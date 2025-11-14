Полчаса и дом наполняется ароматом: суп с фасолью готовится легко, а вкус — как у бабушки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как приготовить суп с красной фасолью за 30 минут
Еда

Домашний суп с красной фасолью — это вариант, который выручает, когда нужно приготовить что-то тёплое и насыщенное без долгих хлопот. Несколько овощей, баночка фасоли и базовые специи превращаются в густое ароматное блюдо, напоминающее деревенские супы, которые готовят медленно, но с душой. Такой суп легко адаптировать под любой рацион: сделать более густым, добавить крупы или использовать овощной бульон.

Томатный суп с фасолью и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томатный суп с фасолью и сыром

Основные особенности блюда

Этот суп держится на простых продуктах, но каждый из них играет роль. Красный лук придаёт сладость, томаты создают кислинку, болгарский перец отвечает за аромат, а фасоль делает суп питательным. Благодаря готовой фасоли блюдо не требует долгого приготовления — достаточно 30 минут и одной глубокой сотейной кастрюли.

Овощи здесь служат не декорацией, а полноценной частью вкуса. Морковь даёт плотность, сельдерей добавляет свежие ноты, лук-порей смягчает базовый аромат. Итальянские травы и паприка делают суп аппетитным даже ещё до подачи.

Сравнение способов приготовления

Способ Особенности Время Для кого
На сковороде/в сотейнике Быстрое обжаривание, яркий вкус ~30 минут Для тех, кто готовит на каждый день
В мультиварке Минимум контроля, овощи мягкие 40–50 минут Для занятых и начинающих кулинаров
В казане Глубокий вкус и плотная текстура 45–60 минут Для любителей насыщенных супов
На овощном бульоне Лёгкая диетическая версия 30 минут Для ПП-рациона
С использованием блендера Полупюре или пюре-версия +5 минут Для детей и нежной текстуры

Список ингредиентов

  • лук репчатый красный — 1 шт.
  • помидоры черри — 100 г
  • перец болгарский — 1 шт.
  • лук-порей — 1 шт.
  • стебель сельдерея — 2 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • паста томатная — 1 ч. л.
  • фасоль красная консервированная — 400 г
  • вода
  • масло растительное
  • паприка сладкая молотая
  • соль
  • травы итальянские
  • зелень

Процесс приготовления

  1. Подготовьте нож, разделочную доску и глубокий сотейник. Именно широкая посуда помогает овощам обжариваться, а не тушиться.
  2. Нарежьте красный лук и черри. При желании можно заменить черри на крупные томаты, проткнув их перед обжаркой для более мягкого вкуса.
  3. Обжарьте на оливковом или рафинированном масле — так овощи не будут гореть.
  4. Добавьте болгарский перец, морковь, сельдерей и лук-порей. На этом этапе можно влить пару столовых ложек воды, если хотите мягкость без лишнего жарения.
  5. Вмешайте томатную пасту — лучше выбирать пасту без сахара и консервантов.
  6. Введите фасоль вместе с жидкостью, аккуратно перемешайте кухонной лопаткой.
  7. Приправьте паприкой, итальянскими травами и солью.
  8. В конце добавьте зелень: петрушку, укроп или зеленый лук.
  9. Если любите суп гуще — потрите немного моркови или размять часть фасоли толкушкой прямо в кастрюле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: добавлять томатную пасту в самом конце.
    Последствие: она даёт резкую кислотность, вкус не объединяется.
    Альтернатива: слегка протушить пасту 2–3 минуты вместе с овощами.
  2. Ошибка: использовать мало масла при обжаривании.
    Последствие: овощи начинают гореть, суп приобретает горечь.
    Альтернатива: добавить ложку оливкового или растительного масла.
  3. Ошибка: не промывать фасоль, если жидкость слишком густая или солёная.
    Последствие: суп может получиться слишком солёным.
    Альтернатива: контролировать консистенцию и пробовать жидкость перед добавлением.
  4. Ошибка: варить суп долго, как борщ.
    Последствие: овощи развариваются и теряют вкус.
    Альтернатива: придерживаться 30–35 минут.
  5. Ошибка: перебор со специями.
    Последствие: аромат становится тяжёлым и забивает вкус овощей.
    Альтернатива: начинать с щепотки и постепенно корректировать.

FAQ

Как выбрать красную фасоль?

Лучше брать консервированную в стеклянной банке или проверенного бренда в жести. Жидкость должна быть прозрачной, без осадка.

Что лучше для обжарки — оливковое или подсолнечное масло?

Для яркого вкуса подойдёт оливковое, для нейтрального — подсолнечное. Важно использовать рафинированное, чтобы не горело.

Можно ли приготовить суп заранее?

Да, он хорошо хранится в холодильнике сутки. При разогреве добавьте немного воды.

Как изменить густоту?

Часть фасоли можно размять толкушкой — это сделает суп более «кремовым» без сливок.

Можно ли добавить мясо?

Подойдут куриное филе или копчёная грудка — они дадут аромат и плотность.

Мифы и правда

Миф: фасолевый суп всегда тяжёлый.

Правда: если добавить лук-порей и сельдерей, суп получится лёгким и сбалансированным.

Миф: без бульона суп будет водянистым.

Правда: фасоль и томатная паста дают нужную плотность и насыщенность.

Миф: суп из консервированной фасоли уступает свежей.

Правда: качественная фасоль консервируется в собственном соку и сохраняет структуру и вкус.

Такой суп хорошо подходит для будничного ужина, когда хочется тёплого, ароматного и несложного в приготовлении блюда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
