Русская классика с характером: хреновина без варки, которая обжигает лучше любого перца

Хреновина — соус, у которого много названий: хренодер, горлодер, огонек. Но как бы её ни называли, суть одна — яркий вкус, насыщенный аромат и приятная острота. Эта приправа идеально подходит к мясу, холодцу, пельменям, борщу или просто к черному хлебу. Обычно хреновину заготавливают осенью, но есть способ готовить её свежей в любое время года — без долгих банок и стерилизации.
Традиционная хреновина со временем теряет остроту и может начать бродить. К тому же при хранении вкус становится мягче, а аромат — менее насыщенным. Свежий вариант готовится быстро, а результат радует вкусом спелых помидоров, ядреного хрена и чеснока. Такой соус не только вкуснее, но и полезнее: сохраняет витамины и эфирные масла, которые теряются при варке.
Для хреновины достаточно четырех продуктов — помидоры, чеснок, корень хрена и соль. Пропорции можно варьировать по вкусу, но классическое сочетание выглядит так:
Главное правило — использовать только свежие или правильно замороженные овощи. Именно от этого зависит вкус и насыщенность соуса.
Чтобы готовить хреновину круглый год, помидоры можно замораживать заранее. Для этого:
При разморозке такие помидоры сохраняют вкус и аромат свежих, а сок не мешает консистенции соуса. Они подойдут не только для хреновины, но и для гуляша, соуса, поджарки или пиццы.
Свежий хрен — душа этого соуса. Но его не всегда просто достать зимой. Есть несколько способов сохранить корень:
Если хрен достать не удалось, можно использовать покупной столовый соус — он вполне заменит свежий корень и не испортит вкус блюда.
Хреновина готова! Получается ароматный, острый и свежий соус, который можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике около часа.
Такой соус универсален. Он добавляет пикантность любому блюду:
Хреновину можно использовать и как маринад для мяса, и как добавку в домашние соусы — например, смешав с томатной пастой или сметаной.
Если вы не переносите слишком острую пищу, можно уменьшить количество хрена и добавить немного болгарского перца или томатной пасты. Для любителей ярких вкусов подойдут острый перец или немного хрена с васаби. А тем, кто предпочитает мягкие соусы, стоит попробовать добавить ложку мёда — он смягчит вкус и придаст интересный аромат.
Как долго хранится свежая хреновина?
В холодильнике — не более недели. Лучше готовить небольшими порциями.
Можно ли использовать блендер?
Да, но терка дает более традиционную текстуру и вкус.
Какие сорта помидоров лучше брать?
Плотные и мясистые — черри, сливовидные, "Бычье сердце" или "Де Барао".
Что делать, если хрен слишком острый?
Добавьте немного томатного сока, уксуса или сметаны — вкус станет мягче.
Можно ли хранить хреновину в морозильнике?
Да, но при разморозке теряется структура и часть аромата. Лучше замораживать ингредиенты отдельно.
Такой вариант удобен, готовится за считанные минуты и всегда сохраняет остроту и насыщенный вкус. Готовьте понемногу — и круглый год на вашем столе будет тот самый "огонёк", без которого трудно представить русскую кухню.
