Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Носки для подарков можно повесить на лестницу и комод — дизайнер Лаура Хоффман
Стоимость шиномонтажа в крупных городах достигла 10 тысяч рублей сообщили мастера
Мюнхен вышел на второе место в рейтинге удобства передвижения Accor
Рост доходов приводит к увеличению расходов — финансист Баранова
Карл III рисует, пишет сказки и ездит на старом автомобиле
Три этапа ухода за волосами для восстановления их здоровья и блеска
Ветеринары: насильное удержание на руках разрушает доверие кошки
Переполненный почтовый ящик повышает риск пожара — эксперт Москвина
Перец даёт крепкую рассаду при посеве в середине февраля

Как сделать слойки с паштетом хрустящими и сытными: секреты правильного приготовления

Слойки с паштетом: рецепт с простыми шагами для начинающих
Еда

Слойки с паштетом — это идеальная закуска для быстрого перекуса или для того, чтобы подать к бульону, супу или чаю. Эти легкие и сытные пирожки не требуют много времени на подготовку и готовятся из доступных ингредиентов. Паштет можно использовать один или сделать ассорти из разных видов для более интересного вкуса.

слойки
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
слойки

Продукты для рецепта

  • Печеночный паштет — 90 г

  • Слоеное бездрожжевое тесто — 200 г

  • Пшеничная мука хлебопекарная — 1 ст. л. (15 г)

  • Куриное яйцо — 1 шт. (60 г)

  • Черный кунжут — 1 ч. л. (6 г)

  • Белый кунжут — 1 ч. л. (6 г)

Количество: 12 штук

Пошаговый фоторецепт

Подготовка ингредиентов

Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре, это займет 1-1,5 часа. Откройте упаковку с паштетом и подготовьте миску для яйца, скалку и пергаментную бумагу для противня.

Подготовка теста и паштета

Поставьте духовку разогреваться до 200 °С. Разбейте куриное яйцо в миску и хорошо взболтайте его венчиком или вилкой. На стол посыпьте мукой и раскатайте тесто в два прямоугольных пласта толщиной 2-3 мм. Один пласт разделите визуально на 6 прямоугольников, в центр каждого выложите 1,5-2 ст. л. паштета.

Сборка слоек

Нанесите взбитое яйцо по границам каждого прямоугольника, чтобы края хорошо склеились. Накройте тесто с паштетом вторым раскатанным пластом и слегка прижмите его по краям. Плотно скрепите края, чтобы начинка не вытекала.

Нарезка и оформление

Разрежьте получившуюся заготовку на квадраты. Прижмите края каждого квадрата вилкой, чтобы получились декоративные полоски. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекание

Смажьте верх каждого квадрата оставшимся взбитым яйцом, посыпьте белым и черным кунжутом. Выпекайте слойки в разогретой духовке 15-20 минут до золотистого цвета. После этого дайте им немного остыть и переложите на тарелку.

Советы шаг за шагом

  1. Как избежать вытекания начинки: чтобы начинка не вытекала во время выпекания, убедитесь, что края теста плотно склеены, а сам паштет не слишком жидкий.

  2. Как придать слойкам красивый вид: вилкой можно сделать не только узоры по краям, но и аккуратно проколоть центр каждой слойки, чтобы они не вздулись во время выпекания.

  3. Как подать: слойки с паштетом прекрасно сочетаются с горячим куриным бульоном, супом или чаем. Для разнообразия можно подать их с различными соусами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование слишком жидкого паштета.
    Последствие: начинка может вытечь из теста, и слойки будут менее аппетитными.
    Альтернатива: используйте паштет средней густоты или добавьте немного хлебных крошек для загущения.

  2. Ошибка: недостаточно плотное склеивание краев теста.
    Последствие: начинка вытечет, а слойки распадутся.
    Альтернатива: плотно прижмите края теста и обязательно проколите их вилкой, чтобы заготовки не раскрылись в процессе выпекания.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Быстро и легко готовится, минимум усилий и времени. Может потребоваться время для размораживания теста.
Прекрасно подходит как для гарнира, так и как самостоятельная закуска. Нужно следить за правильной температурой духовки, чтобы не подгорели.
Можно экспериментировать с различными видами паштета. Не всегда получается идеально равномерный слой начинки.

FAQ

Можно ли использовать замороженное тесто?
Да, замороженное тесто идеально подходит для этого рецепта. Просто дайте ему время разморозиться при комнатной температуре.

Сколько времени нужно для приготовления слоек?
На подготовку и выпекание слоек с паштетом обычно уходит 40-45 минут.

Можно ли сделать слойки с другими начинками?
Да, вы можете использовать любые другие пасты или начинки по вашему вкусу, такие как сыр, грибы или мясо.

Мифы и правда

Миф: Слойки с паштетом слишком сложны в приготовлении.
Правда: Эти слойки очень просты в приготовлении и не требуют много времени или специальных навыков.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Последние материалы
Рост доходов приводит к увеличению расходов — финансист Баранова
Карл III рисует, пишет сказки и ездит на старом автомобиле
Три этапа ухода за волосами для восстановления их здоровья и блеска
Ветеринары: насильное удержание на руках разрушает доверие кошки
Переполненный почтовый ящик повышает риск пожара — эксперт Москвина
Перец даёт крепкую рассаду при посеве в середине февраля
Отдых назван ключом к снижению предновогоднего стресса — психолог
Мэр уменьшил вес на тридцать килограммов с помощью прогулок
Облака названы новым фронтиром поиска внеземной жизни — ученые
Уксус помогает сохранить яркость капусты в щах, но важно время добавления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.