Мозг становился внимательнее через час после контакта с горечью — исследователи

Каждый раз, когда мы едим кусочек тёмного шоколада или добавляем в кашу ягоды, кажется, что это просто удовольствие. Но новое исследование показывает: некоторые горькие соединения, которые содержатся в какао, яблоках, красном вине и чёрном чае, способны ненадолго "включать" мозг, усиливая память и концентрацию.
И делают они это не волшебством, а активацией особой внутренней системы, которая работает как биологическая кнопка тревоги.
Учёные изучали действие флаванолов — природных растительных веществ, известных своими антиоксидантными свойствами. Но на этот раз внимание привлек не их "полезный" эффект, а связь с реакцией мозга.
При употреблении флаванолов у мышей резко возрастал уровень норадреналина — медиатора, который отвечает за бодрствование и фокусировку. Их мозг работал активнее, а тесты на память животные выполняли почти на треть лучше, чем контрольная группа. Эффект проявлялся примерно через час и сопровождался повышенным исследовательским интересом и подвижностью.
Самое любопытное: действие запускалось не химическим всасыванием, а вкусом. Горечь, свойственная тёмному шоколаду и крепкому чаю, воздействовала на чувствительные нервы полости рта, связанные с глубинными структурами мозга. Это приводило к активации области, которая отвечает за выброс норадреналина — и мозг становился внимательнее.
Флаванолы отличаются характерным вяжущим, слегка жгучим вкусом. Он раздражает рецепторы, от которых сигналы напрямую уходят в ствол мозга. Эта стимуляция напоминает лёгкий стресс — такой же, как во время короткой физической нагрузки: организм словно получает сигнал "будь внимателен".
Благодаря этому кратковременному всплеску внимательности мозг лучше замечает новые стимулы и быстрее переключается между задачами. По этой причине флаванолы рассматриваются как потенциальный способ временно усилить обучение и работу памяти.
|Продукт
|Средний уровень флаванолов
|Особенности
|Тёмный шоколад
|средний-высокий
|выраженная горечь, доступность
|Ягоды (черника, ежевика)
|средний
|мягкий вкус, антиоксиданты
|Какао без сахара
|высокий
|подходит для напитков
|Красное вино
|переменный
|эффект ограничен из-за алкоголя
|Чёрный и зелёный чай
|средний
|простое ежедневное употребление
Выбирать продукты с естественной горечью: шоколад от 70 %, несладкое какао, крепкий чёрный чай.
Употреблять их небольшими порциями — вкус важнее количества.
Избегать высокого уровня сахара: он снижает полезный эффект.
Не сочетать с жирными блюдами — они замедляют реакцию рецепторов.
Наблюдать за самочувствием: у чувствительных людей флаванолы могут вызвать лёгкое возбуждение.
Есть много сладкого шоколада.
→ Сахар снижает концентрацию и вызывает сонливость.
→ Выбрать шоколад 80 % и выше.
Пить флаванолы в напитках с молоком.
→ Ослабляется вкус, эффект на рецепторы снижается.
→ Пить какао или чай без добавок.
Пытаться заменить флаванолы добавками.
→ Таблетки не дают вкусовой реакции.
→ Употреблять натуральные продукты.
Эффект может быть слабее — важен именно вкусовой сигнал.
Краткое улучшение концентрации вероятно, но длительное действие не доказано.
Организм может адаптироваться, и эффект станет менее выраженным.
|Плюсы
|Минусы
|Естественный способ временно активировать мозг
|Эффект кратковременный
|Подходит для ежедневных продуктов
|Высокие дозы могут вызвать перевозбуждение
|Не требует добавок или медикаментов
|Сладкие варианты сводят пользу к минимуму
|Может усиливать процессы обучения
|Реакция индивидуальна
Да, но эффект краткосрочный и зависит от уровня горечи. Сладкие батончики не работают.
Точных доз для людей нет. Исследование давало мышам значительно больше, чем содержится в обычных продуктах.
Какао-порошок без сахара и тёмный шоколад с высоким содержанием какао.
Миф: флаванолы действуют как витамины и "питают" мозг.
Правда: их действие основано на вкусовом сигнале, а не на питательных свойствах.
Миф: можно пить добавки-флаванолы и получить тот же эффект.
Правда: без горького вкуса реакция почти не запускается.
Миф: тёмный шоколад полезен для памяти в любых количествах.
Правда: избыток сахара и калорий вреднее гипотетической пользы.
Норадреналин помогает мозгу быстро переключаться между задачами и формировать новые связи.
Вкусовые рецепторы рта напрямую связаны с областями мозга, которые отвечают за реакцию на стресс.
Горькие продукты эволюционно считались потенциально опасными — поэтому организм реагирует повышенной бдительностью.
