Золотистые, пышные и без капли масла: пончики из аэрогриля, от которых невозможно оторваться

Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля

Пышные, ароматные, с нежной корочкой — пончики из аэрогриля давно стали фаворитом у тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Они готовятся без фритюра, не требуют сложного теста и получаются лёгкими, но насыщенными по вкусу. Всего четыре ингредиента — и у вас на столе десерт, который пахнет уютом и детством.

Золотистые пончики-пышки

Почему аэрогриль — лучший способ готовить пончики

Воздушная фритюрница позволяет приготовить пончики без лишнего масла, сохранив мягкость внутри и золотистую корочку снаружи. Температура циркулирующего воздуха равномерно пропекает тесто, а результат ничем не уступает классическим вариантам из фритюра — только без жира и запаха масла на кухне.

Такой способ идеально подойдёт для тех, кто хочет побаловать себя сладким, но не нарушить баланс в рационе.

Что нужно приготовить

1 банка (473 г) охлаждённого теста для печенья;

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

½ стакана сахарного песка;

1 ч. л. молотой корицы.

Дополнительно пригодятся: аэрогриль, формочка для пончиков (или крышка от бутылки), щипцы, кисточка для масла и миска для сахарной смеси.

Как приготовить пончики пошагово

Разогрейте аэрогриль. Установите температуру 175 °C и подождите 3-5 минут. Подготовьте тесто. Разделите охлаждённое тесто для печенья на порции и вырежьте кружочки. В центре сделайте отверстие — получится классическая форма пончика. Выпекайте. Выложите заготовки в корзину аэрогриля в один слой, чтобы они не касались друг друга. Готовьте 5-6 минут, перевернув на середине. Добавьте аромат. Пока пончики горячие, смажьте их растопленным маслом. Обваляйте. Смешайте сахар с корицей и аккуратно покройте каждый пончик.

Через 15-16 минут на столе — домашние пончики с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Советы, чтобы получилось идеально

Для более выраженного вкуса добавьте немного ванильного сахара в смесь для посыпки.

Чтобы пончики были хрустящими, дайте им готовиться на минуту дольше.

Если не хотите сладкую версию — смажьте пончики чесночным маслом и посыпьте пармезаном.

Для разнообразия попробуйте глазурь: ванильную, шоколадную или карамельную.

Таблица сравнения: пончики во фритюре и в аэрогриле

Параметр Классические пончики Пончики в аэрогриле Способ приготовления Жарка в масле Выпекание циркулирующим воздухом Количество жира Высокое Минимальное Калорийность 350-400 ккал около 220 ккал Вкус Сытный, маслянистый Лёгкий, воздушный Уровень сложности Средний Минимальный

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: выложить пончики слишком близко друг к другу.

Последствия: они не прожарятся равномерно.

Альтернатива: готовьте в два приёма, оставляя пространство между изделиями.

Ошибка: использовать слишком много масла.

Последствия: исчезает эффект лёгкости.

Альтернатива: достаточно слегка смазать кисточкой.

Ошибка: не переворачивать пончики.

Последствия: одна сторона будет слишком тёмной.

Альтернатива: переверните щипцами на середине готовки.

А что если...

Можно использовать тесто для рогаликов или слоёное — пончики получатся более слоёными. Для полезного варианта замените часть муки на цельнозерновую. Безглютеновые версии теста также хорошо работают в аэрогриле, важно лишь проверить, чтобы они подходили для выпечки.

Если вы не используете молочные продукты, замените сливочное масло на кокосовое или растительное. А вместо сахара можно взять кленовый сироп, пудру или даже какао — получится оригинальный вкус.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Готовятся за 15-20 минут Нужен аэрогриль Без масла и фритюра Меньше классической хрусткости Минимум ингредиентов Лучше есть свежими Можно менять вкус и посыпку Требуется точное время готовки

FAQ

Можно ли приготовить пончики заранее?

Да, их можно испечь накануне, а утром подогреть в аэрогриле пару минут — они снова станут свежими и тёплыми.

Чем заменить корицу?

Попробуйте мускатный орех, ваниль или смесь специй для яблочного пирога — аромат будет не менее насыщенным.

Как сделать пончики с глазурью?

Смешайте сахарную пудру с небольшим количеством молока или воды, добавьте каплю ванильного экстракта и полейте готовые пончики.

Мифы и правда

Миф: пончики в аэрогриле не получаются такими же вкусными, как жареные.

Правда: благодаря циркуляции горячего воздуха они имеют ту же текстуру и аромат, но без лишнего жира.

Миф: тесто для печенья не подходит для пончиков.

Правда: оно идеально держит форму и быстро пропекается, делая процесс максимально простым.

Миф: для пончиков нужна специальная форма.

Правда: достаточно обычной крышки от бутылки или ножа, чтобы вырезать отверстие.

Три интересных факта

Отверстие в пончике придумал моряк Хэнсон Грегори в 1847 году, чтобы тесто прожаривалось равномерно. В США с 1938 года отмечают Национальный день пончика — в память о женщинах, угощавших солдат во время Первой мировой войны. В аэрогриле воздух вращается со скоростью около 60 км/ч, создавая хрустящую корочку без масла.

Исторический контекст

Пончики, или donuts, появились в Европе ещё в XVII веке, когда голландские моряки готовили жареные пирожки из теста — olykoeks, "жирные кексы". В США их стали популяризировать в начале XX века, а в 1920-х появились первые машины для автоматической жарки пончиков. С развитием технологий идея приготовления без масла обрела новую жизнь. Появление аэрогрилей сделало возможным "облегчённую" версию любимого десерта, сохранив его классический вкус, но избавив от фритюра.