Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетный салат на новый год: готовим слоями овощи и грибы
Недокачанные шины съедают бензин в мороз — предупреждение сервисов
Рост цен на авиабилеты объяснил вице президент АТОР Сергей Ромашкин
Россия запускает масштабный проект на Шпицбергене — вице-премьер Трутнев
Низкая солёность делает воды Чёрного моря непригодными для акул — океанологи
Старо как мир: как Юрий Лоза отреагировал на изобретение таблеток вечной молодости
Беспроводные наушники признали безопасными для слуха — учёные
Деревянную садовую мебель на зиму покрывают маслом или воском — садоводы
Покупка квартиры в рассрочку лишится смысла в 2026 году — эксперт Селезнев

Картофель тает, корочка трещит: деревенский рецепт, превращающий ужин в праздник

Хрустящий картофельный рёшти готовится только из картошки и специй
7:05
Еда

Картофельные рёшти — одно из тех блюд, которые кажутся удивительно скромными, но каждый раз покоряют своей хрустящей золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в уютный, по-домашнему тёплый гарнир, подходящий и к будничному обеду, и к аккуратному ресторанному подаче.

Хрустящий картофельный рёшти
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хрустящий картофельный рёшти

Рёшти любят за универсальность: их можно подать к яйцам, запечённой курице, плавленому сыру, колбаскам или даже положить сверху ложку нежного сметанного соуса с зеленью.

Что делает картофельные рёшти особенными

Родом из Швейцарии, рёшти долгое время считались традиционным завтраком фермеров в Берне. В старинных рецептах использовали только тёртый картофель, щедрую порцию масла и терпение: блюдо выжаривалось до медовой корочки, а внутри оставалось мягким и немного кремовым. Со временем рёшти стали популярными в разных странах Европы — и сегодня их подают как полноценное блюдо, лёгкий ужин или универсальную замену картофельному пюре, картофелю фри и даже драникам.

Главная особенность рёшти — их текстура. Чтобы она получилась идеальной, важно подготовить картофель так, чтобы он не распадался и не выделял лишнюю влагу. Именно поэтому опытные хозяйки и шефы используют приём предварительного бланширования. Он помогает получить тот самый баланс хруста и нежности, который делает рёшти по-настоящему незабываемыми, пишет moltofood.it.

Сравнение: рёшти, драники, картофель фри

Блюдо Текстура Способ приготовления Соединение с другими продуктами
Рёшти Хрустящая корочка, мягкая середина Жарка на сковороде из тёртого бланшированного картофеля Хороши с сыром, яйцами, салатами
Драники Более нежные, часто с луком и яйцом Жарка из тёртого сырого картофеля Подают со сметаной, грибами
Картофель фри Сильно хрустящий Глубокая обжарка Соусы, кетчуп, гарниры

Ингредиенты

  • картофель — 4-5 крупных клубней
  • сливочное или растительное масло — 2-3 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • чёрный перец — по желанию
  • паприка, розмарин, тёртый сыр или лук — опционально

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка картофеля

Промойте и очистите картофель. Опустите в кипящую воду на 5 минут — он должен остаться твёрдым, но слегка податливым. Это гарантирует, что рёшти не превратятся в рыхлую массу.

Шаг 2. Терка и формирование основы

Натрите остывшие клубни на крупной тёрке. Лишнюю влагу слегка отожмите. Добавьте щепотку соли, при желании — перец или щепотку паприки.

Шаг 3. Формирование и жарка

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите картофель, сформировав плотную лепёшку. Жарьте на слабом огне, чтобы корочка стала ровной и золотистой. Переверните, поджарьте вторую сторону. Готовое блюдо должно быть румяным и хрустящим по всей поверхности.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте чугунную или толстостенную сковороду — она даёт равномерную корочку.

  2. Добавьте немного тёртого сыра — он расплавится и даст приятный аромат.

  3. Для более "деревенского" вкуса вмешайте немного тёртого лука.

  4. Если подаёте рёшти как самостоятельное блюдо, добавьте сверху яйцо пашот или ложку сливочного соуса.

  5. Используйте оливковое масло, если хотите получить более мягкий вкус и лёгкий аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сырой картофель без подготовки → масса разваливается → используйте метод бланширования.
  • Слишком сильный огонь → корочка горит, внутри сыро → жарьте медленно на среднем-слабом огне.
  • Недостаток масла → блюдо прилипает → добавьте немного сливочного масла или растительного масла для баланса.
  • Слишком тонкая лепёшка → пересыхает → формируйте рёшти толщиной 1,5-2 см, они будут сочнее.

А что если…

Если вы хотите облегчённый вариант, можно приготовить рёшти в духовке. Разложите тёртый картофель тонким слоем на противне, сбрызните оливковым маслом и запекайте при 200 °C около 20 минут. Корочка получится мягче, но вкус останется насыщенным.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Лёгкие ингредиенты, минимальный набор Требует аккуратности при переворачивании
Можно добавлять специи, сыр, овощи Не подходит для тех, кто избегает жареного
Универсальный гарнир ко многим блюдам Нужна хорошая сковорода
Можно готовить в духовке При длительной жарке теряется сочность

FAQ

Как выбрать картофель для рёшти?

Лучше всего подходят сортов с высоким содержанием крахмала: они держат форму и дают аппетитную корочку.

Сколько стоит приготовить рёшти?

Стоимость блюда минимальна: обычно не требуется ничего кроме картофеля, соли и масла. Даже с добавлением сыра и специй рёшти остаются бюджетным вариантом.

Что лучше — рёшти или драники?

Это вопрос вкуса: рёшти более хрустящие, драники — мягче и нежнее. Рёшти проще адаптировать под разные блюда, добавляя специи и сыр.

Мифы и правда

Миф: рёшти — это то же самое, что драники.
Правда: технологии похожи, но состав и текстура отличаются — драники мягче и часто содержат яйца, рёшти более хрустящие и основываются только на картофеле.

Миф: рёшти нельзя приготовить без масла.
Правда: можно запечь в духовке с минимальным количеством жира.

Миф: это только гарнир.
Правда: рёшти легко превращаются в самостоятельное блюдо — добавьте яйцо, сыр или салат.

Три интересных факта

  • В разных кантонах Швейцарии рёшти готовят по-разному: где-то добавляют сыр, где-то — яблоки.
  • В Европе рёшти иногда используют как основу для салатов, заменяя хлеб.
  • В прошлом рёшти считались показателем границы между немецкоязычной и франкоязычной частями Швейцарии — так появилась "линия рёшти".

Исторический контекст

  1. XVII век — первые упоминания блюда в деревнях Берна.

  2. XIX век — рёшти становятся популярны по всей Швейцарии как национальная еда.

  3. XX век — блюдо адаптируется в Европе, приобретая множество вариаций: сырные, пряные, овощные.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Деревянную садовую мебель на зиму покрывают маслом или воском — садоводы
Покупка квартиры в рассрочку лишится смысла в 2026 году — эксперт Селезнев
Россияне смогут путешествовать по 6 странам Персидского залива с одной визой
Трогательная история: как Настасья Самбурская откликнулась на проблему матери-одиночки
Летняя и зимняя омывайки безопасно смешиваются — данные автоспециалистов
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Разминка каждый час помогает предотвратить боли в спине — фитнес-тренеры
Зоопсихологи: запах хозяина на носках успокаивает кошку в одиночестве
Порода живёт в среднем 12–15 лет при хорошем уходе — эксперт
Хрустящий картофельный рёшти готовится только из картошки и специй
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.