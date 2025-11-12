Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные доказали: человек чувствует предметы под песком
Эволюция подложила свинью: почему организм не даёт сбросить лишнее даже при диете
Дочь Майкла Джексона не может избавиться от свистящей дырки в носу
Арина Соболенко призналась, что ей стыдно смотреть свои игры
Великие чудеса, забытые богами: как человечество потеряло свои самые грандиозные творения
Установлено, что BMW M5 E39 признан самым выносливым авто — Carbuzz
Снижение ставки по ипотеке направлено на поддержку многодетных — Аксаков
Наряд Меган Маркл вызвал слухи о беременности
Фундук предпочитает суглинки и легкие черноземы — агрономы

Сладкое без греха: домашнее печенье, которое не навредит фигуре и не уступает классике

7:25
Еда

Домашнее печенье — это не просто десерт, а уют и аромат, которые наполняют дом. Однако привычные рецепты часто изобилуют сахаром и пшеничной мукой, делая выпечку калорийной и не самой полезной. К счастью, есть множество способов приготовить вкусное печенье без этих ингредиентов. Используя натуральные заменители, вы сможете создать сладости, которые будут радовать вкусом и приносить больше пользы организму.

Печенье
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Приготовление домашнего печенья не обязательно связано с рафинированной мукой и белым сахаром. Несколько простых замен — и вы получите мягкое, ароматное лакомство с натуральной сладостью фруктов, орехов и овсяных хлопьев. Главное — соблюдать баланс: даже без сахара такие десерты остаются калорийными, поэтому лучше наслаждаться ими в меру, советует hola.com.

Чем заменить обычную муку

Если вы решили отказаться от пшеничной муки, есть два пути:

  • использовать альтернативные виды муки, например: миндальную, нутовую, овсяную, кокосовую (или комбинировать часть пшеничной с другой мукой для мягкости);

  • полностью исключить муку и заменить её продуктами, придающими тесту нужную структуру: спелыми бананами, яблочным пюре, овсяными хлопьями или ореховым маслом.

Такие ингредиенты делают печенье мягким, ароматным и полезным, сохраняя при этом насыщенный вкус.

Чем заменить сахар

Чтобы не использовать рафинированный сахар и при этом сохранить сладость, можно выбрать разные варианты:

  • натуральные подсластители: финики, бананы, яблочное пюре, пюре из тыквы или сладкого картофеля;

  • низкокалорийные подсластители: эритрит, стевию, ксилит;

  • ароматические добавки, усиливающие вкус: корицу, имбирь, кардамон, ванильный экстракт.

Можно комбинировать несколько вариантов — например, основную сладость придать фруктами, а для дополнительной глубины вкуса добавить немного стевии или щепотку пряностей.

Сравнение ингредиентов

Компонент Классический вариант Полезная альтернатива Эффект в тесте
Мука пшеничная высшего сорта овсяная, миндальная, кокосовая делает тесто мягким, добавляет аромат
Сахар белый рафинированный финики, бананы, эритрит добавляет естественную сладость
Жиры сливочное масло ореховые пасты, кокосовое масло улучшают текстуру, добавляют насыщенность
Яйца цельные яйца белки, семена чиа, тахини связывают ингредиенты
Ароматы ванилин, эссенции натуральная ваниль, корица, имбирь усиливают вкус без лишних калорий

Эта таблица поможет сориентироваться в заменах и подобрать комбинации, которые подойдут именно вам.

Другие связующие вещества

В рецептах без муки и сахара важно правильно подобрать ингредиенты, которые будут удерживать тесто вместе:

  • яичные белки отлично связывают массу и придают структуру выпечке;

  • семена чиа, предварительно замоченные в воде, выполняют ту же роль, создавая гелеобразную текстуру;

  • тахини (паста из кунжута) добавляет кремовость и помогает добиться плотности теста.

Полезные жиры

Жиры в выпечке важны не только для вкуса, но и для текстуры. Лучше выбирать полезные источники:

  • ореховые пасты (арахисовая, миндальная, кешью);

  • кокосовое или оливковое масло холодного отжима;

  • паста из семян (кунжутная, подсолнечная).

Важно проверять состав — качественные ореховые пасты не должны содержать сахара, соли и растительных жиров.

Как добиться нужной текстуры

Тесто без муки может быть влажным и липким. Чтобы с ним было удобно работать:

  • формируйте печенье с помощью ложки или влажных рук;

  • для хрустящей текстуры слегка прижмите заготовки перед выпечкой;

  • если хотите более жевательные и мягкие внутри — оставьте их толще;

  • вилкой можно сделать узор на поверхности, придавая печенью аккуратный вид.

Как выпекать

  • ставьте противень в духовку, разогретую до 160-175 °C;

  • не ориентируйтесь только на цвет — без сахара и муки печенье темнеет меньше;

  • проверяйте готовность по плотности и аромату: когда края схватились, а середина мягкая, можно вынимать.

Три рецепта полезного печенья

1. Овсяно-яблочное печенье

Это печенье получается нежным, ароматным и естественно сладким.

Ингредиенты (8-10 штук):

  • 1 стакан овсяных хлопьев

  • 1 тёртое яблоко

  • 1 яйцо

  • 1 ч. л. корицы

  • 1 ч. л. ванили (по желанию)

  • 2 ст. л. изюма, орехов или какао-чипсов

Приготовление:

  • разогрейте духовку до 180 °C;

  • смешайте все ингредиенты до получения влажного теста;

  • выложите ложкой небольшие порции на пергамент;

  • выпекайте 12-15 минут;

  • дайте полностью остыть.

2. Миндально-кокосовое печенье

Лёгкое и ароматное, с нежным центром и слегка хрустящей корочкой.

Ингредиенты (8-10 штук):

  • 1 стакан молотого миндаля

  • 3 ст. л. кокосовой стружки

  • 1 яйцо

  • 1 ч. л. ванили

  • щепотка эритрита (по желанию)

  • щепотка соли

Приготовление:

  • разогрейте духовку до 175 °C;

  • смешайте все ингредиенты до получения комковатого теста (если слишком сухое — добавьте чайную ложку масла);

  • сформируйте шарики, слегка приплюсните их руками или вилкой;

  • выпекайте 10-12 минут до лёгкого подрумянивания;

  • остудите.

3. Печенье с арахисовым маслом и финиками

Насыщенное, ароматное, с естественной сладостью и мягкой серединкой.

Ингредиенты (8 штук):

  • 0,5 стакана натурального арахисового масла

  • 4-5 фиников без косточек (замочить в горячей воде на 10 минут, если сухие)

  • 1 яйцо

  • 0,5 ч. л. корицы или ванили

  • щепотка соли

Приготовление:

  • измельчите финики в пасту;

  • добавьте арахисовое масло, яйцо, специи и соль, тщательно перемешайте;

  • сформируйте шарики и слегка расплюсните;

  • выпекайте при 180 °C 10-12 минут;

  • остудите до полного затвердения.

Полезное печенье — это не компромисс между вкусом и здоровьем, а приятное открытие. Благодаря натуральным ингредиентам и простым заменам можно создать десерт, который не уступает классическим рецептам. Такие сладости подходят для перекуса, чаепития или даже лёгкого завтрака.

Главное — экспериментировать и подбирать любимые сочетания, ведь домашняя выпечка даёт полную свободу творчества. Попробуйте эти рецепты хотя бы раз, и вы убедитесь: даже без сахара и муки печенье может быть вкусным, ароматным и по-настоящему уютным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Горячие точки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Шоу-бизнес
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Точка зрения
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Установлено, что BMW M5 E39 признан самым выносливым авто — Carbuzz
Снижение ставки по ипотеке направлено на поддержку многодетных — Аксаков
Наряд Меган Маркл вызвал слухи о беременности
Фундук предпочитает суглинки и легкие черноземы — агрономы
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Один неверный заказ — и отпуск испорчен: неожиданные враги туристов при выборе блюд
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Стас Намин отстранился от конфликта группы "Парк Горького"
Стрижка длинный боб визуально стройнит лицо и подчёркивает линию подбородка
Сантехники советуют чистить канализацию уксусом в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.