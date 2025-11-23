Невинная закуска превращается в гастробомбу: этот рулет вызывает зависимость после первого куска

Сырно — яичный рулет готовят с куриным фаршем и перцем

Этот рулет — находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, питательное и при этом не тратить полдня у плиты. Никаких дорогих ингредиентов или сложных технологий: всё просто, красиво и очень аппетитно. Основа — блинчик из яиц и сыра, а начинка — сочный куриный фарш с болгарским перцем. Рулет получается румяным, ароматным и нарезается идеальными ровными ломтиками, которые можно подавать как горячими, так и холодными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сырно-яичный рулет с фаршем

Преимущества рецепта

Готовится без теста и без муки.

Прекрасно держит форму и не разваливается при нарезке.

Можно экспериментировать с начинкой — от овощей и грибов до рыбы и морепродуктов.

Легко поддаётся заморозке и повторному разогреву.

Ингредиенты

Для рулета:

куриный фарш: 500 г.

яйца: 5 шт.

твёрдый сыр: 200 г.

болгарский перец: 1 шт.

соль и чёрный перец: по вкусу.

Для украшения:

свежая зелень: по вкусу.

дольки болгарского перца: по желанию.

Как приготовить сырно-яичный рулет шаг за шагом

Подготовка ингредиентов: если используете не фарш, а куриную грудку, измельчите её в мясорубке. Разогрейте духовку до 180 °C.

если используете не фарш, а куриную грудку, измельчите её в мясорубке. Разогрейте духовку до 180 °C. Начинка: болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Смешайте его с фаршем, посолите, поперчите и перемешайте.

болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Смешайте его с фаршем, посолите, поперчите и перемешайте. Сырно-яичная основа: натереть сыр на крупной тёрке, соединить с яйцами и взбить блендером до однородной массы.

натереть сыр на крупной тёрке, соединить с яйцами и взбить блендером до однородной массы. Выпечка основы: вылейте яично-сырную смесь в застеленную пергаментом форму. Выпекайте 15 минут при 180 °C — масса должна схватиться, но остаться мягкой.

вылейте яично-сырную смесь в застеленную пергаментом форму. Выпекайте 15 минут при 180 °C — масса должна схватиться, но остаться мягкой. Формирование рулета: остудите основу, затем распределите сверху куриный фарш с перцем. Аккуратно сверните рулет, чтобы начинка оказалась внутри.

остудите основу, затем распределите сверху куриный фарш с перцем. Аккуратно сверните рулет, чтобы начинка оказалась внутри. Запекание: переложите рулет в форму, накройте фольгой и запекайте 60 минут при 180 °C.

переложите рулет в форму, накройте фольгой и запекайте 60 минут при 180 °C. Подача: остудите рулет, снимите фольгу, нарежьте на порционные кусочки. Украсьте зеленью или ломтиками перца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пересушить яично-сырную основу.

Последствие: рулет трескается при сворачивании.

Альтернатива: выпекайте не дольше 15 минут, пока основа лишь схватится.

пересушить яично-сырную основу. рулет трескается при сворачивании. выпекайте не дольше 15 минут, пока основа лишь схватится. Ошибка: использовать слишком влажный фарш.

Последствие: начинка будет жидкой и потечёт.

Альтернатива: добавьте ложку панировочных сухарей или немного крахмала.

использовать слишком влажный фарш. начинка будет жидкой и потечёт. добавьте ложку панировочных сухарей или немного крахмала. Ошибка: не остудить основу перед сворачиванием.

Последствие: сыр расплавится и не даст свернуть рулет.

Альтернатива: дайте блюду остыть 5-7 минут перед сборкой.

А что если…

Если хотите сделать блюдо более праздничным, добавьте в фарш немного обжаренных грибов или кукурузы. А для лёгкой летней версии замените часть сыра на творог и добавьте зелень в яичную смесь — получится ароматный и полезный вариант, сообщает food.ru.

Плюсы и минусы блюда

Преимущества Недостатки Лёгкость и скорость приготовления Требует аккуратности при сворачивании Универсальная основа для разных начинок Не подходит для вегетарианцев Подходит для завтрака, обеда и ужина Калорийность выше средней Можно подавать холодным Требует духовки или жаропрочной формы

Часто задаваемые вопросы

Можно ли приготовить основу на сковороде

Да, если накрыть крышкой и готовить на слабом огне до схватывания яичной массы.

Подойдёт ли другой вид мяса

Да, рулет получается отличным и с индейкой, говядиной или смесью фаршей.

Как хранить готовый рулет

В холодильнике до трёх дней. Для разогрева лучше использовать микроволновку или духовку при 150 °C.

Интересные факты

Сырно-яичные рулеты впервые появились во французской кухне как способ быстро использовать остатки сыра.

В Европе подобные блюда называют "омлет-рулетами" и подают с соусами на основе йогурта.

Сыр придаёт рулету не только вкус, но и пластичность, которая помогает сохранить форму без муки.

Исторический контекст