Как черная икра стала обычной едой: документы четырёх веков назад скрывают разгадку

Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке

Черная икра кажется современным символом роскоши, но если мысленно вернуться на несколько столетий назад, картина будет совсем иной. На Руси этот продукт встречался так часто, что его едва ли можно было назвать чем-то праздничным. И наоборот — красная икра, привычная нам сегодня, долгое время оставалась местной, простой и далеко не самой востребованной. Разобраться, почему черная икра сначала обесценивалась, потом дорожала и наконец оказалась на европейских столах, помогает погружение в бытовые и кулинарные практики XVI-XVII веков.

Икра: насколько она была "русской"

Считать икру исконно русским продуктом не совсем корректно. В античных текстах древних греков уже встречаются описания икры осетровых. Но русская традиция сформировалась рано: к VIII-IX векам славяне активно жили на Дону и, очевидно, хорошо знали местные рыбы.

Икра упоминается и в древнерусской письменности. Одно из ранних указаний относится к XII веку.

"В Чистую неделю следует есть мед пресный, [пить] житный квас. А икра на все [время] говения — бельцам", — уточняется в "Вопрошании Кириковом".

Это показывает, что продукт уже был частью постного стола и считался вполне привычным.

Две ценности одного продукта

В монастырях икра использовалась как простая и доступная пища. В обиходниках Троице-Сергиева монастыря за 1470-е годы встречаются записи.

"Икру или сушь, да колачи, да по три фунта меду", — говорится в документе.

Икру могли заменять сушёной рыбкой или лапшой, что указывает на отсутствие особого статуса.

А вот в Москве отношение к икре постепенно менялось. В "Домострое" она упоминается как праздничная еда, которую подают наряду с качественной рыбой. Там же перечислены почти все основные виды икры той эпохи — от щучьей до стерляжьей. В центральных регионах продукт ценили сильнее, чем на Севере, где он считался очень обычным.

Почему икру ели ложками

Перелом случился после взятия Казани в 1552 году. Поволжье стало главным источником осетровой рыбы для Москвы, а ежегодная дань включала тысячи крупных белуг и осетров. Икры стало так много, что её употребляли в больших количествах — свежей, солёной, с луком, перцем, уксусом.

Иностранцы XVII века удивлялись не только объёмам, но и способу подачи: свежую икру ели крупно, свободно, порой прямо ложками — и это вовсе не считалось чрезмерностью, сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Экспорт: как икра стала европейским товаром

В XVII веке икра начинает активно уходить на экспорт, прежде всего в Италию. Русские власти оформляют "икряной откуп" — особое право закупать икру у промысловиков. Флорентийцы получают доступ к астраханскому рынку, а продукт под названием caviaro становится популярным среди итальянской знати.

Экспорт рос настолько активно, что отдельные партии составляли сотни тонн — редкость для того времени.

Как заготавливали икру в XVII веке

Для работы использовали осиновые бочки, сито-грохотку, пресс и тузлук — крепкий рассол.

Процесс включал несколько этапов:

просеивание икры через грохотку;

выдерживание в тузлуке;

созревание, которое мастер определял "на слух" и "на ощупь";

прессование и упаковку.

Такая обработка почти без изменений использовалась вплоть до XIX века.

Паюсная и зернистая: в чём различия

Паюсная

плотная, прессованная;

подходит для долгого хранения и перевозки;

требует сложной обработки и теряет часть веса;

продавалась чаще всего в мешочках.

Зернистая

нежнее, делалась в сезон промыслов;

пересыпалась солью прямо в бочке;

быстро была готова к употреблению;

ценилось её "живое" зерно.

Как её ели — варианты старинной кухни

В русских источниках XVI-XVII веков встречаются разные способы подачи: свежая, с луком и уксусом, варёная в маковом молоке, жареная. В посты готовили икряники — блюдо из взбитой икры и муки.

Одним из самых редких и дорогих блюд считалась калья — наваристая похлебка с рассолом, солеными огурцами и паюсной икрой. Её готовили как праздничный суп.

Какая была красная икра

Сегодня красная икра — прежде всего лососёвая. Но на Руси под "красной" понимали любые оттенки красноватых икринок: судака, сига, окуня, корюшки, налима. Эти рыбы были распространены в центральных и северных водоёмах, поэтому икра стоила недорого и хранилась легко.

Лососёвая икра, знакомая современным людям, появилась в европейской части России массово только после строительства Транссиба. До XX века её считали слишком крупной и "не самой вкусной" — так отмечали путешественники.

Сравнение: черная и красная икра в XVI-XVII вв

Параметр Черная икра Красная (местных рыб) Источник Осетровые Судак, сиг, окунь и др. Доступность Высокая у промыслов Очень высокая Хранение Требовало обработки Хранилась просто Статус От будничного до праздничного Продукт широкого потребления Экспорт Да, масштабный Практически отсутствовал

Советы шаг за шагом: как традиционно засаливали икру

Подготовить бочку из осины и промыть её тузлуком. Протереть икру через грохотку, отделив плёнки. Залить тузлуком и перемешивать до равномерной солёности. Определить готовность по плотности икринок. Переложить под пресс и выдерживать несколько часов. Упаковать в мешочки или плотные бочонки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пересолить икру.

Последствие: зерно твердеет и теряет вкус.

Альтернатива: использовать тузлук, а не сухую соль. Ошибка: нарушить температуру при хранении.

Последствие: икра "переспевает".

Альтернатива: хранить в прохладном месте в деревянной таре. Ошибка: долго держать икру вне рассола.

Последствие: иссушение и потеря аромата.

Альтернатива: держать продукт в слабом тузлуке до обработки.

А что если икра была не только едой

Если рассматривать икру как часть культуры, становится ясно, почему она занимала важное место в постах, дипломатических подношениях и угощениях для посольств. Это был не просто продукт, а элемент статуса и ресурса, доступного в ограниченных регионах.

Плюсы и минусы разных видов икры

Тип Плюсы Минусы Паюсная Долгое хранение, сохраняет вкус Сложная обработка, потеря веса Зернистая Яркое "живое" зерно, аромат Менее устойчива к перевозке Красная местная Доступность, простая обработка Меньшая ценность по сравнению с осетровой Лососёвая (поздняя) Яркий вкус Ранее считалась "грубой"

FAQ

Почему икру ели ложками?

Потому что её было много, особенно после включения Поволжья в систему поставок. Продукт долгое время не считался роскошью.

Какая икра была дороже в XVII веке?

Лучше всего ценили зернистую осетровую, но в ряде регионов паюсная стоила дороже из-за способа обработки.

Почему красную икру часто путали с другими?

Тогда под "красной" понимали все яркие оттенки икринок, а не только лососёвую.

Мифы и правда

Миф: красная икра была традиционной едой всей Руси.

Правда: настоящая лососёвая появилась массово только после XIX века.

Миф: черная икра всегда была дорогим деликатесом.

Правда: в XVI-XVII веках она могла стоить как сушёная мелкая рыба.

Миф: зернистая и паюсная — одно и то же.

Правда: технологии обработки полностью разные.

3 интересных факта

В Италии XVII века русскую икру считали изысканным подарком для аристократии.

На некоторых промыслах мастера определяли зрелость икры по звуку — это считалось высшим профессиональным умением.

Красной икрой на Руси называли более десяти видов икры разных местных рыб.

Исторический контекст