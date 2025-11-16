Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат "Царь горы" с куриным филе, картофелем и капустой получается сытным
Низкую долю All Inclusive в Таиланде объяснил Морозов директор по обслуживанию
"Мозг" морских ежей устроен совсем не так, как мы думали — учёные
Социологи: кошатники чаще выбирают творческие хобби, чем собачники
Сингапурский доллар становится стабильнее швейцарского франка — BofA Securities
Синнер выиграл у Алькараса, забрав у него победу в Итоговом чемпионате
Разработали новую методику контроля геля от псориаза — РТУ МИРЭА
Дилеры заявляют о пустеющих складах и исчезновении скидок — эксперт
Усталость почвы в теплице снижает урожай томатов и огурцов — данные агрономов

Сливочное масло стало загадкой для покупателей: привычная жирность 82,5 больше ничего не гарантирует

Масло с жирностью ниже 82,5 процента остаётся натуральным
6:22
Еда

Сливочное масло давно стало одним из символов домашней кухни. Мы добавляем его в каши, кладём на теплые тосты, используем в выпечке и соусах. Но вокруг этого продукта сформировался устойчивый миф: будто бы масло с жирностью ниже 82,5 % — неполноценное, ненатуральное или "разбавленное". На деле всё гораздо проще: ГОСТ допускает широкий диапазон жирности, а каждый вид масла имеет своё назначение и гастрономические особенности.

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Чтобы понять, какое масло действительно подходит для ваших задач, важно разобраться, чем отличаются варианты с разной жирностью и как правильно их выбирать.

Основные разновидности сливочного масла

Процент жирности — это соотношение молочного жира к влаге и пахте. Все традиционные типы масла делятся на несколько групп, и каждая имеет свой вкус, текстуру и кулинарные возможности.

Сравнение жирности сливочного масла

Вид масла Жирность Текстура Для чего подходит
Традиционное 82,5 % Плотное, насыщенное Кулинария, жарка, соусы
Любительское 80 % Чуть мягче Ежедневные блюда, тосты
Традиционное пониженное 72,5 % Более лёгкое Намазывание, каши, кремы
Бутербродное 61 % Очень мягкое Бутерброды, канапе
Чайное 50 % Лёгкое, водянистое Диетические рационы, намазывание

Снижение жирности — это не ухудшение качества. Вместо жира увеличивается доля пахты или воды, что делает масло менее калорийным и более лёгким в использовании.

Дополнительные вкусовые типы масла

Помимо жирности, важен и способ приготовления. Масло может быть солёным, сладкосливочным или кислосливочным — и каждое приносит в блюда свои особенности.

Основные разновидности вкусов

  • Соленосливочное — содержит соль, дольше хранится, хорошо подходит для бутербродов и горячих блюд.
  • Сладкосливочное — без соли, идеально для выпечки, кремов и десертов.
  • Кислосливочное — со слегка выраженной кислинкой из-за сквашивания; оттеняет вкус хлеба, картофеля и топлёных соусов.

Советы шаг за шагом: как выбрать масло в магазине

  1. Изучите состав — в нём должны быть только сливки и/или сквашенные сливки.

  2. Жирность подбирайте под задачу, а не под мифы.

  3. Для выпечки берите сладкосливочное, а не солёное.

  4. Для тостов или каш выбирайте 72,5 % или 80 % — они легче распределяются.

  5. Обращайте внимание на температуру хранения в магазине.

  6. Используйте прозрачные контейнеры дома — так легче следить за сроком годности.

  7. Храните масло закрытым, чтобы оно не впитывало запахи холодильника.

  8. Для жарки используйте смесь масла и растительного масла — так оно не горит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка только 82,5 % → переплата, неподходящая текстура → выбирайте жирность под конкретный рецепт.

  • Покупка "сливочного продукта" вместо масла → растительные жиры → читайте состав, ищите ГОСТ.

  • Хранение открытой пачки → прогоркание → используйте маслёнку.

  • Использование солёного масла в выпечке → нарушенная рецептура → выбирайте сладкосливочное.

  • Длительное хранение вне холодильника → потеря аромата → держите продукт при +2…+6 °C.

А что если… заменить жирное масло диетическим

Масло с жирностью 50-61 % подходит тем, кто снижает калорийность рациона или предпочитает мягкую текстуру. Но важно помнить: в жарке и сложной выпечке оно ведёт себя иначе — может быстрее расслаиваться и даёт меньше яркого вкуса. Зато для бутербродов и каш это отличный вариант.

Плюсы и минусы разных жирностей

Жирность Плюсы Минусы
82,5 % Самый насыщенный вкус, подходит для жарки Высокая калорийность
80 % Универсальность Чуть мягче текстура
72,5 % Легче намазывается, ниже калорийность Не подходит для некоторых кремов
61 % Очень мягкое, удобно намазывать Почти не держит форму
50 % Диетический вариант Вода заменяет часть вкуса

FAQ

Натуральное ли масло с жирностью ниже 80 %?
Да, если оно соответствует ГОСТу и содержит только молочные компоненты.

Какое масло лучше для жарки?
82,5 % — оно медленнее нагревается и не расслаивается.

Можно ли использовать 72,5 % в выпечке?
Да, но для слоёного и песочного теста лучше брать более жирный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: если жирность ниже 82,5 %, это спред.
    Правда: жирность никак не определяет категорию — состав важнее цифр.
  • Миф: в масле с 50-61 % много химии.
    Правда: это масло с большим количеством пахты — не подделка.
  • Миф: самое вкусное масло всегда самое жирное.
    Правда: вкус зависит от качества сливок и технологии изготовления.

Три интересных факта

  1. В старину масло специально выдерживали в погребах — так оно приобретало ореховый аромат.

  2. В некоторых странах популярно солёное масло, потому что соль продлевает срок хранения.

  3. В выпечке жирность меняет текстуру: более жирное масло делает тесто рассыпчатее.

Исторический контекст

  1. Масло начали использовать ещё в Древней Индии и на Ближнем Востоке.

  2. В XIX веке появились первые фабрики по производству масла в Европе.

  3. Разные стандарты жирности сформировались только в XX веке с развитием молочной промышленности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Новости спорта
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Последние материалы
Низкую долю All Inclusive в Таиланде объяснил Морозов директор по обслуживанию
"Мозг" морских ежей устроен совсем не так, как мы думали — учёные
Социологи: кошатники чаще выбирают творческие хобби, чем собачники
Масло с жирностью ниже 82,5 процента остаётся натуральным
Сингапурский доллар становится стабильнее швейцарского франка — BofA Securities
Синнер выиграл у Алькараса, забрав у него победу в Итоговом чемпионате
Разработали новую методику контроля геля от псориаза — РТУ МИРЭА
Дилеры заявляют о пустеющих складах и исчезновении скидок — эксперт
Усталость почвы в теплице снижает урожай томатов и огурцов — данные агрономов
Запрет на работы в аварийных домах подтверждён техническим регламентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.