Жирное молоко оказалось союзником сердца: миф о вредных жирах рушится на глазах

Долгие годы споры о пользе и вреде молока не утихают. Одни убеждены, что без него не обойтись, другие — что организм взрослого человека в нём не нуждается. Однако последние научные данные в корне меняют привычное представление о молоке. Исследователи из США показали: именно цельное молоко может быть не врагом, а союзником сердца, если употреблять его правильно.
Традиционно считалось, что жиров в рационе следует избегать, особенно если речь идёт о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи десятилетиями советовали выбирать обезжиренные продукты, чтобы снизить уровень холестерина и риск атеросклероза.
Но теперь картина выглядит иначе. Учёные из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты, анализируя данные более 3100 участников исследования CARDIA, пришли к неожиданному выводу: люди, которые чаще употребляли цельные молочные продукты, имели на 24% меньший риск кальцификации коронарных артерий.
"Результаты показали, что цельные молочные продукты не повышают, а наоборот, могут снижать риск сердечных заболеваний", — отметил профессор Университета Миннесоты Майкл Дженкинс.
Этот эффект оказался связан не только с питательными веществами самого молока, но и с общим состоянием обмена веществ участников. Когда исследователи учли индекс массы тела, влияние цельного молока немного ослабло — значит, здоровый вес и активный образ жизни усиливают защитный эффект.
В отличие от обезжиренного, цельное молоко содержит насыщенные жиры, которые участвуют в усвоении витаминов A, D, E и K. Без них организм не может полноценно использовать питательные вещества, поступающие с пищей. Кроме того, жиры помогают дольше сохранять чувство сытости и стабилизируют уровень сахара в крови, что снижает риск переедания и скачков инсулина, сообщает kertesrecept.hu.
Молочный жир также содержит редкие жирные кислоты, такие как CLA (конъюгированная линолевая кислота), которые обладают противовоспалительным действием и поддерживают здоровье сосудов. Именно это объясняет, почему цельные молочные продукты могут быть полезнее, чем обезжиренные аналоги.
|Вид молока
|Содержание жира
|Влияние на сердце
|Основные преимущества
|Цельное
|3,2%
|может снижать риск кальцификации сосудов
|насыщает, улучшает усвоение витаминов
|2%
|умеренное
|поддерживает нормальный обмен веществ
|баланс жира и белка
|1-1,5%
|низкое
|замедляет биологическое старение
|подходит при контроле веса
|Обезжиренное
|менее 0,5%
|нейтральное влияние
|меньше калорий, но меньше питательных веществ
Читайте этикетку. Настоящее молоко должно содержать минимум добавок и консервантов.
Выбирайте термическую обработку с умом. Пастеризованное молоко сохраняет больше витаминов, чем ультрапастеризованное.
Смотрите на срок хранения. Чем он короче, тем натуральнее продукт.
Пробуйте фермерские варианты. Молоко из малых хозяйств часто содержит больше омега-3 жирных кислот.
Комбинируйте. Можно чередовать цельное и низкожирное молоко, адаптируя рацион к уровню физической активности.
Ошибка: полностью исключить молоко из рациона.
Последствие: риск дефицита кальция и витамина D.
Альтернатива: выбирайте цельное молоко в умеренных количествах или продукты на его основе (кефир, йогурт).
Ошибка: пить только обезжиренное молоко.
Последствие: нарушается усвоение жирорастворимых витаминов.
Альтернатива: выбирайте 1-2% жирности — оптимальный баланс.
Ошибка: употреблять молоко с сахарными добавками.
Последствие: повышение уровня глюкозы и увеличение калорийности.
Альтернатива: используйте чистое молоко или добавляйте натуральные подсластители, например мёд.
Растительные альтернативы — миндальное, овсяное, кокосовое — часто выбирают веганы и люди с непереносимостью лактозы. Однако такие напитки не всегда равны по питательности: в них меньше белка и кальция. Если вы выбираете растительное молоко, обращайте внимание на наличие витаминов D и B12, а также на отсутствие добавленного сахара.
|Плюсы цельного молока
|Минусы цельного молока
|Богат кальцием и витаминами A, D
|Больше калорий
|Содержит полезные жирные кислоты
|Может повышать ЛПНП при избытке
|Поддерживает чувство сытости
|Не подходит при непереносимости лактозы
|Улучшает усвоение питательных веществ
|Требует умеренного потребления
Какое молоко лучше пить при проблемах с сердцем?
При отсутствии противопоказаний цельное или 2% молоко может быть полезным — оно содержит жиры, способствующие усвоению витаминов.
Сколько молока можно пить в день?
Взрослому человеку достаточно 200-400 мл, чтобы получить нужное количество кальция без перегрузки жирами.
Можно ли сочетать молоко с кофе или чаем?
Да, но помните, что кофеин снижает усвоение кальция, поэтому лучше употреблять молоко отдельно.
"Вопрос не в том, пить или не пить молоко, а в том, какое и как часто", — подчеркнула диетолог Линда Харпер.
Миф: молоко вредно для взрослых.
Правда: при отсутствии непереносимости лактозы оно остаётся ценным источником белка и кальция.
Миф: только обезжиренное молоко полезно.
Правда: цельное молоко тоже может поддерживать здоровье сердца при умеренном употреблении.
Миф: молоко вызывает набор веса.
Правда: чувство сытости после молока помогает снизить общий объём калорий.
В США более 65% населения ежедневно употребляет молочные продукты.
Первые упоминания о пользе цельного молока встречаются ещё в трудах античных врачей.
В некоторых странах Европы цельное молоко считается "продуктом долголетия" из-за содержания витамина K2.
Молоко всегда занимало особое место в культуре питания. В древних цивилизациях его использовали не только как пищу, но и как лекарство. В XIX веке, с развитием промышленности, началась массовая пастеризация, сделавшая молоко безопасным для хранения. Сегодня же технологии позволяют сохранять питательные вещества и придавать продукту разные свойства — от обезжиренного до органического.
