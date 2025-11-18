Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тонкое тесто и ароматный картофель: лепёшки, которые заменяют ложку и делают трапезу особенной

Сковорода с толстым дном улучшает прожарку роти
0:40
Еда

Трудно представить индийскую кухню без тонких горячих лепёшек роти. В разных регионах их подают к сытным карри, овощным блюдам и пряным рагу — ими удобно подхватывать соус, заменяя ложку и вилку. Простые роти делают без начинки, но более насыщенный вариант — алу паратха. Это лепёшка, в которую заворачивают ароматную картофельную смесь с пряностями. Получается не просто дополнение к трапезе, а полноценное блюдо, которое в Индии часто едят на завтрак. Готовые лепёшки принято складывать стопкой и подавать горячими, иногда разрезав на четвертинки — так удобнее перекладывать их на тарелку.

Жареная лепешка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареная лепешка

Особенности блюда

Секрет правильной паратхи — в мягком тесте и сбалансированной начинке. Тесто должно быть эластичным, чтобы выдержать раскатку даже с начинкой внутри, не рвясь. Картофельная смесь получается насыщенной за счёт специй: зиры, кориандра, жгучего перца, гвоздики и мускатного ореха. Не менее важны свежие добавки — имбирь, кинза и лук, которые делают вкус более живым.

Готовят лепёшки на сухой или слегка смазанной маслом сковороде с толстым дном. За счёт высокой температуры поверхность быстро схватывается, а начинка остаётся мягкой и ароматной. У паратхи получается тонкая корочка с лёгкими поджаренными пятнами — это знак того, что всё получилось правильно.

Сравнение: роти и паратха

Характеристика Роти Алу паратха
Тесто без начинки, только мука и вода то же тесто, но с начинкой
Вкус нейтральный насыщенный, пряный
Подача вместо приборов полноценное блюдо
Время приготовления меньше больше из-за начинки
Способ жарки почти без масла чаще — с небольшим количеством масла

Пошаговый рецепт алу паратхи

Ингредиенты на 8 порций

  • пшеничная мука — 210 г
  • цельнозерновая пшеничная мука — 70 г
  • рафинированное растительное масло — 30 мл
  • вода — 220 мл
  • соль — 0,25 ч. л.

Начинка

  • картофель — 800 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • зелёный острый перец — 1 шт.
  • имбирь — 10 г
  • кинза — 3 веточки
  • зира — 1 ч. л.
  • кориандр молотый — 1 ч. л.
  • копчёная паприка — 1 ч. л.
  • кайенский перец — 0,25 ч. л.
  • молотая гвоздика — 2 г
  • мускатный орех — 2 г
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Подогреть воду до 70 °С. Смешать обе муки, соль и масло, перетереть до состояния крошки.

  2. Влить воду порциями по 1-2 ст. л., вымесить мягкое тесто 5-7 минут. Завернуть в плёнку и оставить на 30 минут.

  3. Картофель очистить, нарезать, залить холодной водой и варить 10-12 минут до мягкости. Слить воду, остудить и размять вилкой.

  4. Мелко нарезать лук, перец и кинзу. Имбирь натереть. Соединить овощи, зелень и специи с картофелем, посолить и поперчить.

  5. Разделить тесто на 8 частей. На подпыленной мукой поверхности раскатать круг диаметром 15 см.

  6. Смазать маслом, выложить 3-4 ст. л. начинки, собрать края теста к центру и защипнуть.

  7. Осторожно раскатать снова до диаметра 15 см, следя, чтобы начинка не прорвала тесто. Повторить со всеми заготовками.

  8. Разогреть сковороду, смазать лепёшку маслом с одной стороны, выложить этой стороной вниз. Смазать верх. Жарить 5 минут с каждой стороны на слабом огне.

  9. Складывать готовые лепёшки стопкой и подавать горячими.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте муку двух видов — так тесто получается эластичным.

  2. Воду не кипятите: слишком горячая делает тесто рыхлым.

  3. Не жалейте специи в начинке — именно они формируют индийский характер блюда.

  4. Раскатывайте медленно, увеличивая диаметр постепенно — это предотвратит разрывы.

  5. Чтобы лепёшки дольше оставались мягкими, накройте их на тарелке тканевой салфеткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком густая начинка → тесто рвётся при раскатке → добавить немного масла или ложку йогурта.

  2. Недостаток соли → вкус получается плоским → ориентироваться на специи и пробовать начинку перед лепкой.

  3. Жарка на сильном огне → пригорает низ, начинка остаётся холодной → использовать средний или слабый огонь.

  4. Слишком тонкая раскатка → начинка вылезает → раскатывать равномерно, от центра к краям.

А что если…

Если хочется более нежной версии, часть картофеля можно заменить сладким бататом — он придаёт лёгкую карамельную ноту. Для более острого варианта добавьте в начинку немного гарам масалы или увеличьте количество зелёного перца.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
доступные ингредиенты требует аккуратности при раскатке
ароматное и сытное блюдо занимает чуть больше времени
удобно брать с собой жарка требует внимания
универсально — можно менять специи начинка может вылезать при неопытности

FAQ

Как выбрать картофель для начинки?
Лучше подойдут рассыпчатые сорта — они быстрее превращаются в пюре и впитывают специи.

Можно ли испечь паратху в духовке?
Да, но структура получится суше. Сковорода даёт идеальную мягкость и поджаренные пятнышки.

С чем подают паратху?
С йогуртовым соусом, мятным чатни, сливочным маслом или просто с чашкой чая масала.

Мифы и правда

  • Миф: начинка обязательно рвёт тесто.
    Правда: при правильном замесе тесто выдерживает многократную раскатку.
  • Миф: специи делают блюдо слишком острым.
    Правда: остроту легко регулировать количеством зелёного перца.
  • Миф: паратха сложнее обычных роти.
    Правда: разница лишь в одном шаге — добавлении начинки.

Интересные факты

  1. В Северной Индии паратха считается традиционным завтраком фермеров.

  2. В разных штатах используют разные специи — где-то добавляют асафетиду, где-то фенхель.

  3. Тонкая раскатка — это домашнее искусство: каждая хозяйка делает её по-своему.

Исторический контекст

  1. Первые роти появились много веков назад, когда муку начали смешивать с водой и жарить на камнях.

  2. Паратхи вошли в ежедневную кухню позже, когда специи стали широко доступны.

  3. Считается, что картофельная начинка появилась после распространения картофеля в Азии в XIX веке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
