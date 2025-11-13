Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима — время сильных решений: чек-лист дачника для теплицы, который окупится летом
Судьба кредита для Украины решена: жёсткое заявление Норвегии
Российская версия ИИ будет думать как человек — Мишустин
Леонов и Толкунова помогли Крутому получить комнату в Москве
В Псковской области автотуризм выходит на новый уровень — Кристина Кобызь
Подкова на елке поможет привлечь удачу в 2026 году, по мнению астрологов
Кошки любят маленькие коробки, считая их более безопасными
Изношенные фрикционные диски и масло вызывают рывки АКПП
Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео

Барбекю без дыма и угля: секрет блюда, которое готовится быстрее, чем закипает чайник

Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке
0:09
Еда

Приготовить ароматное барбекю можно без гриля, дыма и копоти — и при этом не уступить по вкусу классическому варианту. Всё, что нужно, — немного терпения, скороварка и правильные специи. Такой способ стал настоящим открытием для тех, кто любит сочное мясо, но не хочет устраивать дымовую завесу на кухне.

Стейки из говядины на углях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стейки из говядины на углях

Секрет идеального барбекю без гриля

Главная идея этого рецепта проста: мясо готовится в собственном соку и в аромате овощей, без добавления воды и без открытого огня. За счёт этого блюдо получается мягким, сочным и пропитанным вкусом специй.

Чтобы достичь нужной текстуры, стоит правильно выбрать мясо. Оптимальные части — лопатка, пашина или бедро: в них достаточно жира, чтобы блюдо не вышло сухим, но при этом мясо остаётся плотным и держит форму.

Главное — не спешить и дать мясу пропитаться соусом, тогда вкус будет по-настоящему глубоким, отметили авторы портала portal6.com.br.

Основные ингредиенты

Для барбекю без гриля понадобится:

  • 1 кг говядины (лопатка, пашина или бедро);
  • 1 крупная луковица;
  • 2 спелых помидора;
  • 1 болгарский перец;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 0,5 стакана соуса барбекю или кетчупа;
  • 3 ст. ложки соевого соуса;
  • 1 ст. ложка горчицы;
  • 1 ч. ложка копчёной паприки;
  • 1 ст. ложка масла;
  • соль и перец по вкусу.

Чтобы добавить блюду лёгкий аромат копчения, можно капнуть немного жидкого дыма или добавить кусочек бекона.

Как готовить пошагово

  1. Разогрейте масло в скороварке. Обжарьте мясо до румяной корочки.

  2. Добавьте измельчённый чеснок и слегка подрумяньте.

  3. Приправьте солью, перцем, паприкой, горчицей, соевым соусом и соусом барбекю.

  4. Выложите слоями мясо, лук, помидоры и перец.

  5. Закройте крышку, установите средний огонь и готовьте под давлением 25 минут.

  6. После сброса давления перемешайте содержимое и проверьте мясо на мягкость.

  7. Чтобы получить густой соус, оставьте блюдо на слабом огне без крышки ещё на 5 минут.

Результат — мягкое, ароматное мясо в насыщенном соусе, которое можно подавать с картофелем, рисом или свежими овощами.

Сравнение: барбекю без гриля и классическое

Параметр Без гриля Классическое
Время приготовления ~40 минут ~2 часа
Необходимое оборудование Скороварка, сковорода Гриль, уголь
Аромат Копчёно-пряный, мягкий Ярко-дымный
Уровень сложности Минимальный Средний
Уборка после готовки Быстрая Затруднительная

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка: добавить слишком много воды.
Последствие: мясо получится варёным, а не тушёным.
Альтернатива: готовить только в соке овощей.

Ошибка: использовать постное мясо.
Последствие: блюдо выйдет сухим.
Альтернатива: выбирать части с прожилками жира.

Ошибка: открывать скороварку сразу после выключения.
Последствие: риск обжечься и испортить текстуру мяса.
Альтернатива: дождаться полного сброса давления.

А что если добавить свои акценты?

Такой способ приготовления легко адаптировать под личные предпочтения. Например:

  • заменить говядину на куриное филе или свинину;
  • использовать томатную пасту вместо кетчупа;
  • добавить каплю мёда — для карамельного оттенка вкуса.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Нет характерного дыма
Минимум посуды Не подходит для большого застолья
Насыщенный вкус соуса Требует скороварку
Возможность готовить круглый год Менее эффектная подача

Частые вопросы

Как выбрать мясо для барбекю без гриля?
Лучше всего подойдёт говядина с прожилками — лопатка, пашина или бедро.

Можно ли готовить без скороварки?
Да, в кастрюле с толстым дном, но время увеличится до 1,5 часов.

Как сделать блюдо диетическим?
Используйте курицу и сократите количество соуса.

Мифы и правда

Миф: без гриля невозможно получить вкус настоящего барбекю.
Правда: правильно подобранные специи и соус придают то же самое ощущение.

Миф: жидкий дым вреден.
Правда: в небольших количествах качественный продукт безопасен и придаёт аромат копчения.

Миф: барбекю — это только мясо.
Правда: в этом рецепте можно тушить и овощи — баклажаны, перцы, грибы.

Интересные факты

  1. Первые соусы барбекю появились в Каролине в XVII веке.

  2. Современные скороварки позволяют имитировать эффект томления на углях.

  3. В Корее подобный способ называется "булгоги" — мясо тушат в соевом соусе и специях.

Исторический контекст

Традиция готовить мясо на углях пришла из Карибского региона. Слово barbecue происходит от "barbacoa" — деревянной решётки, на которой индейцы жарили мясо над огнём. Сегодня рецепты адаптировались под городские условия, сохранив при этом насыщенность вкуса.

Барбекю без гриля — это доказательство того, что вкусное мясо не требует особого повода и громоздкого оборудования. Такой способ идеально подходит для городских условий, когда хочется приготовить что-то особенное, но без суеты и дыма. Благодаря скороварке и правильно подобранным специям блюдо сохраняет сочность и глубину вкуса, сопоставимую с ресторанным уровнем. Это не просто альтернатива классическому барбекю — это отдельный кулинарный жанр, в котором простота встречается с гастрономическим удовольствием.

Попробовав этот рецепт один раз, многие навсегда отказываются от традиционного гриля в пользу удобства и чистоты кухни. Главное — не бояться экспериментировать и дополнять рецепт своими акцентами, ведь именно они делают домашнее барбекю по-настоящему вашим.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Последние материалы
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке
Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео
Масалитин заявил, что Станковичу следовало доработать до зимы
Повышенный аппетит у кошки может быть признаком гипертиреоза
Джампинг джек ускоряет разогрев мышц и суставов — фитнес-инструкторы
Ким Кардашьян обратилась к экстрасенсам перед экзаменом
Заработает закон, который изменит рынок маркетплейсов — Михаил Мишустин
В России зарегистрировали 1076 новых машин Mazda за месяц — Автостат
Гольфстрим может исчезнуть — учёные бьют тревогу
Термокомпостеры ускоряют переработку отходов в 3 раза — специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.