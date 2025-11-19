Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мама Тимати видит младшую внучку каждый день благодаря соседству
Honda вошла в десятку надёжных брендов по данным HotCars
Соль и кипяток растворяют жировые пробки в раковине — сантехнический эксперт
Светлая помада и контур создают объём губ — визажист Рэйчел Миллер
Сила укуса чёрной пираньи в 30 раз превышает её вес — данные исследователей
Алкоголь в бане повышает нагрузку на сердце — эксперты
Персональные тренировки: как достичь лучших результатов — тренеры
Анна Пересильд оказалась на одном уровне с Безруковым по данным ВЦИОМ
Коррупционный скандал затмевает реальные проблемы Хмельницкой АЭС — СМИ Украины

Семь баночек — и кухня пахнет праздником: какао-торт получается влажным и нежным без лишних хлопот

Приготовление какао-торта "7 баночек" не требует весов и точных мер
6:31
Еда

Иногда хочется приготовить что-то домашнее, вкусное и по-настоящему уютное, но нет сил доставать весы и продумывать сложные пропорции. В такие моменты как раз выручает какао-торт "7 баночек" — быстрый рецепт, в котором мерной ложкой становится обычная баночка йогурта объёмом 125 г.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Он получается влажным, очень мягким и удивительно ароматным. Такой десерт отлично подходит для завтрака всей семьи или для небольшого сладкого перекуса в течение дня.

Основные особенности рецепта

Классика "7 баночек" ценится за простоту и предсказуемый результат. Даже если вы редко печёте, тесто получается однородным, а структура — нежной. Все ингредиенты измеряются одной баночкой, что избавляет от лишней суеты на кухне. Какао придаёт насыщенный вкус, а нейтральное подсолнечное масло делает текстуру чуть влажной — это как раз то, что ценят в домашних кексах.

Ниже — состав ингредиентов на форму диаметром 22 см (по принципу "баночек"-стаканов), который предлагает итальянский портал ricette.giallozafferano.it.

Ингредиенты

  • 1 баночка (стакан) натурального йогурта (125 г)
  • Сахар — 2 баночки (стакана)
  • Пшеничная мука 00 — 3 баночки (стакана)
  • Подсолнечное масло — 1 баночка (стакан)
  • Какао-порошок — 1/3 баночки (стакана) (около 40 г)
  • 3 яйца среднего размера (165 г)
  • Разрыхлитель — 1 пакетик (16 г)
  • Щепотка мелкой соли
  • Для подготовки формы: масло и мука по вкусу
  • По желанию — сахарная пудра для украшения

Сравнение вариантов приготовления какао-кекса

Вариант Особенность Влажность Где использовать
"7 баночек" (наш) Мерка — баночка Очень мягкий Завтраки, перекусы
На сливочном масле Жирность выше Плотнее Праздничная подача
С растительным молоком Меньше калорий Легче Вегетарианские версии
С добавлением шоколада Интенсивный вкус Влажный Детские праздники

Советы шаг за шагом

  1. Используйте чистую баночку от йогурта как мерку — так вы избежите ошибок.

  2. Смешивайте сахар, яйца и масло венчиком или миксером до объёмной светлой массы.

  3. Добавляйте йогурт комнатной температуры — с ним тесто становится однороднее.

  4. Просеивайте муку, какао и разрыхлитель — это исключит комки.

  5. Перемешивайте не слишком долго: когда масса стала гладкой, можно переходить к форме.

  6. Выпекайте при 180°C в духовке, разогретой заранее.

  7. После остывания украсьте сахарной пудрой или добавьте глазурь.

Используемые инструменты: венчик или миксер, сито для муки, форма диаметром 22 см, пергамент или масло для подготовки формы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недостаточно взбитые яйца → торт поднимается плохо → взбивайте 8-10 минут.
  • Не просеянное какао → тёмные комки в готовом кексе → используйте мелкое сито.
  • Слишком много масла → торт становится тяжёлым → придерживайтесь мерки "1 баночка".
  • Перепечённая корочка → сухой вкус → сокращайте время на 5 минут, ближе к концу следите за степенью готовности.
  • Низкокачественное какао → слабый аромат → выбирайте какао без сахара с ярким цветом.

Альтернативные решения: вместо подсолнечного масла — кукурузное, вместо обычной муки — смесь 00 и цельнозерновой для более плотной структуры.

А что если…

Если вы хотите плотнее шоколадный вкус, можно добавить горсть шоколадных капель в тесто — они расплавятся и создадут приятные вкрапления. Нет формы 22 см? Подойдёт и прямоугольная для кексов, но время выпечки может измениться на 5-8 минут. Если нужен более диетический вариант — замените часть сахара натуральным подсластителем, который подходит для выпечки.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Не нужен кухонный весы Сладость невозможно точно "откалибровать", если снижать сахар
Выпечка получается всегда мягкой При передержке быстро сохнет
Подходит для детей Какао требует хорошего качества
Готовится за 10 минут + выпечка Для идеальной структуры нужен йогурт комнатной температуры
Легко масштабируется Форму важно правильно подготовить

FAQ

Как выбрать какао для торта?
Лучше брать несладкое какао с насыщенным ароматом и ярким цветом — результат будет глубже по вкусу.

Сколько стоит приготовить такой торт?
В зависимости от цен в магазине — это один из самых доступных десертов: ингредиенты относятся к базовым.

Что лучше — йогурт жирный или обезжиренный?
Жирный делает торт мягче и сочнее, но подойдёт любой натуральный без добавок.

Мифы и правда

Миф: мерные баночки дают неточный результат.
Правда: при одинаковом объёме ингредиенты сохраняют правильное соотношение, и торт прекрасно поднимается.
Миф: торты на масле всегда суше.
Правда: влажность зависит от количества йогурта и какао, а не только от жировой основы.
Миф: какао-выпечка подходит только к чаю.
Правда: её часто подают с молоком, кофе и даже как основу для тортов со сливочными кремами.

Три интересных факта

  1. Принцип "баночек" пришёл из сельской кухни, где не было кухонных весов.

  2. Какао-кексы стали популярны в XX веке, когда какао-порошок стал доступнее.

  3. Мука 00 используется в Италии и даёт особенно гладкую текстуру тесту.

Исторический контекст

  1. Домашняя выпечка по меркам появилась как ответ на отсутствие точных приборов в быту.

  2. Какао распространилось по Европе ещё в XVII веке и постепенно вошло в сладкую кухню.

  3. В 1960-е годы рецепты на основе йогурта получили популярность благодаря простоте и стабильности результата.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Последние материалы
Механизм шокового выпадения волос объяснила — врач Ирина Семёнова
Экземпляры морского чёрта встречаются у берегов Крыма
Тульская область создаёт новый продукт для гостей из Китая — центр туризма
Простой апельсиновый пончик готовится без масла — blog.cookaround.com
Пётр Дранга открыл агентство по организации концертов
Какие продукты поддерживают снижение веса при дефиците калорий
Отар Кушанашвили рассказал о требованиях к Малахову в "Пусть говорят"
Сквозняки из-за старых окон повышают расход тепла — эксперты
Морская капуста улучшает работу мозга и обмен веществ — Ковиненко
Жидкие биопрепараты погибают при температуре ниже нуля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.