Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты тюрьмы Форт-Дикс: как Пи Дидди проводит дни и почему нарушил правила
Как поливать орхидею зимой — совет ботаников
Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля
Известна причина осеннего дефицита витамина D
Автолюбители назвали модели с наибольшим числом поломок
Учёные открыли самый большой живой коралл на Земле
Андрей Фомин вспомнил, как Собчак сорвала свадьбу мечты
Эксперты назвали главные признаки скрытого дефицита железа
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины

Суп, что пахнет детством и печкой: вкуснее любого мяса — семья просит готовить каждый день

Белорусский суп гарбузок готовят из тыквы и картофеля
5:26
Еда

Есть блюда, которые словно созданы, чтобы согревать. Гарбузок — именно такой суп. Его варят из спелой оранжевой тыквы, и он пахнет осенью, печёными овощами и уютом.

Белорусский суп гарбузок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белорусский суп гарбузок

В Белоруссии гарбузок считается не просто едой, а домашним ритуалом: его готовят в конце сентября, когда на огородах вызревает сладкая, сахарная тыква. В некоторых регионах суп варят на копчёных рёбрышках, в других — делают постный вариант на овощном бульоне с крупой.

Главный секрет гарбузка — в балансе вкусов: сладость тыквы, солёная копчёность, лёгкая кислинка томатной пасты и аромат зелени создают густой, насыщенный суп, который часто подают вместо второго блюда.

Простые продукты — идеальный результат

Для классического белорусского гарбузка понадобятся доступные ингредиенты, но именно в их сочетании рождается неповторимый вкус.

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г.
  • копчёные рёбрышки или грудинка — 200 г.
  • картофель — 3 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • томатная паста — 1 ст. ложка.
  • соль и перец по вкусу.
  • зелень — пучок.
  • сметана и хлеб — для подачи.

Советы шаг за шагом: как приготовить настоящий гарбузок

Сварите наваристый бульон

Поместите копчёные рёбрышки в кастрюлю, залейте 1,5 литра воды и варите около полутора часов на медленном огне. Когда мясо станет мягким, достаньте, отделите от костей и верните обратно.

Подготовьте овощи

Нарежьте тыкву и картофель крупными кубиками. Лук и морковь измельчите и пассеруйте на ложке масла до золотистости.

Соберите суп

В кипящий бульон добавьте картофель и тыкву. Через 15 минут положите поджарку с томатной пастой. Варите ещё 10 минут, пока овощи не станут мягкими.

Финальные штрихи

Посолите, поперчите, добавьте зелень. Подавайте со сметаной и тёплым хлебом.

Сравнение вариантов гарбузка

Вариант Основа Особенность вкуса Когда готовить
Классический Копчёные рёбрышки Сытный, ароматный, густой Для семейного обеда
Постный Овощной бульон Лёгкий, сладковатый В пост или на ужин
Деревенский С добавлением перловки Текстурный, плотный Для холодных дней

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переварить тыкву до каши.
    Последствие: суп теряет структуру.
    Альтернатива: добавлять тыкву за 15-20 минут до готовности.

  • Ошибка: не использовать томатную пасту.
    Последствие: вкус становится приторным.
    Альтернатива: ложка пасты или немного кислого яблока для баланса.

  • Ошибка: не снимать пену с бульона.
    Последствие: мутный, тяжёлый суп.
    Альтернатива: тщательно очищать бульон в начале варки.

А что если…

А что если заменить копчёные рёбрышки на жареные грибы и добавить немного сливок? Получится мягкий крем-суп, который ничем не уступает ресторанным вариантам.

Для детей гарбузок можно готовить в пюреобразной форме — с кусочком сливочного масла и сухариками. Тогда даже те, кто не любит тыкву, просят добавку.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Простые и недорогие ингредиенты Требует времени на варку бульона
Подходит для всей семьи Не хранится более двух суток
Можно готовить в мясном и постном варианте Нужна спелая тыква

FAQ

Можно ли заменить копчёности свежим мясом

Да, но вкус будет мягче. Чтобы добавить аромат, можно добавить немного копчёной паприки.

Как выбрать тыкву для супа

Идеальна мускатная или крупноплодная с насыщенно-оранжевой мякотью — она сладкая и ароматная.

Можно ли добавить сливки

Да, если хотите более кремовую консистенцию — добавьте 50-100 мл сливок в конце варки.

Мифы и правда

  • Миф: гарбузок — это десертный суп.
    Правда: классический вариант всегда готовится на мясном бульоне и подаётся как основное блюдо.

  • Миф: тыквенные супы безвкусные.
    Правда: сочетание с копчёностями и томатом делает вкус насыщенным.

  • Миф: гарбузок едят только в Белоруссии.
    Правда: сегодня его готовят и в России, и в Польше — каждая страна добавляет свои акценты.

3 интересных факта

  • В старину гарбузок варили в глиняных горшках в печи, где тыква томилась несколько часов.
  • В некоторых деревнях к супу добавляют ложку мёда — для мягкой сладости и аромата.
  • Белорусы считают, что тыква приносит в дом тепло и удачу — потому гарбузок варили к праздникам.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о гарбузке встречаются в белорусских кулинарных книгах XIX века.
  • Название происходит от слова "гарбуз" — так в Белоруссии называют тыкву.
  • Суп долго оставался блюдом крестьянских домов, а сегодня подаётся в ресторанах белорусской кухни как национальное достояние.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Как поливать орхидею зимой — совет ботаников
Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля
Известна причина осеннего дефицита витамина D
Автолюбители назвали модели с наибольшим числом поломок
Учёные открыли самый большой живой коралл на Земле
Андрей Фомин вспомнил, как Собчак сорвала свадьбу мечты
Эксперты назвали главные признаки скрытого дефицита железа
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины
Госдума одобрила закон о строительстве туробъектов на сельхозземлях
Освободили, но не оправдали: Саркози вышел на свободу после трёх недель за решёткой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.