Тонкое тесто и ароматный картофель: лепёшки, которые заменяют ложку и делают трапезу особенной

Трудно представить индийскую кухню без тонких горячих лепёшек роти. В разных регионах их подают к сытным карри, овощным блюдам и пряным рагу — ими удобно подхватывать соус, заменяя ложку и вилку. Простые роти делают без начинки, но более насыщенный вариант — алу паратха. Это лепёшка, в которую заворачивают ароматную картофельную смесь с пряностями. Получается не просто дополнение к трапезе, а полноценное блюдо, которое в Индии часто едят на завтрак. Готовые лепёшки принято складывать стопкой и подавать горячими, иногда разрезав на четвертинки — так удобнее перекладывать их на тарелку.
Секрет правильной паратхи — в мягком тесте и сбалансированной начинке. Тесто должно быть эластичным, чтобы выдержать раскатку даже с начинкой внутри, не рвясь. Картофельная смесь получается насыщенной за счёт специй: зиры, кориандра, жгучего перца, гвоздики и мускатного ореха. Не менее важны свежие добавки — имбирь, кинза и лук, которые делают вкус более живым.
Готовят лепёшки на сухой или слегка смазанной маслом сковороде с толстым дном. За счёт высокой температуры поверхность быстро схватывается, а начинка остаётся мягкой и ароматной. У паратхи получается тонкая корочка с лёгкими поджаренными пятнами — это знак того, что всё получилось правильно.
|Характеристика
|Роти
|Алу паратха
|Тесто
|без начинки, только мука и вода
|то же тесто, но с начинкой
|Вкус
|нейтральный
|насыщенный, пряный
|Подача
|вместо приборов
|полноценное блюдо
|Время приготовления
|меньше
|больше из-за начинки
|Способ жарки
|почти без масла
|чаще — с небольшим количеством масла
Подогреть воду до 70 °С. Смешать обе муки, соль и масло, перетереть до состояния крошки.
Влить воду порциями по 1-2 ст. л., вымесить мягкое тесто 5-7 минут. Завернуть в плёнку и оставить на 30 минут.
Картофель очистить, нарезать, залить холодной водой и варить 10-12 минут до мягкости. Слить воду, остудить и размять вилкой.
Мелко нарезать лук, перец и кинзу. Имбирь натереть. Соединить овощи, зелень и специи с картофелем, посолить и поперчить.
Разделить тесто на 8 частей. На подпыленной мукой поверхности раскатать круг диаметром 15 см.
Смазать маслом, выложить 3-4 ст. л. начинки, собрать края теста к центру и защипнуть.
Осторожно раскатать снова до диаметра 15 см, следя, чтобы начинка не прорвала тесто. Повторить со всеми заготовками.
Разогреть сковороду, смазать лепёшку маслом с одной стороны, выложить этой стороной вниз. Смазать верх. Жарить 5 минут с каждой стороны на слабом огне.
Складывать готовые лепёшки стопкой и подавать горячими.
Используйте муку двух видов — так тесто получается эластичным.
Воду не кипятите: слишком горячая делает тесто рыхлым.
Не жалейте специи в начинке — именно они формируют индийский характер блюда.
Раскатывайте медленно, увеличивая диаметр постепенно — это предотвратит разрывы.
Чтобы лепёшки дольше оставались мягкими, накройте их на тарелке тканевой салфеткой.
Слишком густая начинка → тесто рвётся при раскатке → добавить немного масла или ложку йогурта.
Недостаток соли → вкус получается плоским → ориентироваться на специи и пробовать начинку перед лепкой.
Жарка на сильном огне → пригорает низ, начинка остаётся холодной → использовать средний или слабый огонь.
Слишком тонкая раскатка → начинка вылезает → раскатывать равномерно, от центра к краям.
Если хочется более нежной версии, часть картофеля можно заменить сладким бататом — он придаёт лёгкую карамельную ноту. Для более острого варианта добавьте в начинку немного гарам масалы или увеличьте количество зелёного перца.
|Плюсы
|Минусы
|доступные ингредиенты
|требует аккуратности при раскатке
|ароматное и сытное блюдо
|занимает чуть больше времени
|удобно брать с собой
|жарка требует внимания
|универсально — можно менять специи
|начинка может вылезать при неопытности
Как выбрать картофель для начинки?
Лучше подойдут рассыпчатые сорта — они быстрее превращаются в пюре и впитывают специи.
Можно ли испечь паратху в духовке?
Да, но структура получится суше. Сковорода даёт идеальную мягкость и поджаренные пятнышки.
С чем подают паратху?
С йогуртовым соусом, мятным чатни, сливочным маслом или просто с чашкой чая масала.
В Северной Индии паратха считается традиционным завтраком фермеров.
В разных штатах используют разные специи — где-то добавляют асафетиду, где-то фенхель.
Тонкая раскатка — это домашнее искусство: каждая хозяйка делает её по-своему.
Первые роти появились много веков назад, когда муку начали смешивать с водой и жарить на камнях.
Паратхи вошли в ежедневную кухню позже, когда специи стали широко доступны.
Считается, что картофельная начинка появилась после распространения картофеля в Азии в XIX веке.
