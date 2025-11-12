Пирог, который выпекается за 10 минут и исчезает за секунды: ароматный и вкусный, как из ресторана

Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня

5:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог, который можно приготовить быстро, но который по вкусу и виду напоминает изысканный десерт из хорошей кондитерской — это настоящий кулинарный хит! "Картофджин" — осетинский пирог с нежной картофельно-сырной начинкой, который покорит не только ваше сердце, но и тех, кто окажется рядом. Готовится он буквально за несколько минут, а на вкус — как из ресторана.

Фото: Designed be Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осетинский пирог

Ингредиенты

Для теста

Мука: 250 г.

250 г. Сода: 1 ч. л. (без горки).

1 ч. л. (без горки). Кефир (комнатной температуры): 200 мл.

200 мл. Растительное масло (без запаха): 40 мл.

40 мл. Соль: 0,5 ч. л.

0,5 ч. л. Сахар: 1 ч. л.

Для начинки

Картофель (очищенный): 300 г.

300 г. Сыр (сулугуни, адыгейский, моцарелла): 200 г.

200 г. Черный молотый перец: по вкусу.

по вкусу. Соль: по вкусу (в зависимости от солености сыра).

Приготовление теста

Замешиваем тесто : в миске соедините муку с содой (не обязательно просеивать, но так тесто получится более воздушным). В другой миске смешайте кефир, растительное масло, соль и сахар, тщательно перемешайте.

: в миске соедините муку с содой (не обязательно просеивать, но так тесто получится более воздушным). В другой миске смешайте кефир, растительное масло, соль и сахар, тщательно перемешайте. Добавляем муку : постепенно вводите муку в кефирную смесь, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Не переборщите с мукой — тесто должно оставаться эластичным.

: постепенно вводите муку в кефирную смесь, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Не переборщите с мукой — тесто должно оставаться эластичным. Отдых теста: сформируйте из теста шар, накройте полотенцем и оставьте на время, пока готовите начинку.

Приготовление начинки

Готовим картофель : отварите картофель в подсоленной воде до готовности.

: отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Готовим сыр : пока варится картофель, натрите сыр на крупной терке.

: пока варится картофель, натрите сыр на крупной терке. Смешиваем ингредиенты: слейте воду с картофеля и разомните его в пюре. Добавьте натертый сыр, черный перец и, если нужно, соль. Перемешайте до получения однородной массы.

Формирование пирога

Раскатываем тесто : разделите тесто на две части — одну большую, другую меньшую. Большая часть будет основой, меньшая — крышкой пирога. Раскатайте большую часть теста в круг, немного больше диаметра вашего противня или сковороды.

: разделите тесто на две части — одну большую, другую меньшую. Большая часть будет основой, меньшая — крышкой пирога. Раскатайте большую часть теста в круг, немного больше диаметра вашего противня или сковороды. Выкладываем тесто на противень : переносим раскатанное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.

: переносим раскатанное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Начинка : выложите готовую начинку равномерно по тесту.

: выложите готовую начинку равномерно по тесту. Накрываем пирог : раскатайте меньшую часть теста и накройте начинку. Защипите края пирога, придавая ему форму с красивым бортиком. В центре сделайте небольшой надрез для выхода пара.

: раскатайте меньшую часть теста и накройте начинку. Защипите края пирога, придавая ему форму с красивым бортиком. В центре сделайте небольшой надрез для выхода пара. Смажьте поверхность: для золотистой корочки смажьте пирог взбитым яйцом или желтком с молоком.

Лайфхак: Чтобы легче перенести тесто на противень, используйте скалку. Намотайте раскатанное тесто на скалку, а затем аккуратно размотайте его на противне.

Выпечка

Температура духовки : разогрейте духовку до 220-250°C.

: разогрейте духовку до 220-250°C. Выпекать пирог: поставьте противень с пирогом в разогретую духовку и выпекайте 10-12 минут, пока пирог не подрумянится.

Подача

Когда пирог готов, достаньте его из духовки и дайте немного остыть. Нарежьте на порционные куски и подавайте "Картофджин" теплым, с пылу-жару.

Вариации начинки

Вместо картофеля можно использовать капусту, мясо, грибы или шпинат.

В начинку можно добавить зелень, жареный лук или чеснок для дополнительного аромата.

Плюсы и минусы рецепта

Преимущества Недостатки Быстрое приготовление — всего 10-12 минут Потребуется время для нарезки и подготовки начинки Легкое тесто, не требующее вымешивания Нужно аккуратно следить за временем выпекания Вкусная и сытная начинка, которая подходит для всей семьи Для новичков может быть сложным правильно формировать пирог Простота и доступность ингредиентов Требуется форма или противень диаметром 26 см

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать другой сыр для начинки

Да, можно использовать любой сыр, который хорошо плавится, например, моцареллу или сулугуни.

Можно ли добавить мясо в начинку

Да, в начинку можно добавить мясной фарш или обжаренное мясо, что придаст пирогу более сытный вкус.

Сколько времени можно хранить готовый пирог

Пирог можно хранить в холодильнике 2-3 дня, но лучше всего подавать его сразу после выпечки.

Мифы и правда о осетинских пирогах

Миф: осетинские пироги всегда требуют много времени на приготовление.

Правда: с этим рецептом вы можете приготовить осетинский пирог всего за 10 минут, что делает его удобным для повседневной выпечки.

осетинские пироги всегда требуют много времени на приготовление. с этим рецептом вы можете приготовить осетинский пирог всего за 10 минут, что делает его удобным для повседневной выпечки. Миф: начинка в осетинском пироге всегда только мясная.

Правда: в начинке могут быть не только мясо, но и картофель, грибы, овощи, что дает огромное разнообразие вкусов.

начинка в осетинском пироге всегда только мясная. в начинке могут быть не только мясо, но и картофель, грибы, овощи, что дает огромное разнообразие вкусов. Миф: пирог всегда нужно готовить с тяжелым тестом.

Правда: в этом рецепте тесто легкое и воздушное, что делает пирог не таким тяжелым, как традиционные варианты.

Исторический контекст