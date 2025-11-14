Полчаса и дом наполняется ароматом: суп с фасолью готовится легко, а вкус — как у бабушки

Домашний суп с красной фасолью — это вариант, который выручает, когда нужно приготовить что-то тёплое и насыщенное без долгих хлопот. Несколько овощей, баночка фасоли и базовые специи превращаются в густое ароматное блюдо, напоминающее деревенские супы, которые готовят медленно, но с душой. Такой суп легко адаптировать под любой рацион: сделать более густым, добавить крупы или использовать овощной бульон.
Томатный суп с фасолью и сыром
Основные особенности блюда
Этот суп держится на простых продуктах, но каждый из них играет роль. Красный лук придаёт сладость, томаты создают кислинку, болгарский перец отвечает за аромат, а фасоль делает суп питательным. Благодаря готовой фасоли блюдо не требует долгого приготовления — достаточно 30 минут и одной глубокой сотейной кастрюли.
Овощи здесь служат не декорацией, а полноценной частью вкуса. Морковь даёт плотность, сельдерей добавляет свежие ноты, лук-порей смягчает базовый аромат. Итальянские травы и паприка делают суп аппетитным даже ещё до подачи.
Сравнение способов приготовления
Способ
Особенности
Время
Для кого
На сковороде/в сотейнике
Быстрое обжаривание, яркий вкус
~30 минут
Для тех, кто готовит на каждый день
В мультиварке
Минимум контроля, овощи мягкие
40–50 минут
Для занятых и начинающих кулинаров
В казане
Глубокий вкус и плотная текстура
45–60 минут
Для любителей насыщенных супов
На овощном бульоне
Лёгкая диетическая версия
30 минут
Для ПП-рациона
С использованием блендера
Полупюре или пюре-версия
+5 минут
Для детей и нежной текстуры
Список ингредиентов
лук репчатый красный — 1 шт.
помидоры черри — 100 г
перец болгарский — 1 шт.
лук-порей — 1 шт.
стебель сельдерея — 2 шт.
морковь — 1 шт.
паста томатная — 1 ч. л.
фасоль красная консервированная — 400 г
вода
масло растительное
паприка сладкая молотая
соль
травы итальянские
зелень
Процесс приготовления
Подготовьте нож, разделочную доску и глубокий сотейник. Именно широкая посуда помогает овощам обжариваться, а не тушиться.
Нарежьте красный лук и черри. При желании можно заменить черри на крупные томаты, проткнув их перед обжаркой для более мягкого вкуса.
Обжарьте на оливковом или рафинированном масле — так овощи не будут гореть.
Добавьте болгарский перец, морковь, сельдерей и лук-порей. На этом этапе можно влить пару столовых ложек воды, если хотите мягкость без лишнего жарения.
Вмешайте томатную пасту — лучше выбирать пасту без сахара и консервантов.
Введите фасоль вместе с жидкостью, аккуратно перемешайте кухонной лопаткой.
Приправьте паприкой, итальянскими травами и солью.
В конце добавьте зелень: петрушку, укроп или зеленый лук.
Если любите суп гуще — потрите немного моркови или размять часть фасоли толкушкой прямо в кастрюле.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: добавлять томатную пасту в самом конце. Последствие: она даёт резкую кислотность, вкус не объединяется. Альтернатива: слегка протушить пасту 2–3 минуты вместе с овощами.
Ошибка: использовать мало масла при обжаривании. Последствие: овощи начинают гореть, суп приобретает горечь. Альтернатива: добавить ложку оливкового или растительного масла.
Ошибка: не промывать фасоль, если жидкость слишком густая или солёная. Последствие: суп может получиться слишком солёным. Альтернатива: контролировать консистенцию и пробовать жидкость перед добавлением.
Ошибка: варить суп долго, как борщ. Последствие: овощи развариваются и теряют вкус. Альтернатива: придерживаться 30–35 минут.
Ошибка: перебор со специями. Последствие: аромат становится тяжёлым и забивает вкус овощей. Альтернатива: начинать с щепотки и постепенно корректировать.
FAQ
Как выбрать красную фасоль?
Лучше брать консервированную в стеклянной банке или проверенного бренда в жести. Жидкость должна быть прозрачной, без осадка.
Что лучше для обжарки — оливковое или подсолнечное масло?
Для яркого вкуса подойдёт оливковое, для нейтрального — подсолнечное. Важно использовать рафинированное, чтобы не горело.
Можно ли приготовить суп заранее?
Да, он хорошо хранится в холодильнике сутки. При разогреве добавьте немного воды.
Как изменить густоту?
Часть фасоли можно размять толкушкой — это сделает суп более «кремовым» без сливок.
Можно ли добавить мясо?
Подойдут куриное филе или копчёная грудка — они дадут аромат и плотность.
Мифы и правда
Миф: фасолевый суп всегда тяжёлый.
Правда: если добавить лук-порей и сельдерей, суп получится лёгким и сбалансированным.
Миф: без бульона суп будет водянистым.
Правда: фасоль и томатная паста дают нужную плотность и насыщенность.
Миф: суп из консервированной фасоли уступает свежей.
Правда: качественная фасоль консервируется в собственном соку и сохраняет структуру и вкус.
Такой суп хорошо подходит для будничного ужина, когда хочется тёплого, ароматного и несложного в приготовлении блюда.