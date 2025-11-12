Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники подменяют номера фур перед взвешиванием — адвокат Шумский
Вы даже не догадываетесь, что ваш утренний крем знает о вас больше, чем психолог
Карпин допустил, что Сафонов не играл бы в отборе ЧМ-2026 — "Чемпионат"
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии

Спагетти карбонара с беконом: как приготовить соус, который изменит ваше представление о пасте

Паста карбонара: идеальный рецепт с яйцами и сливками от римских поваров
5:55
Еда

Паста карбонара — одно из самых популярных и любимых блюд итальянской кухни, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Кремовый соус с беконом и ароматом чеснока, мягкая текстура пасты и яркий вкус — что может быть лучше для обеда или ужина? Несмотря на свою кажущуюся простоту, процесс приготовления пасты карбонара требует соблюдения определённых нюансов. В нашем пошаговом рецепте мы расскажем, как добиться идеальной текстуры соуса и получить максимальное удовольствие от этого блюда.

Спагетти карбонара со сливками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спагетти карбонара со сливками

Ингредиенты для 4 порций:

  • Спагетти — 400 г

  • Бекон — 350 г

  • Сливки 33% — 225 мл

  • Пармезан — 75 г

  • Яйца — 4 шт. (только желтки)

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговое приготовление

Шаг 1: Подготовка воды для пасты

В первую очередь налейте 4 литра воды в большую кастрюлю, добавьте 4 чайные ложки соли и доведите до кипения. Для правильного приготовления пасты важно, чтобы вода была хорошо подсолена. На каждые 100 г пасты нужно 1 литр воды.

Шаг 2: Подготовка ингредиентов

Очистите чеснок и нарежьте его мелкими кусочками. Терка или пресс в данном случае не подойдут, так как нам важна текстура. Бекон нарежьте кубиками — он придаст соусу тот самый незаменимый вкус и аромат.

Шаг 3: Приготовление соуса

Отделите желтки от белков, которые можно оставить для других рецептов. Желтки слегка взбейте венчиком, а затем добавьте сливки. Хорошо взбейте смесь до получения однородной массы. В эту же смесь добавьте натёртый на мелкой терке Пармезан, тщательно перемешайте.

Шаг 4: Варка пасты

Когда вода закипит, добавьте спагетти и варите их на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Например, если время варки составляет 9 минут, варите пасту 7 минут. Важно, чтобы паста была аль денте — слегка недоваренной, так она лучше впитает соус.

Шаг 5: Обжарка бекона и чеснока

В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте нарезанный чеснок. Готовьте его на среднем огне около 1 минуты. После этого добавьте нарезанный бекон и жарьте его 2-3 минуты, пока он не подрумянится и не станет хрустящим.

Шаг 6: Соединение пасты с соусом

Когда паста готова, откиньте её на дуршлаг, а затем добавьте в сковороду с беконом и чесноком. Перемешайте все ингредиенты. Убавьте огонь на минимум, и добавьте подготовленный соус из сливок и желтков. Внимательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Очень важно следить за температурой, чтобы соус не свернулся. Если паста слишком горячая, соус может стать зернистым.

Шаг 7: Завершение приготовления

Готовьте пасту на слабом огне, периодически помешивая, пока соус не загустеет и не покроет всю пасту. Обычно это занимает от 2 до 4 минут в зависимости от жирности сливок и мощности плиты.

Когда соус достигнет нужной консистенции, готовую пасту посыпьте черным перцем по вкусу и подавайте на стол.

Советы для идеальной пасты

  • Чтобы сделать пасту менее калорийной, можно заменить сливки на сметану с низким содержанием жира.

  • Для более лёгкого варианта используйте куриный бекон или говяжий вместо свиного.

  • Если нет оливкового масла, используйте подсолнечное или кукурузное.

Плюсы и минусы пасты

Плюсы Минусы
Быстрое и простое в приготовлении блюдо Может быть слишком жирным для некоторых
Легко адаптировать под разные вкусы Нужно внимательно следить за температурой соуса
Богатый и насыщенный вкус Требуются качественные ингредиенты для идеального вкуса

FAQ

  1. Какой сыр лучше всего использовать для карбонара?
    Пармезан — классический выбор для пасты карбонара, но также можно использовать Пекорино Романо для более острого вкуса.

  2. Как сделать пасту менее жирной?
    Замените сливки на сметану с низким содержанием жира или используйте менее калорийные заменители сливок.

  3. Как избежать свертывания соуса?
    Важно поддерживать низкую температуру при добавлении соуса в пасту, чтобы избежать его свертывания.

Мифы и правда

Миф: паста карбонара должна быть жирной и калорийной.
Правда: пасту можно сделать более лёгкой, заменив сливки на менее жирные продукты, такие как сметана с низким содержанием жира.

Интересные факты

  1. Паста карбонара родом из Рима, и её название связано с угольщиками (итальянское "carbone" означает уголь).

  2. Несмотря на свою популярность, настоящий рецепт карбонара не включает сливки, а только яйца и сыр.

  3. В Италии пасту карбонара готовят с пекорино, а не с пармезаном, хотя оба сыра одинаково вкусны.

Исторический контекст

  1. Паста карбонара стала популярной в послевоенной Италии, когда карбонары начали готовить из доступных продуктов.

  2. В 1944 году блюдо стало популярным среди американских солдат, дислоцированных в Риме во время Второй мировой войны.

  3. Время от времени появлялись версии блюда с добавлением других ингредиентов, но классический рецепт остался неизменным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Последние материалы
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
13 ноября: великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Шоколад Dairy Milk оказался под прицелом критики — Metro
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.