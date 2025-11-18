Подоконник превращается в витаминную ферму: микрозелень заменяет целый огород и конкурирует с полем

Микрозелень помогает зимой восполнить витамины, отметила диетолог Соломатина

С осени по весну горожане переносят огороды в квартиры и ставят контейнеры с зеленью на подоконниках. Так удается сохранить привычку работать с растениями и не зависеть от сезона. Домашняя зелень становится способом поддерживать организм витаминами, когда выбор свежих овощей ограничен.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрозелень

Микрозелень и её особенности

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отмечает, что любая зелень остается источником витаминов и полезных веществ независимо от места выращивания. По ее словам, домашние посадки выручают зимой и весной, когда многие испытывают дефицит витаминов. Она подчеркивает, что больше всего полезных компонентов содержится в микрозелени, то есть в растениях на стадии не более двух листочков.

В таком виде концентрация питательных веществ выше, чем у зелени, выращенной обычным способом до привычных размеров. До 90% содержимого микрозелени легко усваивается организмом, поэтому она становится удобной составляющей рациона, как сообщает "Вести Подмосковья".

"Такой источник питательных веществ и витаминов безусловно можно и при возможности нужно использовать", — объяснила кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

Какие культуры выбирают дома

Микрозелень ценится за быстроту роста: всходы появляются через считанные дни, а через одну-две недели ее уже можно употреблять в пищу. Особенно быстро созревает микрозелень редиса, которая, по словам эксперта, хорошо дополняет практически любые блюда. В ней содержится много витаминов A, C и K, а также сера и антиоксиданты.

Даже в виде микрозелени хозяйки чаще всего высаживают укроп и петрушку. В описании эксперта говорится, что они содержат не только перечисленные витамины, но и улучшают зрение и пищеварение, положительно влияют на состояние кожи. Такая зелень укрепляет иммунитет и считается полезной для крови. Для домашних огородов также выбирают микрозелень подсолнечника, гороха и культур из семейства крестоцветных.

От домашних грядок к городским фермам

Интерес к микрозелени вышел за рамки подоконников. В Московской области работают сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают ее в промышленных масштабах. Одно из таких хозяйств расположено в Орехово-Зуево.

На этой ферме выращивается более тридцати видов микрозелени, среди которых капуста, базилик, редис, горох, подсолнечник и руккола. Для каждой грядки создан собственный микроклимат с подобранным грунтом и постоянным освещением. Урожай поставляется на предприятия общественного питания, в супермаркеты и фитнес-клубы, где микрозелень входит в меню.