Иногда самые вкусные блюда рождаются из простых ингредиентов. Говядина по-амишски с лапшой — именно такой случай: без изысков, но с идеальным балансом вкуса, текстуры и домашнего уюта. Это рецепт американской деревенской кухни, который объединяет насыщенный вкус тушёного мяса и мягкую яичную лапшу в одном блюде.
Главная идея амишской кухни — готовить из того, что есть под рукой. Поэтому здесь нет редких специй или сложных соусов — только качественное мясо, ароматный лук, немного муки и терпение. Всё остальное делает время и медленный огонь.
Томлёная говядина становится невероятно мягкой, а лапша впитывает весь насыщенный бульон, создавая густую, почти кремовую текстуру.
1,1 кг говяжьей вырезки, нарезанной крупными кубиками
2 ч. ложки кошерной соли
1 ч. ложка свежемолотого чёрного перца + немного для подачи
1 ст. ложка растительного масла
2 крупных жёлтых лука, нарезанных
2 ст. ложки муки
1 ч. ложка чесночного порошка
1 ст. ложка пасты или концентрата говяжьего бульона
2 л говяжьего бульона
340 г широких яичных лапшинок
Зелёный лук — для украшения
Подготовьте мясо. Посолите и поперчите говядину, перемешайте.
Обжарьте. Разогрейте масло в жаровне и обжарьте мясо партиями до румяной корочки. Переложите в миску.
Пассеруйте лук. В той же посуде обжарьте лук с щепоткой соли до золотистости (около 5 минут).
Добавьте муку и специи. Перемешайте, введите чесночный порошок и бульонную пасту.
Залейте бульоном. Верните мясо, доведите до кипения, накройте крышкой и томите 2 часа на слабом огне.
Добавьте лапшу. Выньте мясо, доведите бульон до кипения, положите лапшу и варите почти до готовности. Верните мясо и тушите до мягкости лапши.
Подача. Посыпьте свежемолотым перцем и зелёным луком.
Ошибка: готовить на сильном огне.
Последствие: мясо становится жёстким.
Альтернатива: томите под крышкой на минимальном огне.
Ошибка: использовать мало жидкости.
Последствие: лапша не впитает вкус.
Альтернатива: добавьте достаточно бульона, чтобы покрыть продукты.
Ошибка: переварить лапшу.
Последствие: теряется структура блюда.
Альтернатива: варите лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.
Вместо говядины — индейка или куриное филе для более лёгкого варианта.
Вместо лапши — домашняя паста или картофельные клецки.
Без глютена — используйте кукурузную муку и рисовую лапшу.
|Вариант
|Вкус
|Время готовки
|Классическая говядина
|Насыщенный, мясной
|~2,5 часа
|С курицей
|Мягкий, сливочный
|~1,5 часа
|С грибами вместо мяса
|Землистый, постный
|~1 час
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты
|Требует длительного томления
|Насыщенный домашний вкус
|Не подходит для быстрого ужина
|Подходит для хранения
|Нужно следить за густотой соуса
Можно ли готовить в мультиварке?
Да, установите режим "Тушение" на 2,5 часа, добавив меньше жидкости.
Как хранить?
Остывшее блюдо храните в холодильнике до 3 дней или заморозьте.
Что подать с ним?
Отлично подходит лёгкий салат, маринованные огурцы или свежий хлеб.
В амишской кухне многие блюда готовятся в одном котле — символ единства и простоты.
Амиши редко используют острые специи — акцент делают на чистом вкусе продуктов.
Похожие рецепты встречаются в старинных немецких и голландских кулинарных книгах.
Амиши — потомки европейских анабаптистов, эмигрировавших в Америку в XVIII веке. Они придерживаются традиций, живут без техники и готовят блюда, проверенные поколениями. Говядина с лапшой — классика их кухни, отражающая философию простоты, труда и благодарности за еду.
Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.