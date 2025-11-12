30 минут до шоколадного чуда: быстрый торт, который напоминает десерты из лучших кондитерских

Шоколадный торт без миксера представлен шеф-поваром Ивановой

5:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот шоколадный торт — идеальный вариант для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление десертов, но при этом хочет насладиться чем-то вкусным и эффектным. Все ингредиенты смешиваются в одной миске, а дальше за дело берет духовка. Несмотря на свою простоту, торт выглядит и на вкус как изысканный десерт из дорогой кондитерской.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный торт

Ингредиенты

Для теста

Мука: 150 г (1 стакан).

150 г (1 стакан). Мак: 120 г (1 стакан).

120 г (1 стакан). Кокосовая стружка: 100 г (1 стакан).

100 г (1 стакан). Сахар: 200 г (1 стакан).

200 г (1 стакан). Сливочное масло: 150 г.

150 г. Яйца: 3 шт.

3 шт. Ванилин: 1 пачка.

1 пачка. Разрыхлитель: 1 ч. л.

1 ч. л. Цедра лимона: 1 ч. л.

1 ч. л. Сметана: 200 г.

200 г. Соль: 1/4 ч. л.

Для шоколадной заливки

Сливки 20-33%: 100 мл.

100 мл. Темный шоколад: 150 г.

150 г. Сливочное масло: 30 г.

Для украшения (по желанию)

Сгущенное молоко.

Лепестки миндаля.

Орехи.

Приготовление

Приготовление теста

В большой миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли с помощью миксера на средней скорости 1-2 минуты, пока масса не станет воздушной. Это придаст тесту легкость и нежность. Добавьте сметану комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Перемешайте все на низкой скорости до получения однородной массы.

Добавление сухих ингредиентов

Постепенно вводите сухие ингредиенты: мак, кокосовую стружку, муку, разрыхлитель и цедру лимона. Аккуратно перемешивайте массу, чтобы сохранить воздушность теста и избежать комков. Тесто должно получиться густым, но легко перемешиваться ложкой.

Подготовка формы и выпечка

Подготовьте противень диаметром 26 см, смажьте его маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите и слегка разровняйте. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте 30 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выйти сухой.

Приготовление шоколадной заливки

Пока корж печется, приготовьте глазурь. В сотейнике соедините сливки и сливочное масло, доведите до кипения, помешивая. Снимите с огня, добавьте поломанный шоколад и перемешайте до получения однородной массы.

Заливка и украшение

Готовый корж достаньте из духовки и оставьте на пару минут в форме, затем полейте горячей шоколадной глазурью, равномерно распределяя ее по поверхности. Дайте торту остыть при комнатной температуре, чтобы глазурь застыла.

Украшение (по желанию)

По желанию украсьте торт сгущенным молоком, миндальными лепестками или орехами, чтобы добавить текстуры и визуальной привлекательности.

Плюсы и минусы рецепта

Преимущества Недостатки Легко и быстро готовится Нужно следить за временем, чтобы не передержать торт в духовке Все ингредиенты смешиваются в одной миске Необходимо иметь форму диаметром 26 см Подходит для любых случаев — от буднего вечера до праздника Нужно немного времени на подготовку глазури Торт получается мягким, воздушным и очень вкусным Может потребоваться дополнительное украшение для презентабельности

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить кокосовую стружку

Да, кокосовую стружку можно заменить орехами или сушеными фруктами, если вам не нравится вкус кокоса.

Как долго можно хранить торт

Торт можно хранить в холодильнике до 3 дней, при этом он останется мягким и вкусным.

Могу ли я сделать торт без шоколадной глазури

Да, торт будет вкусным и без глазури, если вы хотите облегчить рецепт. Можно также посыпать торт сахарной пудрой или украсить ягодами.

Мифы и правда о ленивых тортах

Миф: ленивые торты не могут быть вкусными.

Правда: несмотря на свою простоту, ленивые торты могут быть не менее вкусными и изысканными, чем традиционные десерты.

ленивые торты не могут быть вкусными. несмотря на свою простоту, ленивые торты могут быть не менее вкусными и изысканными, чем традиционные десерты. Миф: торты, приготовленные быстро, всегда сухие.

Правда: этот торт получается невероятно мягким и влажным, благодаря правильному сочетанию ингредиентов.

торты, приготовленные быстро, всегда сухие. этот торт получается невероятно мягким и влажным, благодаря правильному сочетанию ингредиентов. Миф: такой торт не подходит для праздничного стола.

Правда: с правильным украшением этот торт станет отличным угощением даже на праздничном столе.

Исторический контекст