Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черствый хлеб усилил вкус запеканки — кулинары
Тюнеры подняли Golf R до тысячи сил — команда Dragy Motorsports
Астрономы увидели момент взрыва красного сверхгиганта — ESO
Сны Наталии Орейро глубоко увлёкся культурой России
Муравьи и тля вызывают массовое ослабление кустов пионов
Медианная зарплата в России достигла 60 тысяч рублей — ВШЭ
Tutu приобретает домен travel.ru и усиливает позиции на рынке по данным реестров
Через Клайпеду пришла первая партия американского СПГ на Украину — Reuters
Правильное нанесение румян создаёт лифтинг-эффект — визажист

Лепёшки, которые станут хитом ужина: аромат и текстура работают так, что тарелка пустеет мгновенно

Кефирное тесто делает лепёшки мягкими и хрустящими
Еда

Если хочется приготовить что-то вкусное, но без долгого стояния у плиты, кефирные лепёшки с курицей и грибами — идеальное решение. Они получаются мягкими, румяными и очень ароматными, а внутри скрывается сливочная начинка с сыром. Блюдо сочетает простоту домашней выпечки и насыщенность ресторанного вкуса.

Лепёшки с курицей и грибами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лепёшки с курицей и грибами

Почему эти лепёшки удаются всегда

Тесто на кефире прощает ошибки и подходит даже тем, кто редко готовит. Оно не требует долгого замеса, получается мягким, но держит начинку. А сливочный соус с грибами делает фарш нежным и сочным, не позволяя ему пересохнуть.

Как приготовить сливочный соус

Сначала готовится основа для начинки, которая придаёт блюду насыщенный вкус и бархатную текстуру:

  • Обжарьте 500 г куриного фарша 5-7 минут, слегка посолите.
  • Отдельно пассеруйте мелко нарезанную луковицу.
  • Добавьте 150 г шампиньонов и жарьте до испарения жидкости.
  • В другой сковороде растопите 20 г сливочного масла, добавьте 15 г муки и обжарьте до кремового оттенка.
  • Тонкой струйкой влейте 100 мл молока, постоянно помешивая.
  • Соедините соус с фаршем и грибами, добавьте 1 ст. л. сметаны и тушите до густоты.

Полученная начинка должна быть плотной и ароматной. Остудите её перед сборкой лепёшек.

Кефирное тесто — мягкое и эластичное

Для теста нужно:

  • кефир — 300 мл (холодный),
  • мука — около 400 г,
  • соль — 1/2 ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • сода — 1/3 ч. л.,
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • В миске соедините кефир, соль, сахар, соду и масло.
  • Постепенно добавляйте муку, пока тесто не станет мягким и слегка липким.
  • Делите его на 8 равных частей и оставьте "отдохнуть" на 10-15 минут.

Кефир делает структуру теста пластичной, а сода придаёт лёгкую пористость — лепёшки получаются воздушными даже после жарки.

Сборка и жарка лепёшек

  • Каждую часть теста раскатайте в тонкий круг.
  • Выложите 1 порцию начинки (примерно 2 ст. л.) на одну половину.
  • Посыпьте 150 г натёртой моцареллой, распределяя равномерно по поверхности.
  • Смажьте края водой, сложите пополам, выгоните воздух и тщательно защипните.
  • Жарьте лепёшки на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые изделия можно слегка промокнуть бумажной салфеткой, чтобы убрать излишки масла.

Сравнение вариантов теста для лепёшек

Основа Вкус и структура Время приготовления Особенности
Кефирное Мягкое, эластичное, слегка хрустящее 30-40 минут Универсальное, подходит для жарки
Дрожжевое Пышное и воздушное 1-1,5 часа Требует расстойки
Бездрожжевое (на воде) Плотное, хрустящее 20 минут Менее мягкое, но быстрое

Советы шаг за шагом

  • Не перегревайте масло — оптимальная температура для жарки 170-180°C.
  • Если тесто липнет, подсыпайте муку только при раскатке.
  • Для более золотистой корочки добавьте в тесто ложку сметаны.
  • Начинку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух суток.
  • Лепёшки отлично замораживаются — после разморозки достаточно прогреть их на сухой сковороде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком тонкое тесто.
    Последствие: начинка может вытечь.
    Альтернатива: раскатывайте до толщины не меньше 3 мм.

  • Ошибка: слишком густой соус.
    Последствие: лепёшки становятся сухими.
    Альтернатива: добавьте 1-2 ложки молока при тушении.

  • Ошибка: жарка на сильном огне.
    Последствие: тесто подгорает, а внутри остаётся сырое мясо.
    Альтернатива: жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

А что если заменить грибы

Можно использовать обжаренные кабачки, баклажаны или кукурузу — они тоже хорошо сочетаются с курицей и сливочным соусом. Если хочется более сытный вариант, добавьте немного ветчины или бекона.

Плюсы и минусы блюда

Преимущества Недостатки
Готовится всего за 40 минут Лучше подавать сразу после жарки
Начинка остаётся сочной Не подходит для духовки
Минимум ингредиентов Требуется контроль температуры при жарке

FAQ

Можно ли готовить такие лепёшки в духовке

Да, запекайте при 180°C 20-25 минут до румяности.

Какой сыр лучше использовать

Моцарелла даёт тягучесть, но можно заменить на сулугуни или гауду.

Можно ли сделать начинку без мяса

Конечно, подойдёт смесь грибов, шпината и сливок.

Мифы и правда

  • Миф: кефирное тесто не подходит для жарки.
    Правда: оно даёт мягкую структуру и хорошо держит форму.

  • Миф: сливочный соус утяжеляет блюдо.
    Правда: при правильных пропорциях он делает начинку нежной, а не жирной.

  • Миф: моцареллу нельзя жарить.
    Правда: этот сыр отлично плавится и создаёт эффект "струящейся начинки".

Интересные факты

  • Кефирное тесто появилось в домашней кухне XX века как альтернатива дрожжевому.
  • Финны и русские хозяйки используют похожие рецепты, но добавляют разные сыры — от феты до эмменталя.
  • В оригинальной версии этого блюда вместо фарша брали отварное мясо, измельчённое с луком.

Исторический контекст

  • Идея жареных лепёшек с начинкой пришла из кочевых кухонь Центральной Азии.
  • В России они обрели популярность в 1970-х годах как быстрый ужин "на сковороде".
  • Современные варианты с соусом и сыром — результат домашней адаптации ресторанных рецептов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Домашний эликсир здоровья: зелёный куст, который работает лучше аптечки прямо у вас на подоконнике
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет
Последние материалы
5 признаков, что тренировки вредят, а не помогают — тренеры
Сэди Синк снимется в фильме "Мстители: Секретные войны" – Deadline
Журналист Кучер* рассказал о социальных проблемах Америки
Кошки узнают возвращение хозяина по звуку машины по данным этологов
Каждый третий взрослый страдает дневной сонливостью — врачи
К 2100 году метан из озёр может вырасти почти вдвое — профессор Баствикен
Недружественные страны активно интересуются Севморпутём
Проращивание картофеля на свету формирует крепкие зелёные ростки
Марат Башаров и Ася Борисова тайно вступили в брак
Бег на улице усиливает работу кора из-за перепадов покрытия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.