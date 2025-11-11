Пышные, ароматные, с нежной корочкой — пончики из аэрогриля давно стали фаворитом у тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Они готовятся без фритюра, не требуют сложного теста и получаются лёгкими, но насыщенными по вкусу. Всего четыре ингредиента — и у вас на столе десерт, который пахнет уютом и детством.
Воздушная фритюрница позволяет приготовить пончики без лишнего масла, сохранив мягкость внутри и золотистую корочку снаружи. Температура циркулирующего воздуха равномерно пропекает тесто, а результат ничем не уступает классическим вариантам из фритюра — только без жира и запаха масла на кухне.
Такой способ идеально подойдёт для тех, кто хочет побаловать себя сладким, но не нарушить баланс в рационе.
1 банка (473 г) охлаждённого теста для печенья;
2 ст. л. растопленного сливочного масла;
½ стакана сахарного песка;
1 ч. л. молотой корицы.
Дополнительно пригодятся: аэрогриль, формочка для пончиков (или крышка от бутылки), щипцы, кисточка для масла и миска для сахарной смеси.
Разогрейте аэрогриль. Установите температуру 175 °C и подождите 3-5 минут.
Подготовьте тесто. Разделите охлаждённое тесто для печенья на порции и вырежьте кружочки. В центре сделайте отверстие — получится классическая форма пончика.
Выпекайте. Выложите заготовки в корзину аэрогриля в один слой, чтобы они не касались друг друга. Готовьте 5-6 минут, перевернув на середине.
Добавьте аромат. Пока пончики горячие, смажьте их растопленным маслом.
Обваляйте. Смешайте сахар с корицей и аккуратно покройте каждый пончик.
Через 15-16 минут на столе — домашние пончики с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.
|Параметр
|Классические пончики
|Пончики в аэрогриле
|Способ приготовления
|Жарка в масле
|Выпекание циркулирующим воздухом
|Количество жира
|Высокое
|Минимальное
|Калорийность
|350-400 ккал
|около 220 ккал
|Вкус
|Сытный, маслянистый
|Лёгкий, воздушный
|Уровень сложности
|Средний
|Минимальный
Ошибка: выложить пончики слишком близко друг к другу.
Последствия: они не прожарятся равномерно.
Альтернатива: готовьте в два приёма, оставляя пространство между изделиями.
Ошибка: использовать слишком много масла.
Последствия: исчезает эффект лёгкости.
Альтернатива: достаточно слегка смазать кисточкой.
Ошибка: не переворачивать пончики.
Последствия: одна сторона будет слишком тёмной.
Альтернатива: переверните щипцами на середине готовки.
Можно использовать тесто для рогаликов или слоёное — пончики получатся более слоёными. Для полезного варианта замените часть муки на цельнозерновую. Безглютеновые версии теста также хорошо работают в аэрогриле, важно лишь проверить, чтобы они подходили для выпечки.
Если вы не используете молочные продукты, замените сливочное масло на кокосовое или растительное. А вместо сахара можно взять кленовый сироп, пудру или даже какао — получится оригинальный вкус.
|Плюсы
|Минусы
|Готовятся за 15-20 минут
|Нужен аэрогриль
|Без масла и фритюра
|Меньше классической хрусткости
|Минимум ингредиентов
|Лучше есть свежими
|Можно менять вкус и посыпку
|Требуется точное время готовки
Можно ли приготовить пончики заранее?
Да, их можно испечь накануне, а утром подогреть в аэрогриле пару минут — они снова станут свежими и тёплыми.
Чем заменить корицу?
Попробуйте мускатный орех, ваниль или смесь специй для яблочного пирога — аромат будет не менее насыщенным.
Как сделать пончики с глазурью?
Смешайте сахарную пудру с небольшим количеством молока или воды, добавьте каплю ванильного экстракта и полейте готовые пончики.
Миф: пончики в аэрогриле не получаются такими же вкусными, как жареные.
Правда: благодаря циркуляции горячего воздуха они имеют ту же текстуру и аромат, но без лишнего жира.
Миф: тесто для печенья не подходит для пончиков.
Правда: оно идеально держит форму и быстро пропекается, делая процесс максимально простым.
Миф: для пончиков нужна специальная форма.
Правда: достаточно обычной крышки от бутылки или ножа, чтобы вырезать отверстие.
Пончики, или donuts, появились в Европе ещё в XVII веке, когда голландские моряки готовили жареные пирожки из теста — olykoeks, "жирные кексы". В США их стали популяризировать в начале XX века, а в 1920-х появились первые машины для автоматической жарки пончиков. С развитием технологий идея приготовления без масла обрела новую жизнь. Появление аэрогрилей сделало возможным "облегчённую" версию любимого десерта, сохранив его классический вкус, но избавив от фритюра.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.