Куриная грудка с хрустящей панировкой превратит ваш ужин в ресторан: пошаговый рецепт

Нежная куриная грудка с хрустящей панировкой и тающим внутри трюфельным маслом. Идеально для ужина "как в хорошем ресторане", но дома.
Основная идея рецепта очень простая.
Для 6 порций вам понадобятся:
. Куриные грудки — 6 штук без кожи и костей.
. Сливочное масло — около 250 г, мягкое (комнатной температуры).
. Трюфельная паста — примерно 60 г или трюфельное масло — около 50 мл.
. Лук-шалот — одна небольшая луковица плюс ещё 2 столовые ложки мелко рубленого.
. Чеснок — один зубчик, очень мелко нарезанный или раздавленный.
. Пшеничная мука — около 125 г.
. Яйца — 2-3 крупных, взбитых вилкой.
. Панировочные сухари панко — примерно 150 г.
. Оливковое масло — около 4 столовых ложек для обжаривания.
. Для подачи — картофельное пюре с добавлением сливок, пюре из корнеплодов или другие гарниры по вкусу.
Из кухонной техники потребуется блендер (стационарный или погружной), сковорода с антипригарным покрытием и духовка.
В чашу блендера положите мягкое сливочное масло.
Добавьте трюфельную пасту или трюфельное масло.
Подмешайте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок.
Измельчите до однородной кремовой массы.
Переложите массу в кондитерский мешок или плотный пакет с застёжкой и сделайте небольшое отверстие в уголке — через него удобно выдавливать начинку в куриные грудки.
Разложите грудки на разделочной доске.
Острым маленьким ножом сделайте в каждой грудке продольный надрез с толстого края, формируя "кармашек", который идёт примерно до середины филе, но не насквозь.
Аккуратно выдавите внутрь немного трюфельного масла — столько, чтобы оно заполнило кармашек, но не распирало его.
Переложите грудки в контейнер, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут: масло застынет, и с ним будет проще работать при панировке.
Разогрейте духовку до 200 °C (или около 180 °C с конвекцией).
Подготовьте три ёмкости:
. В одну насыпьте муку.
. Во вторую налейте взбитые яйца.
. В третью — панко.
Каждую грудку по очереди:
. Обваляйте в муке, слегка стряхните излишки.
. Окуните в яйцо.
. Обваляйте в панко, тщательно прижимая сухари к поверхности.
Налейте оливковое масло в большую сковороду и разогрейте на среднем огне.
Обжарьте котлеты партиями до золотистой корочки с обеих сторон — примерно по пару минут на сторону.
Переложите обжаренные грудки на противень.
Запекайте в духовке около 15 минут, пока курица полностью не приготовится, а масло внутри не растает.
После запекания дайте котлетам постоять 3-4 минуты, чтобы соки равномерно распределились внутри.
Слишком много начинки
Ошибка: кармашек набит до отказа трюфельным маслом.
Последствие: начинка вытекает в сковороду и на противень, панировка рвётся.
Альтернатива: наполняйте кармашек примерно на две трети, лучше оставить часть масла на тосты или стейк.
Слишком тонкий разрез
Ошибка: нож проходит почти насквозь.
Последствие: масло сразу ищет выход через прорези, панировка промокает.
Альтернатива: держите нож параллельно доске и контролируйте глубину надреза, не спешите и делайте движение плавным.
Слабая панировка
Ошибка: панко лежит рыхло, местами видна поверхность курицы.
Последствие: масло быстрее находит слабое место в корочке и выходит наружу.
Альтернатива: после панко слегка прижмите сухари ладонью, чтобы образовался плотный слой.
Пережаривание на сковороде
Ошибка: пытаетесь довести курицу до полной готовности только на плите.
Последствие: панировка подгорает, а внутри филе всё ещё суховатое или, наоборот, сырое.
Альтернатива: на сковороде — только золотистая корка, доведение до готовности — в духовке.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Вкус
|Яркий аромат трюфеля, "ресторанный"
|Трюфель может не всем нравиться
|Сложность
|Логичный пошаговый процесс
|Нужны блендер и духовка
|Ингредиенты
|Доступная курица, обычное сливочное масло
|Трюфельная паста может быть дорогой
|Подача
|Красиво смотрится на праздничном столе
|Требует времени на подготовку
|Универсальность
|Подходит и для будней, и для праздников
|Не самый диетический вариант
На самом деле в домашних рецептах редко используют целый свежий трюфель. Гораздо чаще — пасту, масло или сливочное масло с ароматом трюфеля. Это всё равно не самый дешёвый продукт, но уже вполне доступный для "особых случаев".
В сочетании с качественным маслом, аккуратной подачей и лёгким гарниром панко, наоборот, делает блюдо похожим на ресторанный хит: именно хруст даёт то самое ощущение "праздника".
Если не пересушивать филе и дать маслу внутри спокойно расплавиться, грудка получается очень сочной. Секрет в том, чтобы сочетать быстрый обжиг снаружи и мягкое запекание внутри.
Смотрите на состав: желательно минимальное количество добавок, наличие настоящего трюфеля, а не только "ароматизатора". Для домашней кухни подойдёт и более бюджетный вариант — его аромат в смеси с маслом и шалотом всё равно раскрывается неплохо.
Да. Удобнее всего замораживать уже сформированные, панированные, но ещё не обжаренные котлеты. Разложите их на доске, подморозьте, затем переложите в контейнер. Перед готовкой можно обжарить прямо из морозилки и довести до готовности в духовке, добавив пару минут к времени запекания.
Подойдут обычные белые панировочные сухари, но они дают менее рыхлый хруст. Можно смешать их с толчёными кукурузными хлопьями без сахара — получится более воздушная и хрустящая корка.
Самая затратная часть — трюфельная паста или масло. В остальном это довольно бюджетный рецепт: курица, обычное сливочное масло, мука, яйца, сухари. В целом себестоимость ужина на семью получается ниже счёта в ресторане за аналогичное блюдо.
