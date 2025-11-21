Гости ахнут: батончики из простых продуктов, а выглядят как из кондитерской

Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары

Нежные банановые батончики с белой шоколадной глазурью — домашний десерт, который выглядит как кондитерское изделие из витрины, но готовится из простых продуктов. В основе — спелые бананы, мягкое тесто и плотный слой белого шоколада.

Ингредиенты

Для основы

Бананы спелые — 3 шт. (примерно 300 г без кожуры)

Сахар — 120 г

Яйца — 2 шт.

Топлёное масло — 100 г

Ваниль — 1 ч. л.

Мука — 220 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для глазури

Белый шоколад — 200 г

Сливочное масло — 40 г

Молоко — 3 ст. л.

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 175 °C. Прямоугольную форму размером около 20x30 см застелите бумагой для выпечки. Очистите бананы и разомните их вилкой или толкушкой до однородного пюре без крупных кусочков. Добавьте к бананам сахар, яйца, растопленное (но не горячее) топлёное масло и ваниль. Тщательно перемешайте до кремовой массы. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте сухие ингредиенты. Порциями всыпьте муку в банановую массу, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы тесто стало однородным, но не забитым. Долго вымешивать не нужно. Перелейте тесто в подготовленную форму, разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 25 минут: края должны подрумяниться, а серединка остаться мягкой и слегка влажной. Полностью остудите основу в форме. Для глазури поломайте белый шоколад на кусочки, соедините его со сливочным маслом и молоком. Растопите на водяной бане, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и блестящей. Вылейте шоколадную смесь на остывший корж и распределите равномерным слоем. Оставьте при комнатной температуре или уберите в холодильник до застывания глазури. После охлаждения аккуратно выньте пласт из формы, используя бумагу, и нарежьте на прямоугольные или квадратные батончики.

Полезные советы

По словам кулинаров, бананы должны быть очень спелыми, с тёмными крапинками на кожуре — тогда вкус и аромат получатся более насыщенными.

Если любите менее сладкие десерты, можно слегка уменьшить количество сахара, так как бананы уже добавляют натуральную сладость.

Глазурь удобнее наносить, когда основа полностью остыла: так шоколад ляжет ровным слоем и не впитается в корж.

Частые ошибки и как их избежать

Слишком густое тесто

• Ошибка: добавлено слишком много муки или бананы были недостаточно спелыми и сухими.

• Последствие: батончики получаются плотными и "забитыми".

• Альтернатива: ориентируйтесь на консистенцию — тесто должно быть чуть гуще, чем на кекс; при необходимости можно добавить 1-2 ст. л. молока. Перепекли основу

• Ошибка: держали в духовке дольше указанных 25 минут или при более высокой температуре.

• Последствие: корж становится сухим, ломким, теряется бархатистая структура.

• Альтернатива: проверяйте готовность деревянной шпажкой ближе к центру — она должна выходить с небольшим количеством влажных крошек, а не полностью сухой. Глазурь сворачивается или становится комковатой

• Ошибка: перегрели шоколад или добавили молоко в сильно горячую массу.

• Последствие: глазурь теряет гладкость и плохо распределяется.

• Альтернатива: растапливайте на слабом огне или на водяной бане и постоянно помешивайте, не доводя до кипения.

Вариации и дополнения

Можно добавить в тесто немного корицы или мускатного ореха — они хорошо сочетаются с бананом.

Часть белого шоколада можно заменить на молочный для более мягкого вкуса.

В глазурь или в тесто подойдут мелко нарезанные орехи: миндаль, фундук или грецкий орех.

FAQ

Нужно ли использовать именно топлёное масло?

Нет, при желании его можно заменить обычным сливочным маслом, растопив его заранее. Топлёное даёт более насыщенный вкус и лёгкий ореховый оттенок.

Можно ли заменить белый шоколад на другой?

Да, подойдёт молочный или горький шоколад, но тогда десерт получится менее "сливочным" и изменится общая сладость.

Как хранить батончики?

Лучше всего — в холодильнике, в закрытом контейнере. Так они сохранят вкус и структуру в течение 3-4 дней. Перед подачей можно дать им немного "отойти" при комнатной температуре.

3 факта о десерте