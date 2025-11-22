Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бабушкин рецепт заиграл по-новому: торт с клюквой, который получается у всех

Перевёрнутый торт с клюквой: простой рецепт, который удивит гостей
Еда

Клюква редко становится главным героем праздничного стола, но в этом перевёрнутом торте она раскрывается полностью: рубиновые ягоды карамелизуются в апельсиново-имбирной глазури, а нежный сметанный корж пропитывается соком и получается влажным, ярким и ароматным.

пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пирог

 Ингредиенты

1. Карамельная основа

  • 60 г несолёного сливочного масла

  • 100 г сахара

  • 1 ст. л. свежего апельсинового сока

  • 2 ч. л. мелко натёртого свежего имбиря

  • ⅛ ч. л. морской соли

  • 250 г клюквы (свежей или замороженной — не размораживать)

 2. Тесто

  • 150 г пшеничной муки

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • ¼ ч. л. соды

  • ¼ ч. л. мелкой морской соли

  • 120 г мягкого сливочного масла

  • 150 г сахарной пудры

  • Цедра одного апельсина

  • 2 крупных яйца

  • 2 ч. л. ванильного экстракта

  • 120 г густой сметаны

Подготовка формы

  1. Возьмите круглую форму диаметром 20 см и глубиной не менее 5 см.

  2. Смажьте маслом и застелите бумагой дно и бортики.

  3. Установите форму на противень — при выпечке карамель может слегка подтекать.

Как приготовить карамельную основу

  1. В маленькой кастрюле соедините масло, сахар, апельсиновый сок, имбирь и соль.

  2. Прогревайте на среднем-низком огне до растворения сахара.

  3. Дождитесь лёгкого кипения и блеска — это рабочая карамель.

  4. Вылейте в подготовленную форму.

  5. Сверху равномерно распределите клюкву одним слоем.

Совет: замороженная клюква даст чуть больше сока, поэтому торт будет более влажным — это нормально.

Приготовление теста

  1. Разогрейте духовку до 195°C (175°C с конвекцией).

  2. В миске просейте муку, разрыхлитель, соду и соль.

  3. В миксере взбейте масло, сахарную пудру и апельсиновую цедру 3–4 минуты до кремовой текстуры.

  4. По одному добавьте яйца. Смесь может слегка расслоиться — это не ошибка.

  5. Добавьте ваниль.

  6. На низкой скорости введи сухую смесь в три приёма, чередуя со сметаной (2 подхода).

  7. Равномерно распределите тесто поверх клюквы.

Выпечка

  1. Выпекайте примерно 50 минут.

  2. Зубочистка в центре должна выходить почти сухой.

  3. Остудите в форме минимум 30 минут.

  4. Аккуратно переверните на блюдо, снимите бумагу.

Свежая vs. замороженная клюква

Параметр Свежая Замороженная
Вкус яркий, чуть более кислый мягче, сочнее
Поведение в карамели держит форму быстрее лопается
Влажность теста умеренная выше
Нужны ли изменения рецепта нет нет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Перемешали тесто слишком долго
    → корж становится плотным
    → смешивать только до объединения муки

  2. Использовали слишком мелкую форму
    → карамель может вытечь
    → используйте форму 20 см или больше

  3. Поставили торт на стол сразу после выпечки
    → может развалиться при перевороте
    → дать минимум 30–40 минут остывания

А что если…

…добавить пряностей?

Можно ввести щепотку корицы или кардамона — клюква и апельсин отлично «тянут» ароматику.

…заменить клюкву?

Подойдут: вишня, груша, красная смородина, айва.

…сделать торт менее кислым?

Смешайте клюкву с горстью белого винограда или кубиками груши.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Яркий праздничный вкус Требует аккуратного переворачивания
Красивый внешний вид без украшений Клюква может дать много сока
Лёгкая в приготовлении карамель Не подходит тем, кто не любит кислые ягоды
Сочность благодаря сметане Дольше остывает

FAQ

Можно ли заменить сметану на йогурт?

Да, используйте густой греческий йогурт 10%+.

Можно ли использовать форму с разъёмным дном?

Нет — карамель вытечет.

Как сохранить остатки?

Хранить в холодильнике до 3 дней. Подавать слегка подогретым.

 Мифы и правда

Миф: Перевёрнутые торты всегда сухие.
Правда: Тесто на сметане делает корж очень влажным.

Миф: Клюква слишком кислая для выпечки.
Правда: В карамели и апельсиновом соке её вкус становится сбалансированным и ярким.

Миф: Такой торт сложно перевернуть.
Правда: Если выдержать время охлаждения и использовать бумагу, всё получится легко.

Три интересных факта

  1. Перевёрнутые пироги (upside-down cakes) появились ещё в XIX веке как способ карамелизовать фрукты.

  2. Клюква — одна из немногих ягод, которые не теряют форму при запекании.

  3. Апельсиновая цедра усиливает вкус ягод, даже если её в рецепте очень мало.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
