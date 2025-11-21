Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы

Гости ахнут: батончики из простых продуктов, а выглядят как из кондитерской

Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
5:33
Еда

Нежные банановые батончики с белой шоколадной глазурью — домашний десерт, который выглядит как кондитерское изделие из витрины, но готовится из простых продуктов. В основе — спелые бананы, мягкое тесто и плотный слой белого шоколада.

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Ингредиенты

Для основы

  • Бананы спелые — 3 шт. (примерно 300 г без кожуры)

  • Сахар — 120 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Топлёное масло — 100 г

  • Ваниль — 1 ч. л.

  • Мука — 220 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Соль — щепотка

Для глазури

  • Белый шоколад — 200 г

  • Сливочное масло — 40 г

  • Молоко — 3 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. Разогрейте духовку до 175 °C. Прямоугольную форму размером около 20x30 см застелите бумагой для выпечки.

  2. Очистите бананы и разомните их вилкой или толкушкой до однородного пюре без крупных кусочков.

  3. Добавьте к бананам сахар, яйца, растопленное (но не горячее) топлёное масло и ваниль. Тщательно перемешайте до кремовой массы.

  4. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте сухие ингредиенты.

  5. Порциями всыпьте муку в банановую массу, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы тесто стало однородным, но не забитым. Долго вымешивать не нужно.

  6. Перелейте тесто в подготовленную форму, разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 25 минут: края должны подрумяниться, а серединка остаться мягкой и слегка влажной. Полностью остудите основу в форме.

  7. Для глазури поломайте белый шоколад на кусочки, соедините его со сливочным маслом и молоком. Растопите на водяной бане, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и блестящей.

  8. Вылейте шоколадную смесь на остывший корж и распределите равномерным слоем. Оставьте при комнатной температуре или уберите в холодильник до застывания глазури.

  9. После охлаждения аккуратно выньте пласт из формы, используя бумагу, и нарежьте на прямоугольные или квадратные батончики.

Полезные советы

  • По словам кулинаров, бананы должны быть очень спелыми, с тёмными крапинками на кожуре — тогда вкус и аромат получатся более насыщенными.

  • Если любите менее сладкие десерты, можно слегка уменьшить количество сахара, так как бананы уже добавляют натуральную сладость.

  • Глазурь удобнее наносить, когда основа полностью остыла: так шоколад ляжет ровным слоем и не впитается в корж.

Частые ошибки и как их избежать

  1. Слишком густое тесто
    • Ошибка: добавлено слишком много муки или бананы были недостаточно спелыми и сухими.
    • Последствие: батончики получаются плотными и "забитыми".
    • Альтернатива: ориентируйтесь на консистенцию — тесто должно быть чуть гуще, чем на кекс; при необходимости можно добавить 1-2 ст. л. молока.

  2. Перепекли основу
    • Ошибка: держали в духовке дольше указанных 25 минут или при более высокой температуре.
    • Последствие: корж становится сухим, ломким, теряется бархатистая структура.
    • Альтернатива: проверяйте готовность деревянной шпажкой ближе к центру — она должна выходить с небольшим количеством влажных крошек, а не полностью сухой.

  3. Глазурь сворачивается или становится комковатой
    • Ошибка: перегрели шоколад или добавили молоко в сильно горячую массу.
    • Последствие: глазурь теряет гладкость и плохо распределяется.
    • Альтернатива: растапливайте на слабом огне или на водяной бане и постоянно помешивайте, не доводя до кипения.

Вариации и дополнения

  • Можно добавить в тесто немного корицы или мускатного ореха — они хорошо сочетаются с бананом.

  • Часть белого шоколада можно заменить на молочный для более мягкого вкуса.

  • В глазурь или в тесто подойдут мелко нарезанные орехи: миндаль, фундук или грецкий орех.

FAQ

Нужно ли использовать именно топлёное масло?
Нет, при желании его можно заменить обычным сливочным маслом, растопив его заранее. Топлёное даёт более насыщенный вкус и лёгкий ореховый оттенок.

Можно ли заменить белый шоколад на другой?
Да, подойдёт молочный или горький шоколад, но тогда десерт получится менее "сливочным" и изменится общая сладость.

Как хранить батончики?
Лучше всего — в холодильнике, в закрытом контейнере. Так они сохранят вкус и структуру в течение 3-4 дней. Перед подачей можно дать им немного "отойти" при комнатной температуре.

3 факта о десерте

  1. Банановые батончики по структуре ближе к брауни, чем к классическому бисквиту: они остаются слегка влажными внутри.

  2. Белый шоколад в глазури работает не только как украшение, но и как защита коржа от высыхания.

  3. Основа рецепта легко масштабируется: можно приготовить половину порции в маленькой форме или, наоборот, увеличить количество ингредиентов вдвое для большой компании.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.