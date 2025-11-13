Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сербия заняла первое место среди поставщиков саженцев винограда — Россельхознадзор
Создание объема волос с помощью фена: пошаговое руководство
Инженеры отметили возвращение интереса к формату Pocket PC
Уткатасана укрепляет мышцы ног и корпуса по данным инструкторов йоги
Учёные зафиксировали снижение кортизола после 10 минут общения с питомцем
В Казахстане начнут сборку кроссовера MG HS на заводе Allur в Костанае
Салат Мимоза остаётся традиционным праздничным блюдом
Потеря зубов может предсказать риск преждевременной смерти — ученые
Абрикос цветет, но не плодоносит: заморозки губят 90% завязей — садоводы

На замес меньше, чем на чай: творожные рогалики, после которых магазинное печенье забудется

Творожные рогалики готовятся без дрожжей и миксера
5:25
Еда

Свежая домашняя выпечка всегда создаёт атмосферу уюта, а творожные рогалики — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в маленькое чудо. Не нужно дрожжей, заморочек с расстойкой или миксера — только пять минут на тесто и четверть часа в духовке.

Творожные рогалики с золотистой корочкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Творожные рогалики с золотистой корочкой

Нежная текстура, лёгкая кислинка и золотистая корочка делают эти рогалики идеальной альтернативой магазинным сладостям. Минимум продуктов, никакой химии — и максимум удовольствия.

Почему стоит печь дома, а не покупать

Домашняя выпечка — это не только вкус, но и уверенность в составе. Без консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса. К тому же творожные рогалики можно подстроить под свой вкус: добавить изюм, орехи, лимонную цедру или немного корицы.

Сравнение: домашние рогалики и магазинное печенье

Критерий Домашние рогалики Покупное печенье
Состав Натуральный творог, масло, мука Консерванты, маргарин, ароматизаторы
Время приготовления 20 минут Готово, но с добавками
Вкус Нежный, свежий Однообразный
Аромат Натуральный, сливочный Искусственный
Польза Белок, кальций, минимум сахара Избыток жиров и добавок

Советы шаг за шагом: идеальные рогалики за 20 минут

  • В глубокой миске смешайте 200 г творога 5%, 80 г размягчённого сливочного масла, 50 г сахара и щепотку ванильного сахара.
  • Добавьте 1 яичный желток и тщательно перемешайте вилкой или ложкой.
  • Постепенно подсыпайте 160 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя.
  • Замесите мягкое тесто — оно должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.
  • Раскатайте пласт толщиной около 1 см и нарежьте треугольниками.
  • Сверните рогалики, выложите их на пергамент.
  • Смажьте сверху желтком, чтобы при выпечке появилась красивая золотистая корочка.
  • Поставьте в духовку на 15 минут при 180°С.

Через несколько минут по дому распространится тёплый аромат сливочного теста, который невозможно игнорировать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком влажный творог.
    Последствие: тесто будет липким и потеряет форму.
    Альтернатива: откиньте творог на марлю, чтобы удалить лишнюю влагу.

  • Ошибка: положить много муки.
    Последствие: рогалики станут плотными и сухими.
    Альтернатива: добавляйте муку постепенно, пока тесто не перестанет липнуть.

  • Ошибка: передержать в духовке.
    Последствие: корочка станет жёсткой.
    Альтернатива: проверяйте готовность через 12 минут — рогалики должны лишь слегка зарумяниться.

А что если добавить немного фантазии

Эти рогалики можно сделать сладкими или нейтральными. В начинку подойдут:

  • повидло или густое варенье;
  • ореховая паста;
  • тёртое яблоко с корицей;
  • кусочки шоколада;
  • мак с мёдом.

А если уменьшить количество сахара и добавить немного соли, получится отличная основа для несладкого варианта — с сыром, зеленью или копчёным лососем.

Плюсы и минусы творожных рогаликов

Плюсы Минусы
Готовятся быстро и просто Не хранятся долго — лучше съесть в день выпечки
Без дрожжей и масла на обжарку Требуют свежих ингредиентов
Легко менять вкус и форму Могут быстро подрумяниться, если духовка слишком горячая
Полезнее магазинных сладостей Меньше срок хранения

FAQ

Можно ли использовать обезжиренный творог

Можно, но тогда добавьте чуть больше масла, чтобы тесто не стало сухим.

Как хранить готовые рогалики

В закрытой коробке при комнатной температуре до двух дней или в холодильнике до пяти.

Можно ли приготовить без яиц

Да, замените желток на столовую ложку сметаны — структура останется нежной.

Мифы и правда

  • Миф: творожное тесто всегда выходит плотным.
    Правда: если творог протереть и не переборщить с мукой, получится рассыпчатая структура.
  • Миф: нужно добавлять дрожжи для пышности.
    Правда: разрыхлитель справляется не хуже, а время готовки сокращается вдвое.
  • Миф: рогалики нельзя делать без начинки.
    Правда: они вкусны и в чистом виде — особенно с сахарной пудрой или мёдом.

Интересные факты

  • Первые рогалики появились в Вене в XVII веке — их форма напоминала полумесяц на турецком флаге.
  • Творожное тесто считается более сытным, чем дрожжевое, и содержит меньше калорий.
  • В некоторых странах рогалики пекут с сыром и травами, подавая их к завтраку как солёную закуску.

Исторический контекст

  • В дореволюционной России творожное тесто использовали для постной выпечки, заменяя им дрожжевое.
  • В послевоенные годы такие рогалики стали символом "домашнего уюта" и простоты.
  • Сегодня рецепт переживает второе рождение — как альтернатива промышленным десертам с консервантами.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Точка зрения
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
Инженеры отметили возвращение интереса к формату Pocket PC
Уткатасана укрепляет мышцы ног и корпуса по данным инструкторов йоги
Учёные зафиксировали снижение кортизола после 10 минут общения с питомцем
В Казахстане начнут сборку кроссовера MG HS на заводе Allur в Костанае
Салат Мимоза остаётся традиционным праздничным блюдом
Потеря зубов может предсказать риск преждевременной смерти — ученые
Абрикос цветет, но не плодоносит: заморозки губят 90% завязей — садоводы
Лера Кудрявцева раскритиковала экспертов за использование ИИ
Творожные рогалики готовятся без дрожжей и миксера
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.