Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магазины одежды и обуви стали лидерами закрытий в ТЦ — CORE.XP
Импорт китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое
Фатальные ошибки чаще случаются на спуске — президент федерации Анна Буракова
Регулярные упражнения для глаз повышают чёткость зрения — офтальмологи
Подзимний посев капусты ускорил всходы по данным агрономов
Намазка из яиц и орехов для новогоднего меню готовится без майонеза
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя

Овсянка, которая не надоедает: три рецепта, после которых вы забудете про бутерброды

Диетологи назвали овсянку оптимальным завтраком для энергии
Еда

Овсянка давно перестала быть скучной кашей из детства. Сегодня она — символ полезного завтрака и легкого, но питательного перекуса. Быстро готовится, насыщает надолго и позволяет экспериментировать с ингредиентами: от фруктов до орехов и специй. Главное — выбрать правильное сочетание вкусов.

Овсянка с яблоками и корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овсянка с яблоками и корицей

Ниже — три рецепта от авторов портала terra.com.br, которые помогут разнообразить меню и зарядиться энергией на весь день.

Овсяная каша с яблоком и корицей

Классика, от которой пахнет уютом. Сладость яблок и аромат корицы превращают простую кашу в десерт, полезный для желудка и настроения.

Ингредиенты:

  • 3 ст. ложки овсяных хлопьев;

  • 1 стакан растительного молока (миндальное, овсяное или соевое);

  • 0,5 яблока, нарезанного мелкими кусочками;

  • молотая корица по вкусу;

  • несколько долек яблока для украшения.

Как приготовить:

  1. В небольшой кастрюле соедините овсянку и молоко.

  2. Нагревайте на слабом огне, помешивая.

  3. Добавьте нарезанное яблоко и варите до мягкости фруктов.

  4. Когда смесь загустеет, снимите с плиты и вмешайте корицу.

  5. Подавайте с дольками свежего яблока сверху.

Овсяная каша с клубникой и бананом

Если хочется чего-то лёгкого и фруктового, этот рецепт — отличный вариант. Каша получается яркой, ароматной и напоминает ягодный смузи, но сытнее.

Ингредиенты:

  • 1 стакан нарезанной клубники;

  • 1 стакан растительного молока;

  • 3 ст. ложки овсяных хлопьев;

  • 1 ч. ложка мёда;

  • 0,5 банана (в виде пюре);

  • щепотка соли;

  • 0,5 ч. ложки ванильного экстракта;

  • для украшения: ломтики банана, клубника, кокосовая стружка, гранола.

Как приготовить:

  1. Взбейте клубнику с молоком в блендере.

  2. В кастрюле соедините полученную смесь с овсянкой, мёдом, банановым пюре и солью.

  3. Варите на медленном огне до кремовой консистенции.

  4. В конце добавьте ванильный экстракт.

  5. Украсьте фруктами и посыпьте гранолой.

Такой завтрак богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами — идеальное начало активного дня.

Овсяная каша с какао и арахисовым маслом

Этот вариант — для любителей насыщенного вкуса. Он напоминает шоколадный десерт, но остаётся полезным.

Ингредиенты:

  • 3 ст. ложки овсяных отрубей;

  • 1 стакан обезжиренного молока;

  • 1 ч. ложка несладкого какао-порошка;

  • 1 ч. ложка арахисового масла;

  • мёд по вкусу.

Как приготовить:

  1. В кастрюле смешайте овсяные отруби и молоко.

  2. Варите на слабом огне, пока смесь не начнёт густеть.

  3. Добавьте какао и размешайте до полного растворения.

  4. Снимите с огня, добавьте арахисовое масло и немного мёда.

  5. Подавайте тёплой, можно украсить кусочками тёмного шоколада.

Таблица сравнения рецептов

Рецепт Вкус и аромат Время приготовления Пищевая польза
Яблоко и корица тёплый, пряный ~10 мин улучшает пищеварение
Клубника и банан свежий, фруктовый ~12 мин богата антиоксидантами
Какао и арахис насыщенный, десертный ~8 мин источник белка и энергии

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: варить овсянку на сильном огне.
    Последствие: каша пригорает и теряет вкус.
    Альтернатива: готовьте на медленном огне, постоянно помешивая.

  • Ошибка: добавлять сахар.
    Последствие: повышенная калорийность без пользы.
    Альтернатива: используйте мёд, фрукты или финики.

  • Ошибка: использовать воду вместо молока.
    Последствие: вкус становится пресным.
    Альтернатива: растительное или коровье молоко добавит насыщенности.

А что если приготовить овсянку накануне?

Попробуйте вариант "ночной овсянки" (overnight oats) - просто залейте овсянку молоком, добавьте фрукты и оставьте в холодильнике на ночь. Утром останется только перемешать — готов завтрак без варки.

Таблица: плюсы и минусы овсянки

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление При избытке может вызвать вздутие
Полезна для сердца и желудка Не всем подходит глютен
Универсальна по вкусу Требует качественных ингредиентов
Подходит для детей и спортсменов Без добавок может казаться пресной

FAQ

Какое молоко лучше использовать?
Любое: растительное (овсяное, миндальное) делает вкус мягче, а коровье — насыщеннее.

Можно ли добавлять белок?
Да, протеиновый порошок усилит питательность и сделает блюдо идеальным после тренировки.

Сколько хранится овсянка?
Готовую кашу можно держать в холодильнике до 2 суток в закрытой банке.

Мифы и правда

  • Миф: овсянка полезна только утром.
    Правда: она подходит и для лёгкого перекуса или ужина.

  • Миф: от овсянки полнеют.
    Правда: наоборот, клетчатка помогает контролировать аппетит.

  • Миф: вкусная овсянка требует сахара.
    Правда: натуральные фрукты и специи полностью заменяют сладость.

3 интересных факта

  1. Овсянку начали выращивать более 2000 лет назад, и она считалась "пищей силы" у кельтов.

  2. В Великобритании овсянку подают даже в дорогих отелях на завтрак.

  3. Учёные установили, что регулярное употребление овсянки снижает уровень холестерина.

Исторический контекст

Первые рецепты овсяной каши появились в Шотландии. Там овёс выращивали на бедных почвах, где другие культуры не приживались. Со временем блюдо стало символом сытного и здорового питания. В XX веке овсянка завоевала мир, а сегодня она прочно вошла в тренды здорового питания и фитнес-кулинарии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Наука и техника
Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Последние материалы
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов
В Германии и на Острове Мэн можно ездить без ограничений скорости
Мини-тренировка, которая помогает восстановить мышечный тонус — физиотерапевты
Расширение маршрутов вне Европы отметила руководитель Go Travel Наталья Ансталь
Диетологи назвали овсянку оптимальным завтраком для энергии
Специалисты рассказали, как утеплить спальню в холодный сезон
Фрины признаны древнейшими паукообразными на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.