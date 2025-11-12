Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Ковальчук назвала Алексея Чумакова лучшим мужчиной
Закон о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности одобрен в I чтении — Госдума
Японские садоводы назвали лучший способ зимовки роз
Кайли Дженнер развеяла слухи о расставании с Тимоти Шаламе
Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Новая технология Flip Tree упростила сборку рождественских ёлок — дизайнеры
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Сати Казанова залила платье молоком перед концертом

Пирог, который выпекается за 10 минут и исчезает за секунды: ароматный и вкусный, как из ресторана

Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня
5:56
Еда

Пирог, который можно приготовить быстро, но который по вкусу и виду напоминает изысканный десерт из хорошей кондитерской — это настоящий кулинарный хит! "Картофджин" — осетинский пирог с нежной картофельно-сырной начинкой, который покорит не только ваше сердце, но и тех, кто окажется рядом. Готовится он буквально за несколько минут, а на вкус — как из ресторана.

Осетинский пирог
Фото: Designed be Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осетинский пирог

Ингредиенты

Для теста

  • Мука: 250 г.
  • Сода: 1 ч. л. (без горки).
  • Кефир (комнатной температуры): 200 мл.
  • Растительное масло (без запаха): 40 мл.
  • Соль: 0,5 ч. л.
  • Сахар: 1 ч. л.

Для начинки

  • Картофель (очищенный): 300 г.
  • Сыр (сулугуни, адыгейский, моцарелла): 200 г.
  • Черный молотый перец: по вкусу.
  • Соль: по вкусу (в зависимости от солености сыра).

Приготовление теста

  • Замешиваем тесто: в миске соедините муку с содой (не обязательно просеивать, но так тесто получится более воздушным). В другой миске смешайте кефир, растительное масло, соль и сахар, тщательно перемешайте.
  • Добавляем муку: постепенно вводите муку в кефирную смесь, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Не переборщите с мукой — тесто должно оставаться эластичным.
  • Отдых теста: сформируйте из теста шар, накройте полотенцем и оставьте на время, пока готовите начинку.

Приготовление начинки

  • Готовим картофель: отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
  • Готовим сыр: пока варится картофель, натрите сыр на крупной терке.
  • Смешиваем ингредиенты: слейте воду с картофеля и разомните его в пюре. Добавьте натертый сыр, черный перец и, если нужно, соль. Перемешайте до получения однородной массы.

Формирование пирога

  • Раскатываем тесто: разделите тесто на две части — одну большую, другую меньшую. Большая часть будет основой, меньшая — крышкой пирога. Раскатайте большую часть теста в круг, немного больше диаметра вашего противня или сковороды.
  • Выкладываем тесто на противень: переносим раскатанное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  • Начинка: выложите готовую начинку равномерно по тесту.
  • Накрываем пирог: раскатайте меньшую часть теста и накройте начинку. Защипите края пирога, придавая ему форму с красивым бортиком. В центре сделайте небольшой надрез для выхода пара.
  • Смажьте поверхность: для золотистой корочки смажьте пирог взбитым яйцом или желтком с молоком.

Лайфхак: Чтобы легче перенести тесто на противень, используйте скалку. Намотайте раскатанное тесто на скалку, а затем аккуратно размотайте его на противне.

Выпечка

  • Температура духовки: разогрейте духовку до 220-250°C.
  • Выпекать пирог: поставьте противень с пирогом в разогретую духовку и выпекайте 10-12 минут, пока пирог не подрумянится.

Подача

Когда пирог готов, достаньте его из духовки и дайте немного остыть. Нарежьте на порционные куски и подавайте "Картофджин" теплым, с пылу-жару.

Вариации начинки

  • Вместо картофеля можно использовать капусту, мясо, грибы или шпинат.
  • В начинку можно добавить зелень, жареный лук или чеснок для дополнительного аромата.

Плюсы и минусы рецепта

Преимущества Недостатки
Быстрое приготовление — всего 10-12 минут Потребуется время для нарезки и подготовки начинки
Легкое тесто, не требующее вымешивания Нужно аккуратно следить за временем выпекания
Вкусная и сытная начинка, которая подходит для всей семьи Для новичков может быть сложным правильно формировать пирог
Простота и доступность ингредиентов Требуется форма или противень диаметром 26 см

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать другой сыр для начинки

Да, можно использовать любой сыр, который хорошо плавится, например, моцареллу или сулугуни.

Можно ли добавить мясо в начинку

Да, в начинку можно добавить мясной фарш или обжаренное мясо, что придаст пирогу более сытный вкус.

Сколько времени можно хранить готовый пирог

Пирог можно хранить в холодильнике 2-3 дня, но лучше всего подавать его сразу после выпечки.

Мифы и правда о осетинских пирогах

  • Миф: осетинские пироги всегда требуют много времени на приготовление.
    Правда: с этим рецептом вы можете приготовить осетинский пирог всего за 10 минут, что делает его удобным для повседневной выпечки.
  • Миф: начинка в осетинском пироге всегда только мясная.
    Правда: в начинке могут быть не только мясо, но и картофель, грибы, овощи, что дает огромное разнообразие вкусов.
  • Миф: пирог всегда нужно готовить с тяжелым тестом.
    Правда: в этом рецепте тесто легкое и воздушное, что делает пирог не таким тяжелым, как традиционные варианты.

Исторический контекст

  • Осетинские пироги известны на Кавказе с древности, они часто готовятся на праздники и важные события.
  • В последние десятилетия осетинские пироги стали популярными не только в Осетии, но и в других странах, благодаря разнообразию начинок и простоте приготовления.
  • Осетинский пирог "Картофджин" — это современный вариант классического рецепта, который стал любимым у многих за счет легкости и быстроты приготовления.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Юлия Ковальчук назвала Алексея Чумакова лучшим мужчиной
Закон о страховании самозанятых в случае нетрудоспособности одобрен в I чтении — Госдума
Японские садоводы назвали лучший способ зимовки роз
Кайли Дженнер развеяла слухи о расставании с Тимоти Шаламе
Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня
Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Новая технология Flip Tree упростила сборку рождественских ёлок — дизайнеры
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Сати Казанова залила платье молоком перед концертом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.