Капуста тушится, как в старой русской печи: простой деревенский способ делает вкус глубоким и томным

Тушёная капуста с мясом остаётся одним из самых универсальных горячих блюд, которое легко адаптировать под сезон, содержимое холодильника и личные предпочтения. Простые ингредиенты, минимальный набор техники — сковорода, нож, тёрка — и немного времени позволяют получить насыщанное, мягкое и согревающее блюдо, которое подходит и для будня, и для домашнего ужина. Вариантов приготовления настолько много, что каждый раз капуста может получаться по-новому — достаточно выбрать другой вид мяса, поменять вид капусты или скорректировать соус.
В основе домашнего рецепта — сочетание двух видов капусты: свежей и квашеной. Это придаёт блюду сложный вкус, в котором свежесть и кислинка взаимно дополняют друг друга. Добавление говядины делает тушёную капусту более сытной, а бекон усиливает аромат. Соус на основе томатной пасты и муки создаёт густую подливу, которая равномерно связывает все ингредиенты.
Важно, что рецепт легко адаптируется. Любой компонент можно заменить: свинина вместо говядины, краснокочанная капуста вместо белокочанной, томатная паста — на домашний томатный сок. От этого блюдо не потеряет характер, а приобретёт новые оттенки.
Классическая версия требует тщательной подготовки ингредиентов: капусту шинкуют, мясо нарезают поперёк волокон, а квашеную капусту промывают и слегка измельчают, чтобы вкус получился мягче. Бекон обжаривают первым — так получают ароматный жир, на котором затем готовят всё остальное.
Подготовка овощей занимает немного времени, но именно от равномерного размера кусочков зависит равномерность тушения.
|Вид мяса
|Вкус
|Жирность
|Время приготовления
|Подходит для
|Говядина
|насыщенный
|средняя
|дольше
|классический вариант
|Свинина
|мягкий, сочный
|высокая
|быстро
|более сытных блюд
|Охотничьи колбаски
|копчёный
|высокая
|минимальное
|экспресс-вариантов
|Индейка
|нежный
|низкая
|быстро
|диетических версий
Капуста белокочанная — 600 г
Капуста квашеная — 300 г
Лук репчатый — 200 г
Морковь — 200 г
Говядина — 500 г
Бекон сырокопчёный — 50 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Паприка сладкая — 0,5 ч. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Соль, сахар, чёрный перец — по вкусу
Вода — 250-300 мл
Нарежьте говядину тонкими ломтиками поперёк волокон. Свежую капусту нашинкуйте, квашеную слегка промойте и отожмите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите крупно.
Положите нарезанный бекон в холодную сковороду. На маленьком огне вытопите жир, шкварки выньте шумовкой.
На беконном жире обжарьте говядину на сильном огне до румяной корочки.
Добавьте к мясу лук и жарьте 2 минуты.
Затем добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты.
Положите квашеную капусту и 50 мл воды. Накройте и тушите 20 минут.
Смешайте томатную пасту с мукой, постепенно подливая 200 мл воды до однородности.
Выложите половину свежей капусты, добавьте бекон, заливку, паприку, перец и немного соли. Перемешайте и тушите 3-5 минут.
Добавьте оставшуюся свежую капусту, лавровый лист и щепотку сахара. Тушите под крышкой 8-10 минут (молодая капуста) или 20-25 минут (зимняя).
Увеличьте огонь и выпарьте лишнюю влагу. Дайте настояться под крышкой 10-15 минут.
Блюдо легко изменится, если варьировать компоненты:
Такое разнообразие делает рецепт универсальным, подходящим почти под любое настроение или сезон.
|Вид капусты
|Плюсы
|Минусы
|Белокочанная
|доступна, привычный вкус
|дольше готовится зимой
|Молодая капуста
|нежная, быстрая
|сезонность
|Квашеная
|яркая кислинка
|требует контроля соли
|Краснокочанная
|красивый цвет, сладость
|меняет оттенок блюдо
Можно ли приготовить блюдо без томатной пасты?
Да, используйте томатный сок или пассату.
Подойдёт ли курица вместо говядины?
Да, но тушить нужно меньше, чтобы мясо не стало сухим.
Что добавить для пикантности?
Копчёная паприка, семена тмина, чили.
Тушёная капуста — блюдо, которое в Европе подают и в будни, и на праздничный стол.
Смесь свежей и квашеной капусты считается наиболее сбалансированной по вкусу.
В некоторых странах тушение обязательно включает добавление тмина как средства улучшения пищеварения.
Тушение капусты — один из древнейших способов её сохранения и обработки.
Комбинирование свежей и квашеной капусты используется в кухнях от Германии до России.
Добавление мяса стало традицией лишь в XIX веке, когда блюда начали готовить для рабочих семей.
