность и при этом отличаются высоким содержанием белка.
Особенно блюдо подходит вегетарианцам и тем, кто хочет сократить потребление мяса: шампиньоны по текстуре и вкусу прекрасно заменяют его.
Шампиньоны крупные — 12 шт.
Сыр моцарелла — 130 г
Помидор — 1 шт.
Петрушка свежая — 15 г
Чеснок сушёный молотый — 1/2 ч. л.
Мускатный орех — по вкусу
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Тщательно промойте шампиньоны и обсушите их.
Аккуратно удалите ножки, чтобы сформировать "корзиночки".
Мелко нарежьте помидор и сливочную моцареллу.
Добавьте петрушку, чеснок, соль, перец и щепотку муската.
Перемешайте до однородной массы.
Выложите грибные шляпки на противень.
Наполните каждую подготовленной начинкой.
Разогрейте духовку до 180-190°C.
Запекайте 20-25 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.
Можно добавить в начинку немного сливочного сыра или мягкого творога — будет более кремово.
Для пряности используйте орегано, базилик или паприку.
Если хотите более насыщенный вкус — слегка обжарьте ножки шампиньонов и добавьте их в начинку.
Да — замените моцареллу на веганский сыр или тофу с пищевыми дрожжами.
Лучше использовать свежие: замороженные теряют форму и выделяют много влаги, рекомендуют кулинары.
Портобелло — идеальный вариант. Они крупнее, ароматнее и отлично держат форму.
Да. Замените сыр смесью из помидоров, зелени и ароматных специй — будет лёгкий низкокалорийный вариант.
Правда: в них много растительного белка, клетчатки, витаминов B, селена и антиоксидантов.
Правда: запекание — один из самых щадящих способов приготовления, который сохраняет больше полезных веществ, чем жарка.
Правда: при нормальной тепловой обработке они абсолютно безопасны и подходят для частого употребления.
Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?