Овощи сохраняют вкус и цвет месяцами: помогает один простой шаг перед отправкой в морозилку

Заморозка сохраняет до девяноста процентов витаминов — диетолог Лариса Никитина

Еда

Заморозка давно стала привычным способом сохранить урожай на холодные месяцы. Она помогает не только продлить жизнь сезонным овощам и фруктам, но и собрать дома настоящий "витаминный резерв". При грамотном подходе замороженные продукты остаются вкусными, ароматными и полезными, а блюда из них — насыщенными и яркими.

Овощные наборы

Основные принципы и ценность заморозки

Большинство привычных нам овощей, фруктов и ягод хорошо переносят низкие температуры и почти не теряют пищевую ценность. По словам диетолога Ларисы Никитиной, заморозка позволяет сохранить максимальное количество ценных веществ в составе продуктов.

"При заморозке сохраняется до 90% витаминов, потому что нет никакой другой обработки. Наибольшее количество витаминов можно сохранить при шоковой, быстрой заморозке", — сказала диетолог Лариса Никитина.

Такой способ хранения не требует консервантов, а срок годности овощей и фруктов достигает двух лет, пишет URA.RU. Это делает заморозку универсальным и экономичным решением — достаточно один раз правильно подготовить продукты.

Что важно учесть перед заморозкой

Для качественной заготовки выбирают плотные, целые плоды — без мягких участков и трещин. Овощи тщательно моют, просушивают и, при необходимости, слегка бланшируют.

"Овощи желательно немного бланшировать — опускать на 1-3 минуты в кипяток, затем тут же в ледяную воду. Это сохраняет цвет и структуру. Так делают с кабачками, брокколи, стручковой фасолью", — рассказала диетолог Лариса Никитина.

Ягоды перед заморозкой лучше разложить на плоской поверхности, чтобы они не слиплись. После предварительного охлаждения их пересыпают в контейнеры или пакеты, из которых удаляют воздух.

"Пакеты с содержимым нужно маркировать. Также лучше удалить из них воздух перед заморозкой", — отметила диетолог Лариса Никитина.

Средний срок хранения: ягоды — до 10 месяцев, зелень — полгода, овощи — около года, фрукты — до восьми месяцев.

Сравнение способов заморозки

Способ Преимущества Подходит для Быстрая (шоковая) Максимум витаминов, лучшая текстура ягоды, зелень, овощи Классическая Домашние условия, доступность фрукты, смеси Заморозка пюре Экономия места, удобство для смузи смородина, персики, абрикосы Заморозка кусочками Универсальность яблоки, груши, манго

Советы шаг за шагом

Используйте пластиковые боксы или пакеты для заморозки с плотными застёжками. Приготовьте ледогенератор для ягодных кубиков без воды — отличный вариант для чая. Обрабатывайте продукты инвентарём из нержавеющей стали, чтобы соки не окислялись. Храните смеси вертикально — так проще организовать морозильную камеру. Для зелени используйте формы для льда, залив её оливковым маслом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Замораживать огурцы → становятся водянистыми → использовать свежие или делать маринованные заготовки.

Отправлять в морозилку картофель целиком → сереет и ухудшается вкус → замораживать только бланшированные ломтики фри.

Морозить арбуз и дыню цельными кусками → превращаются в кашу → использовать для смузи.

Плюсы и минусы заморозки

Плюсы Минусы Сохраняет витамины Требует места в морозилке Минимум отходов Некоторые продукты теряют текстуру Экономия времени при готовке Нужна предварительная подготовка Возможность создавать смеси Не всё можно заморозить

FAQ

Как выбрать контейнеры для заморозки?

Лучше использовать пластиковые боксы с маркировкой для низких температур или специальные пакеты с зип-застёжкой.

Сколько стоит заморозка в домашних условиях?

Фактически вы платите только за электроэнергию — остальные затраты минимальны.

Что лучше: свежие или замороженные овощи?

Зимой замороженные могут быть даже полезнее, поскольку сохраняют больше витаминов, чем "вялые" свежие.

Мифы и правда

Миф: замороженные продукты бесполезны.

Правда: уровень витаминов сохраняется очень высоким.

Миф: замораживать можно всё.

Правда: есть продукты, которые теряют вкус и структуру.

Миф: заморозка убивает аромат.

Правда: правильная упаковка полностью сохраняет запах.