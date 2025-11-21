Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Масло против сала: кулинарная битва десятилетия получает неожиданный поворот

Сравнение салa и соевого масла выявило различия в холестерине, по данным ФСАП
Еда

Здоровые привычки часто формируются через маленькие открытия — вроде того, какое масло класть на сковороду. Споры вокруг свиного сала и растительных масел идут уже десятилетиями: кто-то считает сало пережитком прошлого, а кто-то, напротив, возвращает его на кухню как более "честный" и стабильный продукт.

Яичница
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Новые данные бразильского исследования добавили аргументов в эту дискуссию и помогли взглянуть на привычные жиры под другим углом.

Что показало исследование о сале и соевом масле

Учёные из Факультета Союза Америки в Паране решила сравнить, как разные жиры влияют на липидный профиль человека. Добровольцы проходили тестирование после употребления соевого масла и после блюд, приготовленных на свином сале. Неожиданным стало то, что соевое масло заметно снизило уровень ЛПВП почти на 20% — того самого "хорошего" холестерина, который обычно помогает организму поддерживать сосуды в порядке. Одновременно у участников вырос уровень ЛПНП и триглицеридов.

Свиное сало не вызвало таких резких изменений. Оно показало менее выраженное воздействие на липидный баланс, что заставило исследователей задуматься о том, насколько оправданы страхи вокруг традиционных животных жиров. Уже сейчас ясно, что влияние разных видов жиров намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Почему интерес к салу снова растёт

У свиного жира есть ряд качеств, которыми современные масла не всегда могут похвастаться. Его питательный профиль включает витамины группы В, железо и фосфор. Он почти не содержит натрия и сахара, что важно для людей с гипертонией или диабетом.

С кулинарной точки зрения сало выигрывает стабильностью: оно легко выдерживает высокие температуры, не дымит и не окисляется так быстро, как рафинированные растительные масла. Еда на нём быстрее доходит до нужного состояния, а вкус у жареных блюд — от фасоли до мяса — получается более насыщенным, сообщает tudogostoso.com.br.

Сравнение: свиное сало против соевого масла

Критерий Свиное сало Соевое масло
Температурная устойчивость Высокая Средняя
Склонность к окислению Низкая Высокая
Влияние на ЛПВП Нейтральное/умеренное Снижение
Вкус Яркий, насыщенный Нейтральный
Подходит для Жарки, тушения, традиционных блюд Холодных блюд, быстрых соусов
Стоимость Средняя Низкая

Как использовать жиры на кухне: пошаговое руководство

  1. Определите тип блюда. Для жарки котлет, овощей или картофеля подойдёт сало, а для салатов — соевое или оливковое масло.

  2. Следите за температурой. Сало прогревается быстрее, поэтому уменьшайте огонь, чтобы не пережарить продукты.

  3. Используйте правильную посуду — чугунную сковороду или толстостенное сотейник. Они лучше удерживают тепло.

  4. Избегайте многократного разогрева жиров: это снижает их качество. Если жарите часто, приобретите кухонный фильтр для масла.

  5. Храните жиры правильно. Сало держат в стеклянной банке в холодильнике, а растительные масла — в тёмной бутылке вдали от тепла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Перегрев масла → окисление, горечь → использовать сало или масло с высокой точкой дымления.

  2. Частая повторная жарка на одном жире → появление вредных соединений → жарить на свежей порции или очищать через бумажный фильтр.

  3. Использование соевого масла для долгой жарки → быстрое разрушение → перейти на сало, гхи или кокосовое масло.

  4. Хранение салом в пластике → посторонний запах → выбрать стеклянную тару.

  5. Смешивание разных масел на сковороде → непредсказуемая реакция при нагреве → использовать один вид жира за раз.

А что если…

Если вы опасаетесь специфического вкуса сала, попробуйте топлёный жир высшей очистки — он более нейтральный. Если хочется сэкономить, а блюдо не требует долгой жарки, можно сочетать сало и растительное масло в пропорции 1:1. А если придерживаетесь растительного питания, разумной заменой станет оливковое масло или арахисовое, которые лучше сохраняют свойства при нагреве.

Плюсы и минусы разных жиров

Плюсы Минусы
Сало стабильно на огне Имеет характерный вкус
Соевое масло недорогое Склонно к окислению
Сало обогащает блюда Не подходит для холодных салатов
Соевое удобно в больших рецептах Может снижать ЛПВП
Оба доступны и универсальны Требуют умеренного употребления

FAQ

Какой жир лучше для жарки?
Для длительной жарки — сало или гхи. Они устойчивы к высоким температурам.

Сколько жира можно употреблять в день?
Международные рекомендации говорят о 56-77 г при рационе в 2000 калорий.

Можно ли использовать соевое масло каждый день?
Да, но в умеренных количествах и предпочтительно в холодных блюдах.

Мифы и правда

Миф: сало вреднее любого растительного масла.
Правда: современные исследования показывают более сложную картину влияния жиров.

Миф: все растительные масла — одинаково полезны.
Правда: степень рафинации и устойчивость к нагреву сильно различаются.

Миф: жарить можно на любом масле.
Правда: выбор жира должен зависеть от температуры и длительности готовки.

Интересные факты

  1. Свиное сало использовали в выпечке намного раньше, чем сливочное масло.

  2. Соевое масло стало популярным только в XX веке благодаря промышленному производству.

  3. Температура дымления разных масел может отличаться более чем в два раза.

Исторический контекст

  1. В Европе сало было основным кулинарным жиром до появления оливкового масла в широком доступе.

  2. В Бразилии сало традиционно использовали в блюдах из фасоли и мяса.

  3. Массовый переход на растительные масла совпал с развитием пищевой промышленности и появлением дешёвых рафинированных продуктов.

Современные исследования напоминают, что выбор жиров должен основываться не на мифах, а на понимании их свойств. Сало может стать удобным и стабильным вариантом для жарки, а растительные масла — для холодных блюд и лёгких соусов. Оба продукта имеют место на кухне, если использовать их осознанно. Баланс и разнообразие — ключ к здоровому рациону. И чем лучше мы понимаем продукты, тем легче делать выбор, который поддерживает здоровье.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
