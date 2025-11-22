Забудьте про скучный картофель: этот рецепт запеканки перевернёт ваше представление о вкусе

Этот вариант запечённого картофеля — почти ритуал: много терпения, щедрые слои сливок, терпкий сыр и лук, который доводится до почти сладкого состояния.
Блюдо получается нежным, как отмечают кулинары, насыщенным и согревающим. Ниже — подробная инструкция, основанная на классической технике.
6 средних картофелин
1 маленькая луковица
2 ст. л. сливочного масла (для лука)
1 зубчик чеснока
1 ст. л. свежего тимьяна
1/4 стакана сухого белого вина
Дополнительно: масло для смазывания формы
2 стакана жирных сливок (33%)
1 стакан цельного молока
3/4 стакана тёртого сыра
щепотка перца
соль и чёрный перец — по вкусу
Тонко нарежьте клубни — примерно до 2-3 мм. Чем тоньше ломтики, тем однороднее получится структура блюда.
Разогрейте большую сковороду и растопите 2 ст. л. сливочного масла.
Добавьте тонко нарезанный лук.
Обжаривайте 10 минут на среднем огне, регулярно помешивая.
Влейте белое вино — оно ускорит карамелизацию и добавит аромата.
Добавьте чеснок и тимьян, прогрейте ещё 2 минуты.
Снимите сковороду с огня.
Смажьте большую форму для запекания размером около 23x33 см (9x13 дюймов). Масло предотвратит прилипание и обеспечит красивую корочку.
Переходим к самому важному — правильной укладке слоёв. Именно от неё зависит текстура блюда.
Влейте треть сливочной смеси на дно формы.
Разложите треть картофеля ровным слоем.
Добавьте половину карамелизированного лука.
Снова полейте третью часть сливочной смеси.
Добавьте ещё треть картофеля.
Выложите оставшийся лук.
Последний слой картофеля разместите максимально ровно.
Залейте оставшейся сливочной смесью.
Накройте форму фольгой.
Разогрейте духовку до 180°C.
Поместите форму на средний уровень.
Готовьте 2 часа под фольгой — картофель должен стать почти мягким, а сливки начнут пузыриться.
Чтобы получить золотистую поверхность:
снимите фольгу;
добавьте немного тёртого сыра;
запекайте ещё 10-15 минут.
Картофель нарезан слишком толсто
→ верх мягкий, низ сыроват
→ используйте тёрку-мандолину для равномерных срезов
Мало соли в сливках
→ пресный вкус
→ солите каждый слой слегка, а не только смесь
Нет белого вина
→ лук карамелизуется дольше
→ замените на яблочный уксус, разведённый водой (1:4)
Будет более сытная, дымная версия — обжарьте бекон и добавьте кусочки в середину блюда.
Используйте:
эмменталь
комте
чеддер (даст более плотную корочку)
Рецепт и так без глютена.
Да. Запеканка хранится 24-36 часов в холодильнике и отлично разогревается.
Да, получится ещё нежнее — но гораздо калорийнее.
Не обязательно, но она обеспечивает равномерность.
Запеканки появились во французских крестьянских домах как способ расходовать остатки картофеля и молока.
Карамелизация лука с вином — профессиональный приём, придающий приятный вкус блюду.
Картофель лучше держит форму в длительной выпечке благодаря высокому содержанию крахмала.
