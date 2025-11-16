Забудьте про борщ и рассольник: старинный белорусский суп, который согревает с первой ложки

Жур включён в список традиционных блюд белорусской кухни

Когда на улице промозгло, а вечер зовёт под плед, самое время для блюда, которое не просто насыщает, а буквально обволакивает теплом. Белорусский жур — тот самый суп, в котором домашний вкус соединяется с неожиданной текстурой и лёгкой кислинкой. Его готовят по-разному: кто-то на ржаной закваске, кто-то, как в современной версии, на овсяной основе. Но суть одна — это густой, ароматный и невероятно уютный суп.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белорусский суп жур

Белорусский суп с историей

Жур — традиционное блюдо, родившееся на пограничье Беларуси и Польши. Первоначально его варили из ржаной муки, настоянной в воде несколько дней, пока смесь не начинала слегка бродить. Этот кислый отвар стал отличительной чертой супа и дал ему имя: от старославянского "журити" — "киснуть". Со временем появились более мягкие варианты, например с овсяными хлопьями, как в этом рецепте.

Сравнение

Характеристика Классический жур Современный вариант Основа Ржаная закваска Овсяные хлопья Вкус Более кислый, резкий Нежный, сливочный Консистенция Густая, тягучая Мягкая, кремовая Основное мясо Колбаски, копчёности Свинные ребрышки Подача Свареное яйцо, сметана Сметана, зелень

Советы шаг за шагом

Приготовьте бульон: промойте 500 г свиных рёбрышек, залейте 2,5 л холодной воды и варите полтора часа. Пену снимайте, чтобы бульон остался прозрачным.

промойте 500 г свиных рёбрышек, залейте 2,5 л холодной воды и варите полтора часа. Пену снимайте, чтобы бульон остался прозрачным. Подготовьте основу: залейте 200 г овсяных хлопьев 500 мл тёплой воды и оставьте на 2-3 часа. Хлопья набухнут и придадут супу густоту.

залейте 200 г овсяных хлопьев 500 мл тёплой воды и оставьте на 2-3 часа. Хлопья набухнут и придадут супу густоту. Обжарьте овощи: две луковицы и две моркови мелко нарежьте и пассеруйте на сливочном масле до мягкости.

две луковицы и две моркови мелко нарежьте и пассеруйте на сливочном масле до мягкости. Соберите суп: в готовый бульон добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут. Затем — хлопья с жидкостью и обжаренные овощи.

в готовый бульон добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут. Затем — хлопья с жидкостью и обжаренные овощи. Финальный штрих: через 20 минут варки добавьте мясо, чеснок, лавровый лист, соль и перец. Оставьте настояться 15-20 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Использовать быстрорастворимые хлопья Суп получится жидким и без текстуры Берите хлопья долгой варки Переварить картофель Он разварится и испортит консистенцию Добавляйте его строго в начале варки Не процедить бульон В супе останется пена и костные осколки Процеживайте через сито Не дать настояться Вкус будет поверхностным Дайте супу "дойти" под крышкой

А что если…

Если хочется добавить насыщенности, можно заменить часть воды в бульоне мясным или грибным отваром. Для лёгкой дымной ноты подойдёт немного копчёной грудинки или охотничьих колбасок. А в постный период жур делают на грибном бульоне — получается не менее ароматно.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Согревает и насыщает Требует долгого настаивания овсяной основы Простые и доступные продукты Не всем нравится кисловатый вкус Подходит для холодного сезона Долго готовится бульон Полезен для пищеварения Быстро густеет при хранении

FAQ

Как выбрать мясо для жура

Лучше всего подойдут свиные рёбрышки — они дают насыщенный вкус, но при желании можно использовать курицу или индейку.

Можно ли сделать жур без мяса

Да, постный вариант готовят на грибном бульоне, добавляя картофель, морковь и немного ржаной муки для кислинки.

Чем заменить овсяные хлопья

Ржаной мукой, разведённой водой, если хочется получить классический вкус с выраженной кислинкой.

Сколько хранится готовый суп

Не более двух суток в холодильнике — со временем он становится гуще и теряет свежесть.

Мифы и правда

Миф Правда Жур — это просто овсяный суп Нет, у него есть особая кислинка и густая консистенция Он подходит только для зимы На самом деле его готовят круглый год, меняя ингредиенты Приготовить сложно Главное — выдержать время настойки овсянки

Интересные факты

Название "жур" встречается в польских и литовских кулинарных книгах XVIII века.

В Беларуси этот суп считался блюдом крестьян — сытным, но недорогим.

Сегодня жур подают даже в ресторанах белорусской кухни как символ домашнего тепла.

