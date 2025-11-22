Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блюдо, что исчезает быстрее, чем готовится: фрикадельки в сливочном соусе для ужина мечты

Фрикадельки из курицы готовятся за 20 минут
4:09
Еда

Иногда, чтобы приготовить по-настоящему домашний и тёплый ужин, достаточно простых ингредиентов. Фрикадельки из куриного фарша в сливочном соусе — тот случай, когда за минимальное время вы получаете максимум вкуса. Они получаются воздушными, ароматными и настолько нежными, что буквально тают во рту.

Фрикадельки в сливочном соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрикадельки в сливочном соусе

Почему этот рецепт стал хитом

Куриный фарш делает блюдо лёгким, сливки добавляют нежности, а горчица придаёт пикантную ноту. Благодаря короткой тепловой обработке фрикадельки не теряют сочности, а сливочный соус превращает их в идеальное сопровождение для пюре, пасты или риса.

Ингредиенты

Для фрикаделек

  • Куриный фарш: 500 г.
  • Луковица: 1 небольшая.
  • Яйцо: 1 шт.
  • Манная крупа или панировочные сухари: 2 ст. л.
  • Соль, чёрный перец: по вкусу.

Для соуса

  • Сливки 20%: 200 мл.
  • Вода или бульон: 100 мл.
  • Дижонская горчица: 1 ч. л.
  • Специи: по вкусу (мускатный орех, чеснок, прованские травы).

Как приготовить фрикадельки шаг за шагом

  • Подготовка фарша: лук мелко нарежьте и соедините с куриным фаршем. Добавьте яйцо, манку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы и оставьте на 5 минут, чтобы манка набухла.
  • Формирование фрикаделек: смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики.
  • Обжаривание: разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки.
  • Приготовление соуса: в миске смешайте сливки, воду и дижонскую горчицу, добавьте специи. Влейте смесь в сковороду к фрикаделькам.
  • Тушение: накройте крышкой и готовьте на слабом огне 15-20 минут, пока соус не станет густым и однородным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком активно перемешивать фарш.
    Последствие: фрикадельки становятся жёсткими.
    Альтернатива: перемешайте аккуратно, только до объединения ингредиентов.
  • Ошибка: использовать сливки низкой жирности.
    Последствие: соус получится водянистым.
    Альтернатива: выбирайте сливки не менее 20 %.
  • Ошибка: жарить на сильном огне.
    Последствие: фрикадельки подгорят, но останутся сырыми внутри.
    Альтернатива: обжаривайте на среднем огне и доводите до готовности под крышкой.

А что если…

Если вы хотите сделать блюдо диетическим, замените сливки на греческий йогурт или нежирную сметану, добавив немного лимонного сока. А для более насыщенного вкуса можно использовать куриный бульон с ложкой соевого соуса, сообщает news.ru.

Плюсы и минусы рецепта

Преимущества Недостатки
Быстрое приготовление — всего 20 минут Не подходит для вегетарианцев
Минимум ингредиентов Требует внимательного контроля огня
Универсальное блюдо для любого гарнира Соус нужно постоянно помешивать
Подходит для детского меню При использовании жирных сливок блюдо калорийно

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить куриный фарш на индейку

Да, фрикадельки из индейки получаются не менее нежными, но с лёгким ореховым вкусом.

Подходит ли рецепт для заморозки

Да, сформированные сырые фрикадельки можно заморозить и готовить позже — структура останется прежней.

Как сделать соус гуще

Добавьте половину чайной ложки крахмала, разведённого в холодной воде, и прогрейте до загустения.

Интересные факты

  • В Италии их готовят с сыром и подают с пастой, а в Скандинавии — с картофельным пюре и брусничным соусом.
  • Сливочные соусы традиционно используются во французской кухне как знак уюта и домашнего тепла.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
