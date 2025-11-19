Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 
Смесь яблочного уксуса и мёда помогает контролировать вес — диетологи
Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1
Чукотка увеличивает поток туристов и укрепляет имидж региона путешественниками
Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
Заправка самостоятельно снижает риски потерь и повреждений автомобиля, рассказал авто
Перегрузка предплечий увеличивает риск боли в сухожилиях

Пельмени перестают быть дежурной едой: простой ход спасает вечер, даже когда времени нет вовсе

Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Еда

Обычные пельмени давно стали палочкой-выручалочкой: высыпал в кастрюлю — и ужин готов. Но однообразные варёные "классические" быстро надоедают, особенно если в морозилке они лежат постоянно. Стоит лишь чуть изменить подачу — и привычный продукт получает совершенно новое настроение.

Домашние пельмени
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние пельмени

Что можно сделать из обычных пельменей

Пельмени универсальны: они подходят и для супов, и для запеканок, и для жарки, и для быстрых блюд "на сковороде". Основа — та же, а результат каждый раз разный. Особенно удобно использовать бюджетные варианты, которые легко найти в супермаркетах: замороженные изделия с мясом, с картофелем, с грибами, мини-пельмени или крупные "домашние".

К блюду можно смело добавлять сливки, сыр, овощи, зелень, использовать кухонную технику — от духовки и сковороды до мультиварки и блендера для соусов.

Ниже — сравнение способов приготовления, чтобы выбрать подходящий под настроение и время.

Сравнение разных вариантов блюд из пельменей

Формат блюда Что потребуется Вкус / результат Сложность
Горшочек в духовке Пельмени, сыр, зажарка, сметана Нежно, сытно, по-домашнему Средняя
Пельмени с грибами на сковороде Пельмени, грибы, лук, масло Румяно, ароматно Легко
Быстрый суп Пельмени, овощи, бульон Легко, тепло, питательно Очень легко
Запеканка Пельмени, яйцо, сметана, сыр Похоже на лазанью "на скорую руку" Средняя
Жареные с ветчиной Пельмени, ветчина, сливки, сыр Сытно, насыщенно Легко

Как приготовить необычные блюда: пошаговые советы

1. Пельмени в горшочке

  • Сварите 8-10 пельменей до полуготовности.
  • Выложите их в горшочек, добавьте ложку-две сметаны либо майонеза.
  • Вмешайте зажарку из лука и моркови.
  • Влейте немного бульона и засыпьте сыром.
  • Запекайте при 230-250 °C около 20-25 минут.

2. Жареные пельмени с грибной ноткой

  • Разогрейте растительное масло, добавьте кусочек сливочного.
  • Разложите частично размороженные пельмени, накройте крышкой.
  • Отдельно обжарьте лук, при желании добавьте шампиньоны.
  • Переверните пельмени, доведите до румяности.
  • Подавайте с обжаренным луком и сметаной.

3. Быстрый суп

  • В кипящий бульон положите нарезанный картофель.
  • Сделайте зажарку из лука и моркови.
  • За 10 минут до готовности добавьте все вместе в кастрюлю, всыпьте пельмени.
  • Варите до их всплытия и мягкости.
  • Украсьте зеленью и добавьте ложку сметаны.

4. Запеканка из пельменей

  • Обжарьте лук, взбейте яйца со сметаной.
  • В форму выложите замороженные пельмени одним слоем.
  • Сверху распределите лук и залейте яичной смесью.
  • Запекайте 30 минут при 200 °C, затем досыпьте сыр и подержите ещё 5 минут.

5. Жареные пельмени с ветчиной и сыром

  • Обжарьте пельмени на масле до золотистой корочки.
  • Добавьте соломку ветчины.
  • Влейте небольшую часть сливок, положите тёртый сыр.
  • Дайте подливе загустеть на открытой сковороде.
  • Добавьте оставшиеся сливки, накройте крышкой и прогрейте несколько минут.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  1. Ошибка: жарить замороженные пельмени на сильном огне.
    Последствия: трескаются и подгорают.
    Альтернатива: предварительно разморозить или жарить под крышкой на среднем огне.
  2. Ошибка: переливать сливки в блюда, где нужен лёгкий соус.
    Последствия: соус "сворачивается", блюдо теряет вкус.
    Альтернатива: использовать сливки 20-22% либо заменять смесью сметаны и воды.
  3. Ошибка: класть сыр сразу в суп.
    Последствия: сыр растворяется и образует мутность.
    Альтернатива: добавлять тёртый сыр только при подаче.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы
Жарка Быстро, румяно, вкусно Требуется контроль, легко пережарить
Запекание Красиво, сытно Дольше по времени
Суп Легко и бюджетно Мягкий вкус, подходит не всем
Горшочек Эффектная подача Нужна духовка и керамика
Тушение со сливками Насыщенно и ароматно Калорийно

FAQ

Как выбрать пельмени для таких рецептов?
Смотрите на состав: чем меньше добавок, тем лучше. Для жарки подойдут крупные, для супов — небольшие.

Сколько стоят хорошие замороженные пельмени?
Цена колеблется от бюджетных пачек за 150-250 рублей до премиум-вариантов за 400-700 рублей.

Что лучше: жарить или варить?
Для нежного вкуса — варка; для румяной текстуры и яркого аромата — жарка. Часто лучший эффект даёт комбинация "отварить + поджарить".

Мифы и правда о пельменях

  • Миф: жареные пельмени всегда вреднее варёных.
    Правда: многое зависит от масла — используйте оливковое или смесь растительного и сливочного.
  • Миф: нельзя жарить замороженные пельмени.
    Правда: можно, но на среднем огне и под крышкой.
  • Миф: в суп подходят только мини-пельмени.
    Правда: обычные тоже отлично работают, если варить их в конце.

Даже самые обычные пельмени могут превратиться в полноценное, интересное и разнообразное блюдо, если чуть изменить способ их приготовления. Простые шаги — запекание, жарка, добавление овощей, сыра или сливок — позволяют получить совершенно разный результат, не тратя много времени и усилий.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Тест на биотип помогает скорректировать программы питания — врачи
Свиные ножки дают холодцу плотную желирующую текстуру
Учёные связали размер ядрышка с продолжительностью жизни
М-11 стала самой быстрой трассой страны — дорожные службы
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Врачи предупреждают: имбирь может вызвать слабость у гипотоников — кардиологи
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.