Узбекский плов с бараниной: секреты приготовления, которые делают его по-настоящему неповторимым

Ничто не сравнится с ароматным и сытным пловом по-узбекски в холодный зимний вечер или жаркий летний день. Это блюдо не просто еда, а настоящий ритуал, который передаётся из поколения в поколение. Каждая деталь, от выбора ингредиентов до времени приготовления, имеет значение. Мы предлагаем вам проверенный рецепт плова из баранины, который отлично подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного ужина в кругу семьи.

Ингредиенты на 8 порций:

Баранина — 600 г

Бараний курдюк — 100 г

Рис белый — 500 г

Масло растительное рафинированное — 250 мл

Лук репчатый — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 2 головки

Барбарис сушёный — 1 ст. л.

Куркума — 1 ч. л.

Зира — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Замачивание риса

Начните с подготовки риса. Замочите его в 1,5 литра горячей подсоленной воды. Температура воды должна быть около 50°C, добавьте 1 столовую ложку соли и тщательно размешайте.

Шаг 2. Подготовка овощей

Очищенный репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами или перьями. Морковь очистите и нарежьте длинными брусочками. Головки чеснока срежьте с донца, чтобы они не утратили форму при готовке.

Шаг 3. Нарезка мяса

Для плова мясо не следует нарезать мелко — крупные кусочки дадут более сочный и насыщенный вкус. Нарежьте баранину средними порциями.

Шаг 4. Обжарка курдюка

Нарежьте бараний курдюк небольшими кусочками. На сильном огне разогрейте казан и обжарьте курдючное сало до золотистой корочки. Удалите шкварки с помощью шумовки.

Шаг 5. Прогревание масла

В вытопленный бараний жир добавьте рафинированное растительное масло и хорошо прогрейте его. Положите половину нарезанного лука и обжарьте до золотистой корочки. Лук играет важную роль в плове, поэтому выбирайте крупные головки.

Шаг 6. Обжарка мяса

Добавьте зиру и нарезанное мясо к луку, помешивайте, пока оно не подрумянится. После этого добавьте оставшуюся часть лука и готовьте еще 5 минут. На мясо сверху аккуратно разложите морковь.

Шаг 7. Добавление специй и воды

Сверху на морковь добавьте барбарис, куркуму, зиру и чёрный молотый перец по вкусу. Посолите. Влейте горячую воду так, чтобы она покрывала морковь примерно на 1 см. Положите головки чеснока сверху.

Шаг 8. Приготовление зирвака

Дайте зирваку кипеть на среднем огне в течение 20 минут, чтобы все ароматы раскрылись. Замоченный рис промойте в холодной воде и ровным слоем распределите его поверх мяса и моркови в казане.

Шаг 9. Наливание воды

Через шумовку налейте воду на рис так, чтобы она покрыла его на 1,5-2 см. Увеличьте огонь до максимума, делая несколько проколов в рисе до самого дна. Не накрывайте плов крышкой сразу.

Шаг 10. Томление плова

Когда вода почти вся выкипит, а поверхность риса станет сухой, накройте казан крышкой, обёрнутой в кухонное полотенце. Это поможет удерживать конденсат. Убавьте огонь на минимум и томите плов 25-30 минут.

Шаг 11. Подача

Выключите огонь и аккуратно перемешайте рис с морковью и мясом. Отложите мясо и чеснок в отдельную тарелку. В плоское широкое блюдо (ляган) выложите рис горкой, сверху положите мясо и чеснок. Подавайте горячим.

Советы

Для тех, кто не ест баранину : замените её на говядину, телятину, курицу или индейку. Если используете курицу, лучше всего подойдут филе бедра.

Индивидуальные вариации: добавьте изюм, курагу, замоченный с вечера нут или стручок острого перца для усиления вкуса и аромата.

Плюсы и минусы плова

Плюсы Минусы Ароматное и сытное блюдо Требует времени и терпения для правильного приготовления Подходит для праздников и повседневных ужинов Может быть жирным для тех, кто следит за калориями Легко адаптировать под разные предпочтения Нужно соблюдать точное время приготовления для идеального результата

FAQ

Можно ли сделать плов менее жирным?

Да, вы можете заменить бараний курдюк на более лёгкие мясные продукты или уменьшить количество масла. Как сделать плов более ароматным?

Добавьте в плов специи, такие как изюм, курагу или нут, которые сделают блюдо ещё более насыщенным. Что делать, если плов не получается рассыпчатым?

Это может быть связано с избытком воды или недостаточным временем на томление. Убедитесь, что после накрытия плова крышкой огонь минимален.

Мифы и правда

Миф: плов по-узбекски можно приготовить за 30 минут.

Правда: правильный плов требует времени на приготовление всех слоев, чтобы каждый ингредиент раскрыл свои ароматы и вкусы.

Интересные факты

Плов по-узбекски готовят только в казане, что помогает достичь уникальной текстуры и вкуса. В Узбекистане существует несколько вариантов плова, которые могут включать такие ингредиенты, как гранат или яблоки. Плов считается символом гостеприимства и часто подается на больших семейных застольях.

