Новогодний кекс с орехами и какао таит простой трюк — гости попросят добавки

Зимний кекс с корицей, шоколадом и орехами — это тот редкий десерт, который получается даже у тех, кто не привык стоять у плиты часами.
В нём нет сложных техник, капризных кремов и многоэтапных украшений: всё, что нужно, — мягкое сливочное масло, немного какао, горсть грецких орехов и плитка тёмного шоколада. Остальное сделает духовка и новогоднее настроение. А лёгкий декор из клюквы в сахаре или других ягод превратит простой кекс в эффектный центр праздничного стола.
Этот кекс — классика зимней выпечки: ваниль, корица, орехи и шоколад создают плотный, ароматный мякиш и тёплый пряный запах по всей кухне. При этом рецепт остаётся очень простым: все основные ингредиенты, кроме орехов и шоколада, взбиваются в одной чаше миксера до однородности, а затем в тесто аккуратно вмешиваются кусочки шоколада и орехи.
На 8 порций получается ароматная выпечка с примерной калорийностью одной порции около 338 ккал. На одну порцию приходится около 7 г белков, 19 г жиров и 36 г углеводов, если ориентироваться на сырые продукты. Это не диетическое блюдо, но как раз тот самый "разрешённый" зимний десерт для долгих праздников.
В составе всего несколько базовых продуктов:
. сливочное масло
. куриные яйца
. пшеничная мука
. какао-порошок
. разрыхлитель
. сахар и щепотка соли
. грецкие орехи и горький шоколад
Форму можно выстелить пергаментом, а для работы подойдёт стационарный или ручной миксер, а при желании — даже мощный блендер с насадкой-венчиком.
Достаньте масло заранее. Сливочное масло (90 г) должно стать мягким — не растаявшим, а именно пластичным. Если забыли достать, можно слегка подогреть его на минимальной мощности в микроволновке.
Подготовьте форму. Возьмите огнеупорную форму для кекса или небольшую прямоугольную форму. Проложите дно и бортики бумагой для выпечки, чтобы кекс без проблем выскочил после выпечки.
Смешайте основу теста. В чашу миксера положите размягчённое масло, 3 яйца, 100 г пшеничной муки, 35 г какао, 5 г разрыхлителя, 170 г сахара и щепотку соли. Взбейте на средней скорости до однородной, гладкой массы без сухих комочков.
Подготовьте начинку. Нарубите 50 г грецких орехов и 50 г горького шоколада кусочками среднего размера. Слишком мелко резать не стоит: крупные фрагменты приятнее ощущаются в готовом кексе.
Вмешайте орехи и шоколад. Добавьте орехи и шоколад в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь не "перебить" структуру. Миксер здесь лучше не использовать, чтобы кусочки не измельчились полностью.
Выпекайте до готовности. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность лопаткой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 30-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой или с редкими крошками.
Дайте кексу остыть. Не спешите доставать его из формы: сначала немного остудите, затем аккуратно перенесите на решётку. Так поверхность останется ровнее, а мякиш — более стабильным.
Украсьте по-зимнему. Перед подачей посыпьте кекс сахарной пудрой. Для праздничного эффекта используйте клюкву в сахаре или другие ягоды, дольки мандарина, веточки розмарина — получается быстрый съедобный декор без сложных навыков.
Ошибка: класть холодное масло прямо из холодильника.
Последствие: масса плохо взбивается, остаются комочки, кекс поднимается неравномерно.
Альтернатива: заранее достать масло или быстро довести до мягкого состояния в тёплом месте.
Ошибка: пересушить кекс в духовке.
Последствие: крошливая, сухая структура, особенно по краям.
Альтернатира: начинать проверку шпажкой с 30-й минуты и не бояться достать кекс, когда он только-только пропёкся.
Ошибка: слишком мелко измельчить орехи и шоколад.
Последствие: пропадает ощущение начинки, вкус становится более плоским.
Альтернатива: нарезать ножом средние кусочки или слегка измельчить орехи в блендере в импульсном режиме.
Ошибка: не застелить форму пергаментом.
Последствие: кекс может прилипнуть, при извлечении ломается.
Альтернатива: использовать бумагу для выпечки или тщательно смазать форму маслом и присыпать мукой или какао.
А что если вместо большого кекса сделать несколько мини-кексов или маффинов?
Тот же состав ингредиентов легко разлить по небольшим формочкам: получится более короткое время выпечки и удобная порционная подача. Можно разделить тесто на две части и в одну добавить чуть больше какао, а в другую — молотую корицу и ванильный экстракт. Так на столе появится дуэт "светлого" и "тёмного" зимнего десерта без дополнительной мороки.
А что если добавить в тесто немного апельсиновой цедры, заменив часть грецких орехов миндалём?
Тогда кекс станет ближе к европейским рождественским традициям, и в нём появится цитрусовая свежесть. Те, кто любит эксперименты, могут использовать каплю ликёра в глазури или сиропе для пропитки, превращая простую домашнюю выпечку в десерт ресторанного уровня.
|Плюсы
|Минусы
|Простые шаги и доступные продукты
|Не самый низкокалорийный вариант
|Не требует профессиональных навыков кондитера
|Нужна духовка и базовая техника
|Хорошо хранится и подходит для подарка
|Людям с аллергией на орехи нужно заменять начинку
|Легко адаптировать под вкусы семьи
|При перегреве шоколад может давать горчинку
Как выбрать шоколад для такого кекса?
Лучше всего подойдёт горький или тёмный шоколад с содержанием какао от 50 до 70 %. Молочный тоже возможен, но десерт получится заметно слаще.
Сколько стоит набор продуктов для кекса?
В среднем это дешевле, чем полноценный торт с кремом: нужна одна пачка сливочного масла, несколько яиц, стандартный набор муки, сахара, какао, немного орехов и одна плитка шоколада.
Что лучше добавить внутрь — орехи или сухофрукты?
Для классического зимнего шоколадного кекса идеальны грецкие орехи, но часть из них можно заменить изюмом, курагой или вяленой клюквой. Главное — не перегружать тесто, чтобы оно хорошо поднялось.
Миф: красивый новогодний кекс обязательно требует сложной глазури и дорогого декора.
Правда: достаточно сахарной пудры, клюквы в сахаре и пары веточек розмарина, чтобы создать праздничный вид.
Миф: если нет планетарного миксера, кекс не получится.
Правда: большинство шагов можно сделать ручным миксером или даже венчиком, если выдержать время взбивания.
Миф: домашняя выпечка всегда занимает полдня.
Правда: этот кекс готовится примерно за 40 минут плюс время на остывание, а большую часть работы делает духовка.
Многие традиционные рождественские кексы создавались как способ использовать орехи, шоколад и специи, которые хранили на зиму.
Простая посыпка сахарной пудрой появилась как имитация снежного покрова на праздничной выпечке и до сих пор остаётся самым быстрым декором.
Небольшие кексы и маффины удобно запекать в силиконовых формах: они не требуют дополнительной подготовки и легко отстают от стенок.
