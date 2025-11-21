Ужин закончится галлюцинациями: обычная картошка скрывает токсин, который не берет даже кипяток

В магазинах Оренбурга продают зелёный картофель с токсином

Осенняя закупка овощей в Оренбурге обернулась для многих жителей неприятным сюрпризом: на прилавках массово появилась картошка с выраженной зеленью и ростками. Горожане обратились с жалобами на ухудшение качества привычного продукта. Покупатели рассказывают, что даже при варке очищенных клубней вода становится мутной, а вкус готового блюда заметно отличается от обычного. Такой "второй хлеб" вызывает тревогу не только у потребителей, но и у специалистов, поскольку зеленые клубни могут быть потенциально опасны.

Что продают в оренбургских магазинах

Корреспондент 56медиа прошелся по сетевым магазинам города, чтобы оценить ситуацию. В продаже действительно представлен широкий выбор картофеля разных сортов и форматов — от обычных клубней до фасованных и мытых вариантов. Основной объем продукции поставляется российскими производителями, так что речь идет не о привозных партиях, а о местном товаре, как сообщает 56orb.ru.

При этом почти во всех магазинах можно увидеть клубни, покрытые зеленым слоем, с механическими повреждениями, признаками гнили или активными ростками. Зеленый оттенок — не особенность сорта, а изменение, возникающее при хранении на свету. Редакция решила проверить не только внешний вид, но и свойства такого картофеля, сравнив его с нормальными клубнями в процессе приготовления.

Как ведет себя зеленая картошка при варке

Для эксперимента специалисты 56медиа очистили несколько обычных и зеленых клубней. После снятия кожуры разница стала еще заметнее: мякоть зеленой картошки также имела характерный оттенок. Сначала сварили клубни со следами позеленения. Вода не приобрела зеленый цвет, а лишь пожелтела из-за крахмала, однако пены было значительно больше. При варке обычной картошки таких эффектов не наблюдалось.

Различия проявились и на вкус. Светлая картошка оказалась более рассыпчатой и мягкой, тогда как зеленая — плотной, чуть хрустящей, словно недоваренной. На внешний вид клубни почти не отличались, но органолептические свойства ясно показывали: продукт меняет структуру при позеленении.

Почему зелёный картофель опасен

В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что картофель содержит природный токсин соланин — гликоалкалоид, формирующийся при воздействии света. В свежих клубнях его доля не превышает 0,05%, но при хранении под солнцем или инфракрасными лучами концентрация резко возрастает, что и вызывает позеленение кожуры и мякоти.

Опасность такого продукта подтверждают специалисты. Как рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач, длительное нахождение клубней на свету увеличивает количество токсина. "Даже 2-5 мг соланина на кило веса человека могут вызвать отравление. Симптомы таковы: тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, в тяжелых случаях — галлюцинации и угнетение центральной нервной системы", — поясняет эксперт.

Соланин негативно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы. Термическая обработка разрушает лишь часть токсина, поэтому надежды "переварить яд" безосновательны. Если позеленение минимальное, допускается срезать кожуру и слой мякоти под ней, но полностью зеленые или проросшие клубни специалисты рекомендуют выбрасывать — они непригодны для еды и могут использоваться только для посадки.