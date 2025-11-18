Тонкое тесто и ароматный картофель: лепёшки, которые заменяют ложку и делают трапезу особенной

Сковорода с толстым дном улучшает прожарку роти

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Трудно представить индийскую кухню без тонких горячих лепёшек роти. В разных регионах их подают к сытным карри, овощным блюдам и пряным рагу — ими удобно подхватывать соус, заменяя ложку и вилку. Простые роти делают без начинки, но более насыщенный вариант — алу паратха. Это лепёшка, в которую заворачивают ароматную картофельную смесь с пряностями. Получается не просто дополнение к трапезе, а полноценное блюдо, которое в Индии часто едят на завтрак. Готовые лепёшки принято складывать стопкой и подавать горячими, иногда разрезав на четвертинки — так удобнее перекладывать их на тарелку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареная лепешка

Особенности блюда

Секрет правильной паратхи — в мягком тесте и сбалансированной начинке. Тесто должно быть эластичным, чтобы выдержать раскатку даже с начинкой внутри, не рвясь. Картофельная смесь получается насыщенной за счёт специй: зиры, кориандра, жгучего перца, гвоздики и мускатного ореха. Не менее важны свежие добавки — имбирь, кинза и лук, которые делают вкус более живым.

Готовят лепёшки на сухой или слегка смазанной маслом сковороде с толстым дном. За счёт высокой температуры поверхность быстро схватывается, а начинка остаётся мягкой и ароматной. У паратхи получается тонкая корочка с лёгкими поджаренными пятнами — это знак того, что всё получилось правильно.

Сравнение: роти и паратха

Характеристика Роти Алу паратха Тесто без начинки, только мука и вода то же тесто, но с начинкой Вкус нейтральный насыщенный, пряный Подача вместо приборов полноценное блюдо Время приготовления меньше больше из-за начинки Способ жарки почти без масла чаще — с небольшим количеством масла

Пошаговый рецепт алу паратхи

Ингредиенты на 8 порций

пшеничная мука — 210 г

цельнозерновая пшеничная мука — 70 г

рафинированное растительное масло — 30 мл

вода — 220 мл

соль — 0,25 ч. л.

Начинка

картофель — 800 г

репчатый лук — 1 шт.

зелёный острый перец — 1 шт.

имбирь — 10 г

кинза — 3 веточки

зира — 1 ч. л.

кориандр молотый — 1 ч. л.

копчёная паприка — 1 ч. л.

кайенский перец — 0,25 ч. л.

молотая гвоздика — 2 г

мускатный орех — 2 г

соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Подогреть воду до 70 °С. Смешать обе муки, соль и масло, перетереть до состояния крошки. Влить воду порциями по 1-2 ст. л., вымесить мягкое тесто 5-7 минут. Завернуть в плёнку и оставить на 30 минут. Картофель очистить, нарезать, залить холодной водой и варить 10-12 минут до мягкости. Слить воду, остудить и размять вилкой. Мелко нарезать лук, перец и кинзу. Имбирь натереть. Соединить овощи, зелень и специи с картофелем, посолить и поперчить. Разделить тесто на 8 частей. На подпыленной мукой поверхности раскатать круг диаметром 15 см. Смазать маслом, выложить 3-4 ст. л. начинки, собрать края теста к центру и защипнуть. Осторожно раскатать снова до диаметра 15 см, следя, чтобы начинка не прорвала тесто. Повторить со всеми заготовками. Разогреть сковороду, смазать лепёшку маслом с одной стороны, выложить этой стороной вниз. Смазать верх. Жарить 5 минут с каждой стороны на слабом огне. Складывать готовые лепёшки стопкой и подавать горячими.

Советы шаг за шагом

Используйте муку двух видов — так тесто получается эластичным. Воду не кипятите: слишком горячая делает тесто рыхлым. Не жалейте специи в начинке — именно они формируют индийский характер блюда. Раскатывайте медленно, увеличивая диаметр постепенно — это предотвратит разрывы. Чтобы лепёшки дольше оставались мягкими, накройте их на тарелке тканевой салфеткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слишком густая начинка → тесто рвётся при раскатке → добавить немного масла или ложку йогурта. Недостаток соли → вкус получается плоским → ориентироваться на специи и пробовать начинку перед лепкой. Жарка на сильном огне → пригорает низ, начинка остаётся холодной → использовать средний или слабый огонь. Слишком тонкая раскатка → начинка вылезает → раскатывать равномерно, от центра к краям.

А что если…

Если хочется более нежной версии, часть картофеля можно заменить сладким бататом — он придаёт лёгкую карамельную ноту. Для более острого варианта добавьте в начинку немного гарам масалы или увеличьте количество зелёного перца.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы доступные ингредиенты требует аккуратности при раскатке ароматное и сытное блюдо занимает чуть больше времени удобно брать с собой жарка требует внимания универсально — можно менять специи начинка может вылезать при неопытности

FAQ

Как выбрать картофель для начинки?

Лучше подойдут рассыпчатые сорта — они быстрее превращаются в пюре и впитывают специи.

Можно ли испечь паратху в духовке?

Да, но структура получится суше. Сковорода даёт идеальную мягкость и поджаренные пятнышки.

С чем подают паратху?

С йогуртовым соусом, мятным чатни, сливочным маслом или просто с чашкой чая масала.

Мифы и правда

Миф: начинка обязательно рвёт тесто.

Правда: при правильном замесе тесто выдерживает многократную раскатку.

начинка обязательно рвёт тесто. при правильном замесе тесто выдерживает многократную раскатку. Миф: специи делают блюдо слишком острым.

Правда: остроту легко регулировать количеством зелёного перца.

специи делают блюдо слишком острым. остроту легко регулировать количеством зелёного перца. Миф: паратха сложнее обычных роти.

Правда: разница лишь в одном шаге — добавлении начинки.

Интересные факты

В Северной Индии паратха считается традиционным завтраком фермеров. В разных штатах используют разные специи — где-то добавляют асафетиду, где-то фенхель. Тонкая раскатка — это домашнее искусство: каждая хозяйка делает её по-своему.

Исторический контекст