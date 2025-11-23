Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запекаем сёмгу целиком легко и просто по этому рецепту — кулинары
Инспектор ГАИ разъяснил, почему нельзя отвечать на вопросы о зарплате
Цены на кардамон взлетели на 70% — BBC News
Посев львиного зева в ноябре улучшает развитие рассады — сообщает Actualno
Люся Чеботина отказалась раскрыть имя своего возлюбленного
Вечерние перекусы с бананом и миндалём поддерживают сон — диетолог Хивернат
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона

Запечённые шампиньоны: всего 5 шагов до кулинарного шедевра, о котором вы мечтали

Шампиньоны в духовке: полезно, сытно и без лишних калорий — кулинары
3:02
Еда

Запечённые шампиньоны — одно из самых универсальных и здоровых блюд. Они не содержат жиров, имеют низкую калорийность и при этом отличаются высоким содержанием белка.

Шампиньоны запеченные
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампиньоны запеченные

Особенно блюдо подходит вегетарианцам и тем, кто хочет сократить потребление мяса: шампиньоны по текстуре и вкусу прекрасно заменяют его.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Шампиньоны крупные — 12 шт.

  • Сыр моцарелла — 130 г

  • Помидор — 1 шт.

  • Петрушка свежая — 15 г

  • Чеснок сушёный молотый — 1/2 ч. л.

  • Мускатный орех — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

1. Подготовка грибов

  • Тщательно промойте шампиньоны и обсушите их.

  • Аккуратно удалите ножки, чтобы сформировать "корзиночки".

2. Начинка

  • Мелко нарежьте помидор и сливочную моцареллу.

  • Добавьте петрушку, чеснок, соль, перец и щепотку муската.

  • Перемешайте до однородной массы.

3. Наполнение

  • Выложите грибные шляпки на противень.

  • Наполните каждую подготовленной начинкой.

4. Запекание

  • Разогрейте духовку до 180-190°C.

  • Запекайте 20-25 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.

Советы и вариации

  • Можно добавить в начинку немного сливочного сыра или мягкого творога — будет более кремово.

  • Для пряности используйте орегано, базилик или паприку.

  • Если хотите более насыщенный вкус — слегка обжарьте ножки шампиньонов и добавьте их в начинку.

FAQ

Можно ли сделать блюдо веганским?

Да — замените моцареллу на веганский сыр или тофу с пищевыми дрожжами.

Подходят ли замороженные шампиньоны?

Лучше использовать свежие: замороженные теряют форму и выделяют много влаги, рекомендуют кулинары.

Какие грибы подойдут вместо шампиньонов?

Портобелло — идеальный вариант. Они крупнее, ароматнее и отлично держат форму.

Можно ли готовить без сыра?

Да. Замените сыр смесью из помидоров, зелени и ароматных специй — будет лёгкий низкокалорийный вариант.

Мифы и правда о запечённых шампиньонах

Миф: шампиньоны — "пустые" и почти не содержат ценных веществ.

Правда: в них много растительного белка, клетчатки, витаминов B, селена и антиоксидантов.

Миф: грибы вредно запекать — они теряют питательность.

Правда: запекание — один из самых щадящих способов приготовления, который сохраняет больше полезных веществ, чем жарка.

Миф: шампиньоны нельзя есть регулярно.

Правда: при нормальной тепловой обработке они абсолютно безопасны и подходят для частого употребления.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона
Политолог раскритиковал голливудский фильм о Нюрнбергском процессе
Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP
Артишоки и брокколи признаны полезными продуктами для поддержки печени — brandin.cz
Шампиньоны в духовке: полезно, сытно и без лишних калорий — кулинары
Кинематограф исследует психику через разные жанры
Слоёная сборка делает хлеб-гармошку воздушным по данным кондитеров
Александру Васильеву грозит заочный арест из-за долгов ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.