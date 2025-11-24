Хруст сверху, мягкость внутри: тёртый пирог с вареньем, вызывающий ту самую детскую ностальгию

Тёртый пирог выпекают при 180 градусах около 35 минут

Есть блюда, в которых удивительным образом соединяются простота и уют. Тёртый пирог с вареньем — одно из них. Его знали почти в каждом советском доме: минимальный набор продуктов, немного времени — и вот на столе уже стоит золотистый пирог, пахнущий сливочным маслом и сладким вареньем. Сегодня этот рецепт переживает второе рождение, ведь в нём есть всё, за что мы любим домашнюю выпечку: простота, вкус и воспоминания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тёртый пирог с вареньем

Почему этот пирог особенный

Песочное тесто в нём играет двойную роль: основа удерживает начинку, а верхняя тёртая часть превращается в хрустящую золотистую крошку. Варенье выступает в роли яркого акцента — можно взять любое: смородиновое, малиновое, жимолостное, абрикосовое или даже апельсиновый джем. С каждым вариантом вкус получится новым.

Ингредиенты

Сливочное масло: 200 г.

Сахар: 1 стакан (200 мл).

Яйца: 2 шт.

Мука: 4 стакана (200 мл).

Разрыхлитель теста: 10 г.

Варенье (густое): 150 г.

Щепотка соли.

Как приготовить тёртый пирог с вареньем

Подготовьте продукты: масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким. Варенье должно быть густым, иначе вытечет при выпечке.

Сделайте тесто: в глубокой миске соедините масло, сахар и яйца. При желании добавьте немного ванили или цедры — для аромата. Взбейте миксером до однородной массы.

Добавьте сухие ингредиенты: просейте муку с разрыхлителем, всыпайте частями, быстро замешивая мягкое песочное тесто. Оно должно быть эластичным, но не липким.

Разделите тесто: отделите треть теста, заверните её в плёнку и уберите в морозильник на 20-30 минут.

Соберите пирог: оставшуюся часть раскатайте и выложите в форму (примерно 24x34 см), застеленную пергаментом. Разровняйте, сформируйте бортики.

Добавьте начинку: выложите варенье ровным слоем, распределите ложкой.

Сделайте верх: достаньте охлаждённый кусок теста и натрите его на крупной тёрке прямо поверх варенья.

Выпекайте: поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте 35 минут до золотистого цвета.

Остудите и подавайте: остудите пирог, нарежьте на порционные кусочки. Тёплым он мягкий и нежный, а после остывания становится рассыпчатым и ароматным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать жидкое варенье.

Последствие: начинка вытечет и подгорит.

Альтернатива: выберите густое варенье или добавьте в него ложку крахмала.

Ошибка: долго месить тесто.

Последствие: масло растает, тесто станет плотным.

Альтернатива: замешивайте быстро, не перегревая массу руками.

Ошибка: сразу добавить всю муку.

Последствие: тесто может стать слишком сухим.

Альтернатива: добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию.

А что если…

Хотите придать пирогу новый вкус? Попробуйте добавить в варенье горсть рубленых орехов или немного корицы. А если варенья под рукой нет, отлично подойдут густое повидло, яблочное пюре или даже консервированные ягоды, сообщает menunedeli.ru.

Плюсы и минусы пирога

Преимущества Недостатки Простота и доступность ингредиентов Калорийный из-за масла и сахара Готовится без миксера и специальных навыков Требует охлаждения теста Долго хранится и не теряет вкус Может быть слишком сладким при жидком варенье Идеален для домашних чаепитий Не подходит для постного меню

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать маргарин вместо масла

Да, но вкус будет менее насыщенным. Лучше смешать половину сливочного масла с маргарином.

Как сделать пирог менее сладким

Уменьшите количество сахара до 3/4 стакана и выберите варенье с лёгкой кислинкой.

Как хранить пирог

В герметичном контейнере при комнатной температуре — до 3 дней, в холодильнике — до недели.

Интересные факты

Тёртый пирог — потомок старинного венгерского десерта "linzer torte", популярного в Центральной Европе.

В СССР пирог часто пекли на маргарине, а варенье выбирали из того, что осталось с зимних заготовок.

В некоторых регионах пирог называли "королевской ватрушкой", если в начинку добавляли творог или джем.

Исторический контекст