Семь баночек — и кухня пахнет праздником: какао-торт получается влажным и нежным без лишних хлопот

Приготовление какао-торта "7 баночек" не требует весов и точных мер

6:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется приготовить что-то домашнее, вкусное и по-настоящему уютное, но нет сил доставать весы и продумывать сложные пропорции. В такие моменты как раз выручает какао-торт "7 баночек" — быстрый рецепт, в котором мерной ложкой становится обычная баночка йогурта объёмом 125 г.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный пирог

Он получается влажным, очень мягким и удивительно ароматным. Такой десерт отлично подходит для завтрака всей семьи или для небольшого сладкого перекуса в течение дня.

Основные особенности рецепта

Классика "7 баночек" ценится за простоту и предсказуемый результат. Даже если вы редко печёте, тесто получается однородным, а структура — нежной. Все ингредиенты измеряются одной баночкой, что избавляет от лишней суеты на кухне. Какао придаёт насыщенный вкус, а нейтральное подсолнечное масло делает текстуру чуть влажной — это как раз то, что ценят в домашних кексах.

Ниже — состав ингредиентов на форму диаметром 22 см (по принципу "баночек"-стаканов), который предлагает итальянский портал ricette.giallozafferano.it.

Ингредиенты

1 баночка (стакан) натурального йогурта (125 г)

Сахар — 2 баночки (стакана)

Пшеничная мука 00 — 3 баночки (стакана)

Подсолнечное масло — 1 баночка (стакан)

Какао-порошок — 1/3 баночки (стакана) (около 40 г)

3 яйца среднего размера (165 г)

Разрыхлитель — 1 пакетик (16 г)

Щепотка мелкой соли

Для подготовки формы: масло и мука по вкусу

По желанию — сахарная пудра для украшения

Сравнение вариантов приготовления какао-кекса

Вариант Особенность Влажность Где использовать "7 баночек" (наш) Мерка — баночка Очень мягкий Завтраки, перекусы На сливочном масле Жирность выше Плотнее Праздничная подача С растительным молоком Меньше калорий Легче Вегетарианские версии С добавлением шоколада Интенсивный вкус Влажный Детские праздники

Советы шаг за шагом

Используйте чистую баночку от йогурта как мерку — так вы избежите ошибок. Смешивайте сахар, яйца и масло венчиком или миксером до объёмной светлой массы. Добавляйте йогурт комнатной температуры — с ним тесто становится однороднее. Просеивайте муку, какао и разрыхлитель — это исключит комки. Перемешивайте не слишком долго: когда масса стала гладкой, можно переходить к форме. Выпекайте при 180°C в духовке, разогретой заранее. После остывания украсьте сахарной пудрой или добавьте глазурь.

Используемые инструменты: венчик или миксер, сито для муки, форма диаметром 22 см, пергамент или масло для подготовки формы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Недостаточно взбитые яйца → торт поднимается плохо → взбивайте 8-10 минут.

Не просеянное какао → тёмные комки в готовом кексе → используйте мелкое сито.

Слишком много масла → торт становится тяжёлым → придерживайтесь мерки "1 баночка".

Перепечённая корочка → сухой вкус → сокращайте время на 5 минут, ближе к концу следите за степенью готовности.

Низкокачественное какао → слабый аромат → выбирайте какао без сахара с ярким цветом.

Альтернативные решения: вместо подсолнечного масла — кукурузное, вместо обычной муки — смесь 00 и цельнозерновой для более плотной структуры.

А что если…

Если вы хотите плотнее шоколадный вкус, можно добавить горсть шоколадных капель в тесто — они расплавятся и создадут приятные вкрапления. Нет формы 22 см? Подойдёт и прямоугольная для кексов, но время выпечки может измениться на 5-8 минут. Если нужен более диетический вариант — замените часть сахара натуральным подсластителем, который подходит для выпечки.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы Не нужен кухонный весы Сладость невозможно точно "откалибровать", если снижать сахар Выпечка получается всегда мягкой При передержке быстро сохнет Подходит для детей Какао требует хорошего качества Готовится за 10 минут + выпечка Для идеальной структуры нужен йогурт комнатной температуры Легко масштабируется Форму важно правильно подготовить

FAQ

Как выбрать какао для торта?

Лучше брать несладкое какао с насыщенным ароматом и ярким цветом — результат будет глубже по вкусу.

Сколько стоит приготовить такой торт?

В зависимости от цен в магазине — это один из самых доступных десертов: ингредиенты относятся к базовым.

Что лучше — йогурт жирный или обезжиренный?

Жирный делает торт мягче и сочнее, но подойдёт любой натуральный без добавок.

Мифы и правда

Миф: мерные баночки дают неточный результат.

Правда: при одинаковом объёме ингредиенты сохраняют правильное соотношение, и торт прекрасно поднимается.

Миф: торты на масле всегда суше.

Правда: влажность зависит от количества йогурта и какао, а не только от жировой основы.

Миф: какао-выпечка подходит только к чаю.

Правда: её часто подают с молоком, кофе и даже как основу для тортов со сливочными кремами.

Три интересных факта

Принцип "баночек" пришёл из сельской кухни, где не было кухонных весов. Какао-кексы стали популярны в XX веке, когда какао-порошок стал доступнее. Мука 00 используется в Италии и даёт особенно гладкую текстуру тесту.

Исторический контекст