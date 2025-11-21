Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гранд-базар формирует торговые лабиринты — мнение путешественников
Эти профессии обеспечат стабильное будущее в эпоху цифровизации — эксперт Курако
Сочетание свитера поверх платья стало ключевым трендом зимы 2025 — сообщает Vogue
Пользу чёрных бобов для кожи и волос отметил диетолог Ким Ён Су
Бодибилдинг повысил самооценку подростков — детские психологи
Разобраны дачные суеверия о растениях и животных
Покупка двух комплектов колёс окупается не ранее десяти лет — владелец сервиса
Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Девушка растила найденного на улице котёнка, который оказался дикой пумой

Золотистый, сочный и беспощадно вкусный: пирог, который легко заменит поход в бургерную

Пирог "Чизбургер" с мясом и сыром готовится за 30 минут
5:28
Еда

Этот рецепт — спасение для тех, кто хочет почувствовать вкус чизбургера, не заказывая доставку. Пирог "Чизбургер" объединяет хрустящее тесто, сочный фарш, расплавленный сыр и аромат помидоров — всё, за что мы любим классический фастфуд, но в домашнем, уютном формате.

Пирог с мясом и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с мясом и сыром

Он готовится быстро, выглядит аппетитно и не требует сложных ингредиентов. Его можно подать к обеденному столу, взять с собой на пикник или приготовить к вечеру, когда хочется чего-то вкусного и сытного.

Основной принцип

Главная идея блюда — сохранить вкус классического чизбургера, но перенести его в формат пирога. Слоёное тесто создаёт румяную корочку, а начинка сочетает все привычные компоненты — мясо, сыр, соус и помидоры.

Для основы понадобятся:

  • 500 г слоёного теста;
  • 500 г фарша (куриного или говяжьего);
  • 1 луковица;
  • 200 г твёрдого сыра (например, "Чеддер");
  • 2 помидора;
  • 2 ст. ложки кетчупа;
  • 2 ст. ложки майонеза;
  • соль, перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки;
  • 1 яйцо для смазывания.

Сравнение 

Критерий Классический чизбургер Пирог "Чизбургер"
Основа Булочка Слоёное тесто
Соус Кетчуп, майонез Те же, запечённые внутри
Начинка Котлета, сыр, овощи Фарш, сыр, помидоры
Способ приготовления Обжарка Запекание
Вкус Сочный, быстрый Сытный, насыщенный, домашний

Советы шаг за шагом

  • Мелко нарежьте лук и обжарьте до мягкости.
  • Добавьте фарш, посолите, поперчите и готовьте до испарения жидкости.
  • Сыр натрите, помидоры нарежьте тонкими кольцами.
  • Разогрейте духовку до 180 °C.
  • Выложите первый пласт теста на противень с пергаментом, оставив по краям место для загиба.
  • Равномерно распределите фарш с луком, сверху — помидоры, кетчуп, майонез и сыр.
  • Накройте вторым пластом теста, аккуратно защипните края.
  • Сделайте несколько надрезов сверху, чтобы пар выходил во время запекания.
  • Смажьте поверхность взбитым яйцом и поставьте в духовку на 30-40 минут до золотистой корочки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Недостаточно приправили фарш Начинка получается пресной Добавить паприку или немного соевого соуса
Использовали слишком сочные помидоры Тесто становится влажным Удалить лишний сок или использовать черри
Не сделали надрезы сверху Пирог трескается Сделать небольшие прорези перед выпечкой
Перепекли Сыр пересыхает Проверять готовность после 30 минут

А что если…

…добавить маринованные огурчики? Тогда пирог приобретёт яркий акцент и станет ещё ближе к вкусу классического чизбургера. Любителям остроты подойдёт немного горчицы или чили. А если заменить кетчуп на соус барбекю — получится лёгкий дымный оттенок, напоминающий блюдо с гриля.

Для вегетарианского варианта можно взять растительный фарш или обжаренные шампиньоны с луком, сохранив ту же основу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Калорийность выше средней
Универсальный формат — на ужин, обед или перекус Не подходит для диетического питания
Можно варьировать начинку Тесто требует аккуратного обращения
Хорошо хранится и разогревается При неправильной сборке может размокнуть

FAQ

Можно ли использовать домашнее тесто

Да, но слоёное тесто из магазина сэкономит время и даст стабильный результат.

Какой сыр лучше выбрать

Твёрдый, с выраженным вкусом: "Чеддер", "Гауда" или "Российский". Они хорошо плавятся и образуют аппетитную корочку.

Как хранить пирог

В холодильнике до трёх дней, под крышкой или в контейнере. Перед подачей лучше разогреть в духовке.

Мифы и правда

  • Миф: домашняя выпечка всегда требует много времени.
    Правда: готовый пласт теста сокращает процесс почти вдвое.
  • Миф: майонез в выпечке вреден.
    Правда: при запекании он теряет жирность и становится частью соуса, придавая пирогу сочность.
  • Миф: слоёное тесто капризное.
    Правда: главное — не раскатывать его слишком тонко и не перегревать в духовке.

Интересные факты

  • Первые блюда, похожие на чизбургер, появились в США в начале XX века.
  • Слоёное тесто придумали французские пекари ещё в XVII веке — для десертов, а позже его адаптировали для несладких блюд.
  • Современные "фастфудные пироги" набирают популярность как альтернатива традиционным бургерам.

Исторический контекст

  • В 1950-х годах чизбургер стал символом американской уличной еды.
  • В СССР слоёное тесто начали массово производить только в 1970-е, и с тех пор оно стало основой многих домашних рецептов.
  • Сегодня блюда, вдохновлённые фастфудом, возвращаются в домашнюю кухню в обновлённом, более лёгком формате.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Недвижимость
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Учёные восстановили рецепт скандинавского грога — археолог Патрик Макговерн Игорь Буккер Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Пользу чёрных бобов для кожи и волос отметил диетолог Ким Ён Су
Бодибилдинг повысил самооценку подростков — детские психологи
Разобраны дачные суеверия о растениях и животных
Покупка двух комплектов колёс окупается не ранее десяти лет — владелец сервиса
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Девушка растила найденного на улице котёнка, который оказался дикой пумой
Пирог "Чизбургер" с мясом и сыром готовится за 30 минут
Анна Хилькевич продемонстрировала фигуру после третьих родов
Название Integrity отражает стремление команды к честности и единству — Хансен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.