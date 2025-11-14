Новогодний кекс с орехами и какао таит простой трюк — гости попросят добавки

Праздничный шоколадный кекс за 40 минут спасёт ваш стол

8:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимний кекс с корицей, шоколадом и орехами — это тот редкий десерт, который получается даже у тех, кто не привык стоять у плиты часами.

Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный кекс

В нём нет сложных техник, капризных кремов и многоэтапных украшений: всё, что нужно, — мягкое сливочное масло, немного какао, горсть грецких орехов и плитка тёмного шоколада. Остальное сделает духовка и новогоднее настроение. А лёгкий декор из клюквы в сахаре или других ягод превратит простой кекс в эффектный центр праздничного стола.

Базовые факты о новогоднем кексе

Этот кекс — классика зимней выпечки: ваниль, корица, орехи и шоколад создают плотный, ароматный мякиш и тёплый пряный запах по всей кухне. При этом рецепт остаётся очень простым: все основные ингредиенты, кроме орехов и шоколада, взбиваются в одной чаше миксера до однородности, а затем в тесто аккуратно вмешиваются кусочки шоколада и орехи.

На 8 порций получается ароматная выпечка с примерной калорийностью одной порции около 338 ккал. На одну порцию приходится около 7 г белков, 19 г жиров и 36 г углеводов, если ориентироваться на сырые продукты. Это не диетическое блюдо, но как раз тот самый "разрешённый" зимний десерт для долгих праздников.

В составе всего несколько базовых продуктов:

. сливочное масло

. куриные яйца

. пшеничная мука

. какао-порошок

. разрыхлитель

. сахар и щепотка соли

. грецкие орехи и горький шоколад

Форму можно выстелить пергаментом, а для работы подойдёт стационарный или ручной миксер, а при желании — даже мощный блендер с насадкой-венчиком.

Советы шаг за шагом: как испечь идеальный зимний кекс

Достаньте масло заранее. Сливочное масло (90 г) должно стать мягким — не растаявшим, а именно пластичным. Если забыли достать, можно слегка подогреть его на минимальной мощности в микроволновке. Подготовьте форму. Возьмите огнеупорную форму для кекса или небольшую прямоугольную форму. Проложите дно и бортики бумагой для выпечки, чтобы кекс без проблем выскочил после выпечки. Смешайте основу теста. В чашу миксера положите размягчённое масло, 3 яйца, 100 г пшеничной муки, 35 г какао, 5 г разрыхлителя, 170 г сахара и щепотку соли. Взбейте на средней скорости до однородной, гладкой массы без сухих комочков. Подготовьте начинку. Нарубите 50 г грецких орехов и 50 г горького шоколада кусочками среднего размера. Слишком мелко резать не стоит: крупные фрагменты приятнее ощущаются в готовом кексе. Вмешайте орехи и шоколад. Добавьте орехи и шоколад в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь не "перебить" структуру. Миксер здесь лучше не использовать, чтобы кусочки не измельчились полностью. Выпекайте до готовности. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность лопаткой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 30-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой или с редкими крошками. Дайте кексу остыть. Не спешите доставать его из формы: сначала немного остудите, затем аккуратно перенесите на решётку. Так поверхность останется ровнее, а мякиш — более стабильным. Украсьте по-зимнему. Перед подачей посыпьте кекс сахарной пудрой. Для праздничного эффекта используйте клюкву в сахаре или другие ягоды, дольки мандарина, веточки розмарина — получается быстрый съедобный декор без сложных навыков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: класть холодное масло прямо из холодильника.

Последствие: масса плохо взбивается, остаются комочки, кекс поднимается неравномерно.

Альтернатива: заранее достать масло или быстро довести до мягкого состояния в тёплом месте.

Ошибка: пересушить кекс в духовке.

Последствие: крошливая, сухая структура, особенно по краям.

Альтернатира: начинать проверку шпажкой с 30-й минуты и не бояться достать кекс, когда он только-только пропёкся.

Ошибка: слишком мелко измельчить орехи и шоколад.

Последствие: пропадает ощущение начинки, вкус становится более плоским.

Альтернатива: нарезать ножом средние кусочки или слегка измельчить орехи в блендере в импульсном режиме.

Ошибка: не застелить форму пергаментом.

Последствие: кекс может прилипнуть, при извлечении ломается.

Альтернатива: использовать бумагу для выпечки или тщательно смазать форму маслом и присыпать мукой или какао.

А что если…

А что если вместо большого кекса сделать несколько мини-кексов или маффинов?

Тот же состав ингредиентов легко разлить по небольшим формочкам: получится более короткое время выпечки и удобная порционная подача. Можно разделить тесто на две части и в одну добавить чуть больше какао, а в другую — молотую корицу и ванильный экстракт. Так на столе появится дуэт "светлого" и "тёмного" зимнего десерта без дополнительной мороки.

А что если добавить в тесто немного апельсиновой цедры, заменив часть грецких орехов миндалём?

Тогда кекс станет ближе к европейским рождественским традициям, и в нём появится цитрусовая свежесть. Те, кто любит эксперименты, могут использовать каплю ликёра в глазури или сиропе для пропитки, превращая простую домашнюю выпечку в десерт ресторанного уровня.

Плюсы и минусы новогоднего шоколадного кекса

Плюсы Минусы Простые шаги и доступные продукты Не самый низкокалорийный вариант Не требует профессиональных навыков кондитера Нужна духовка и базовая техника Хорошо хранится и подходит для подарка Людям с аллергией на орехи нужно заменять начинку Легко адаптировать под вкусы семьи При перегреве шоколад может давать горчинку

FAQ

Как выбрать шоколад для такого кекса?

Лучше всего подойдёт горький или тёмный шоколад с содержанием какао от 50 до 70 %. Молочный тоже возможен, но десерт получится заметно слаще.

Сколько стоит набор продуктов для кекса?

В среднем это дешевле, чем полноценный торт с кремом: нужна одна пачка сливочного масла, несколько яиц, стандартный набор муки, сахара, какао, немного орехов и одна плитка шоколада.

Что лучше добавить внутрь — орехи или сухофрукты?

Для классического зимнего шоколадного кекса идеальны грецкие орехи, но часть из них можно заменить изюмом, курагой или вяленой клюквой. Главное — не перегружать тесто, чтобы оно хорошо поднялось.

Мифы и правда

Миф: красивый новогодний кекс обязательно требует сложной глазури и дорогого декора.

Правда: достаточно сахарной пудры, клюквы в сахаре и пары веточек розмарина, чтобы создать праздничный вид.

Миф: если нет планетарного миксера, кекс не получится.

Правда: большинство шагов можно сделать ручным миксером или даже венчиком, если выдержать время взбивания.

Миф: домашняя выпечка всегда занимает полдня.

Правда: этот кекс готовится примерно за 40 минут плюс время на остывание, а большую часть работы делает духовка.

Три интересных факта о зимней выпечке

Многие традиционные рождественские кексы создавались как способ использовать орехи, шоколад и специи, которые хранили на зиму.