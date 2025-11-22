Бабушкин рецепт заиграл по-новому: торт с клюквой, который получается у всех

Перевёрнутый торт с клюквой: простой рецепт, который удивит гостей

Клюква редко становится главным героем праздничного стола, но в этом перевёрнутом торте она раскрывается полностью: рубиновые ягоды карамелизуются в апельсиново-имбирной глазури, а нежный сметанный корж пропитывается соком и получается влажным, ярким и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пирог

Ингредиенты

1. Карамельная основа

60 г несолёного сливочного масла

100 г сахара

1 ст. л. свежего апельсинового сока

2 ч. л. мелко натёртого свежего имбиря

⅛ ч. л. морской соли

250 г клюквы (свежей или замороженной — не размораживать)

2. Тесто

150 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

¼ ч. л. соды

¼ ч. л. мелкой морской соли

120 г мягкого сливочного масла

150 г сахарной пудры

Цедра одного апельсина

2 крупных яйца

2 ч. л. ванильного экстракта

120 г густой сметаны

Подготовка формы

Возьмите круглую форму диаметром 20 см и глубиной не менее 5 см. Смажьте маслом и застелите бумагой дно и бортики. Установите форму на противень — при выпечке карамель может слегка подтекать.

Как приготовить карамельную основу

В маленькой кастрюле соедините масло, сахар, апельсиновый сок, имбирь и соль. Прогревайте на среднем-низком огне до растворения сахара. Дождитесь лёгкого кипения и блеска — это рабочая карамель. Вылейте в подготовленную форму. Сверху равномерно распределите клюкву одним слоем.

Совет: замороженная клюква даст чуть больше сока, поэтому торт будет более влажным — это нормально.

Приготовление теста

Разогрейте духовку до 195°C (175°C с конвекцией). В миске просейте муку, разрыхлитель, соду и соль. В миксере взбейте масло, сахарную пудру и апельсиновую цедру 3–4 минуты до кремовой текстуры. По одному добавьте яйца. Смесь может слегка расслоиться — это не ошибка. Добавьте ваниль. На низкой скорости введи сухую смесь в три приёма, чередуя со сметаной (2 подхода). Равномерно распределите тесто поверх клюквы.

Выпечка

Выпекайте примерно 50 минут. Зубочистка в центре должна выходить почти сухой. Остудите в форме минимум 30 минут. Аккуратно переверните на блюдо, снимите бумагу.

Свежая vs. замороженная клюква

Параметр Свежая Замороженная Вкус яркий, чуть более кислый мягче, сочнее Поведение в карамели держит форму быстрее лопается Влажность теста умеренная выше Нужны ли изменения рецепта нет нет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Перемешали тесто слишком долго

→ корж становится плотным

→ смешивать только до объединения муки Использовали слишком мелкую форму

→ карамель может вытечь

→ используйте форму 20 см или больше Поставили торт на стол сразу после выпечки

→ может развалиться при перевороте

→ дать минимум 30–40 минут остывания

А что если…

…добавить пряностей?

Можно ввести щепотку корицы или кардамона — клюква и апельсин отлично «тянут» ароматику.

…заменить клюкву?

Подойдут: вишня, груша, красная смородина, айва.

…сделать торт менее кислым?

Смешайте клюкву с горстью белого винограда или кубиками груши.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Яркий праздничный вкус Требует аккуратного переворачивания Красивый внешний вид без украшений Клюква может дать много сока Лёгкая в приготовлении карамель Не подходит тем, кто не любит кислые ягоды Сочность благодаря сметане Дольше остывает

FAQ

Можно ли заменить сметану на йогурт?

Да, используйте густой греческий йогурт 10%+.

Можно ли использовать форму с разъёмным дном?

Нет — карамель вытечет.

Как сохранить остатки?

Хранить в холодильнике до 3 дней. Подавать слегка подогретым.

Мифы и правда

Миф: Перевёрнутые торты всегда сухие.

Правда: Тесто на сметане делает корж очень влажным.

Миф: Клюква слишком кислая для выпечки.

Правда: В карамели и апельсиновом соке её вкус становится сбалансированным и ярким.

Миф: Такой торт сложно перевернуть.

Правда: Если выдержать время охлаждения и использовать бумагу, всё получится легко.

