Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люся Чеботина сообщила, что спит в обнимку с любимой собакой
Высокоинтенсивные упражнения увеличивают риск перегрузки суставов — ортопеды
Собаки определяют время по снижению запаха хозяина — исследователи
Цельнозерновая паста увеличивает насыщение у спортсменов по оценке диетологов
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
Озонирование снижает количество насекомых на даче

Кислинка капусты и сладость свёклы работают идеально: салат получается свежим и удивительно насыщенным

Простую версию салата из свёклы и капусты показала автор brandin.cz
6:01
Еда

Иногда самый удачный салат — это вовсе не сложное блюдо с десятком ингредиентов, а простая и честная комбинация продуктов, которые работают идеально вместе. Лёгкий салат из свёклы, квашеной капусты и лука — именно такой вариант.

Салат из свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из свеклы

Он напоминает упрощённый винегрет, но получается намного легче, ярче по вкусу и быстрее в приготовлении. Это отличный способ добавить в рацион больше клетчатки, витаминов и полезных ферментов. Такой салат подходит к рыбе, мясу, гарнирам, а ещё может стать самостоятельной закуской, особенно когда хочется чего-то свежего и бодрящего.

Свёкла придаёт блюду натуральную сладость и насыщенный цвет, квашеная капуста добавляет хруст и кислинку, а лук усиливает вкус и делает салат более выразительным. Масло объединяет ингредиенты и подчёркивает натуральность состава. Рецепт настолько прост, что его легко приготовить за пять минут — особенно если использовать готовую свёклу, уточняет brandin.cz.

Ингредиенты

Основные продукты:

  • варёная свёкла
  • квашеная капуста (1:1 по объёму со свёклой)
  • лук
  • растительное масло

Почему этот салат стоит включить в рацион

Свёкла считается одним из лучших овощей для мягкой поддержки пищеварения. Она помогает улучшить кровообращение, богата клетчаткой и природными антиоксидантами. Квашеная капуста содержит пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника и помогают организму лучше усваивать питательные вещества. В сочетании с луком салат получает более яркий вкус и приятный аромат, а растительное масло делает блюдо сбалансированным и питательным.

В отличие от классического винегрета, этот вариант не требует варёных овощей в большом количестве и готовится значительно быстрее.

Сравнение этого салата с традиционным винегретом

Параметр Салат из свёклы и квашеной капусты Классический винегрет
Количество ингредиентов минимальное 6-8 ингредиентов
Время приготовления 5-10 минут до 1 часа
Вкус кисло-сладкий, хрустящий мягкий, овощной
Калорийность ниже выше
Текстура лёгкая, свежая плотная, насыщенная

Советы по приготовлению салата шаг за шагом

  1. Отварите свёклу заранее или используйте уже приготовленную, купленную в супермаркете.

  2. Очистите корнеплод и натрите его на крупной тёрке.

  3. Добавьте к натёртой свёкле квашеную капусту в пропорции 1:1.

  4. Лук нарежьте крупно, чтобы он сохранял текстуру, и добавьте к остальным продуктам.

  5. Перемешайте салат.

  6. Сбрызните растительным маслом — подойдёт подсолнечное или оливковое первого холодного отжима.

  7. Дайте салату настояться несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использовать слишком влажную квашеную капусту.
    Последствие: салат получается водянистым.
    Альтернатива: слегка отжать капусту перед смешиванием.

  2. Ошибка: измельчать лук слишком мелко.
    Последствие: вкус становится слишком резким.
    Альтернатива: нарезка крупными кубиками или тонкими полукольцами.

  3. Ошибка: добавлять слишком много масла.
    Последствие: салат теряет лёгкость.
    Альтернатива: использовать 1-2 ложки и хорошо перемешивать.

А что если… добавить новые ингредиенты?

Этот салат легко адаптировать. Вот варианты, которые не испортят вкус:

  • яблоко для свежести и лёгкой сладости;
  • ложка мёда для нежного баланса кислотности;
  • кедровые или грецкие орехи для текстуры;
  • чеснок для пикантности;
  • укроп или петрушка — для аромата.

Можно также подать салат с запечённой рыбой или курицей — такая комбинация делает блюдо полноценным приёмом пищи.

Плюсы и минусы салата

Плюсы Минусы
быстрый и простой яркая кислинка нравится не всем
богат клетчаткой и витаминами свёкла может окрашивать другие блюда
подходит как гарнир и закуска чувствительный вкус к выбору масла
низкокалорийный требует качественной квашеной капусты

FAQ

Можно ли использовать сырую свёклу?
Да, если натереть её очень тонко. Но вкус будет суше и жестче.

Как выбрать квашеную капусту?
Она должна быть хрустящей, умеренно кислой, без уксуса — натурального брожения.

Какое масло лучше подойдёт?
Подсолнечное нерафинированное даст яркий вкус, оливковое — более мягкий.

Мифы и правда

Миф: свёкла слишком сладкая и портит овощные салаты.
Правда: сладость свёклы идеально балансируется кислотой капусты.

Миф: квашеная капуста подходит только к горячим блюдам.
Правда: она отлично работает в холодных салатах благодаря хрустящей структуре.

Миф: лук делает салат слишком резким.
Правда: крупная нарезка смягчает вкус и добавляет текстуру.

Три интересных факта

  1. Свёкла — один из древнейших овощей, который использовали в медицине задолго до того, как стали добавлять его в блюда.

  2. Квашеная капуста — один из лучших природных источников пробиотиков.

  3. В некоторых странах салаты на основе свёклы — обязательная часть новогоднего стола.

Исторический контекст

  • Винегрет появился в XIX веке и стал классикой русской кухни.
  • Со временем появились облегчённые версии, исключающие картофель и солёные огурцы.
  • Современные вариации стремятся к простоте и пользе — именно к такой категории относится этот салат.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
Озонирование снижает количество насекомых на даче
Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи
Нашатырный спирт ускоряет рост рассады и защищает от заболеваний — садовод Перунова
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
На Бали проверяют хостел после гибели китайского туриста — специалисты
Неподходящие по возрасту спреи вызывают осложнения у детей — Иван Лесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.