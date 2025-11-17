Пять минут — и на столе ужин: ароматные лепёшки с сыром и курицей, которые тают во рту

Сырная начинка делает куриные лепёшки особенно сочными

Бывает вечер, когда сил готовить нет, а голод не даёт покоя. В такие моменты выручает рецепт, проверенный сотни раз — сытные сырно-куриные лепёшки. Всего несколько простых ингредиентов, 15 минут на приготовление, и на столе ароматное блюдо с тягучим сыром и мягкой начинкой. Без дрожжей, без тестомеса и без лишней мороки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лепешки с курицей и сыром

Когда лень готовить, но хочется вкусно

Эти лепёшки — настоящий гастрономический лайфхак. Они сочетают в себе нежность курицы, насыщенный вкус сыра и лёгкий сливочный оттенок сметаны. Вкус получается домашним, уютным и немного напоминает оладьи с начинкой. Главное — использовать простые продукты, которые почти всегда найдутся под рукой.

Сравнение

Параметр Классические оладьи Лепёшки с курицей и сыром Основа Молоко и мука Сметана и яйца Белковая часть Нет Варёная курица Вкус Нейтральный Сырно-мясной, насыщенный Время приготовления 30-40 минут 15-20 минут Уровень сложности Средний Минимальный

Советы шаг за шагом

Подготовьте ингредиенты: возьмите 200 г варёной курицы, 150 г тёртого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 4 ст. л. муки, зелень и специи.

возьмите 200 г варёной курицы, 150 г тёртого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 4 ст. л. муки, зелень и специи. Смешайте начинку: курицу мелко нарежьте или разберите на волокна. В миске соедините с сыром, яйцами, сметаной и зеленью. Посолите, добавьте сушёный чеснок или паприку.

курицу мелко нарежьте или разберите на волокна. В миске соедините с сыром, яйцами, сметаной и зеленью. Посолите, добавьте сушёный чеснок или паприку. Добавьте муку: вводите её постепенно, пока масса не станет похожа на густую сметану. Если слишком жидко — добавьте ложку муки.

вводите её постепенно, пока масса не станет похожа на густую сметану. Если слишком жидко — добавьте ложку муки. Обжаривайте: разогрейте немного масла, выложите тесто ложкой, формируя лепёшки. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

разогрейте немного масла, выложите тесто ложкой, формируя лепёшки. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими: лепёшки особенно вкусны, пока сыр внутри тянется. Подавайте со сметаной или овощами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Слишком сильный огонь Корочка подгорит, середина останется сырой Готовьте на среднем огне Недостаточно муки Лепёшки расползутся на сковороде Добавьте 1-2 ложки муки Много масла Лепёшки впитают жир Используйте антипригарную сковороду Пережарили Потеряется мягкость Снимайте сразу, как появится золотой оттенок

А что если…

Если в холодильнике нет курицы, используйте остатки колбасы, ветчины или даже овощи. Можно добавить немного тертой моркови или кабачка — получится лёгкий овощной вариант. А если хочется пикантности, вмешайте в тесто немного сыра с плесенью или щепотку чили.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Готовятся за 15 минут Не подходят для хранения — лучше есть сразу Минимум продуктов При избыточном сыре могут подгореть Универсальный рецепт Не подходит для вегетарианцев Можно менять начинку Нужен контроль температуры при жарке

FAQ

Можно ли запечь вместо жарки

Да, выложите лепёшки на пергамент и запекайте при 190 °C около 20 минут — получится менее жирно.

Какой сыр лучше использовать

Подойдёт любой хорошо плавящийся: "Гауда", "Российский" или "Чеддер".

Можно ли сделать без курицы

Да, получится сырная закуска — просто увеличьте количество сыра до 200-250 г.

Как подавать

Лучше всего с соусами — сметанным, чесночным или томатным. Также отлично сочетаются со свежими овощами.

Мифы и правда

Миф Правда Лепёшки без дрожжей сухие Наоборот, сметана делает их сочными Без теста ничего не получится Мука и яйца отлично связывают ингредиенты Такие лепёшки только на сковороде Их можно и запекать в духовке

Интересные факты

Первые рецепты подобных лепёшек появились в русской кухне как способ использовать остатки мяса.

На Кавказе похожие лепёшки готовят с сулугуни и зеленью — там их называют кютабы.

В азиатской кухне существует аналог — оладьи с мясом и соевым соусом, которые подают к чаю.

Исторический контекст