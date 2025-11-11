Скороварка ушла в прошлое: гаджет, который превращает мясо в шедевр без усилий

Современные кухни стремительно меняются: старые скороварки, ещё недавно считавшиеся незаменимыми, всё чаще отправляются на свалку истории. Их место занимают новые устройства, которые готовят быстрее, безопаснее и, главное, вкуснее. Один из таких гаджетов — мультиварка — буквально перевернул представление о домашней еде.

Мультиварка

Почему мы всё меньше готовим по-старинке

В суете рабочих дней мало кто готов тратить часы у плиты. Люди ищут простые и эффективные решения: короткие рецепты, минимальные усилия и максимум вкуса. На помощь приходит техника, превращающая процесс готовки в удовольствие.

Мультиварка — одно из таких изобретений. Она избавляет от постоянного контроля, экономит время и помогает сохранить вкус продуктов. И если раньше скороварка считалась символом практичности, то сегодня её место заняла новая звезда кухни.

"По сути, умение готовить — это жизненный навык, который помогает детям расти здоровыми", — отметил эксперт Роб Рис.

Именно поэтому всё больше семей возвращаются к домашней еде, но уже в новом формате — с помощью "умных" помощников, пишет centrum.cz.

Старые скороварки уходят в прошлое

Ещё недавно скороварка была в каждом доме. Она помогала быстро сварить бульон, приготовить тушёное мясо или рагу. Однако со временем её минусы перевесили плюсы. Из неё выходил горячий пар, клапаны могли засориться, а при неосторожном обращении существовал риск взрыва.

Современные хозяйки предпочитают безопасность и удобство. Мультиварка стала логичной заменой: никаких рисков, всё под контролем электроники. Она нагревается равномерно, не требует вмешательства и умеет готовить десятки блюд — от супов до десертов.

Как работает мультиварка

Принцип работы прост: закладываете ингредиенты, задаёте время и температуру — остальное устройство делает само. Нет необходимости стоять у плиты, перемешивать, подливать воду или следить за огнём.

Мультиварка состоит из трёх частей — корпуса с панелью управления, внутренней чаши и крышки. В отличие от скороварки, она готовит медленно, при температуре около 80-90 °C. Благодаря этому сохраняются витамины и аромат продуктов.

Сравнение: скороварка и мультиварка

Параметр Скороварка Мультиварка Время приготовления Короткое, но требует контроля Долгое, без участия человека Безопасность Возможен риск перегрева и взрыва Полностью безопасна Сохранность витаминов Частично теряются Максимально сохраняются Энергопотребление Среднее Низкое Удобство Нужен контроль Полная автоматизация

Советы шаг за шагом: как пользоваться мультиваркой

Подготовьте ингредиенты — очистите, нарежьте, отмерьте жидкости. Положите продукты в чашу и добавьте специи. Выберите программу (тушение, варка, выпечка и т. д.). Установите время — от 30 минут до нескольких часов. После сигнала готовности откройте крышку и наслаждайтесь ароматом.

Даже новичок сможет приготовить в мультиварке полноценный ужин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: часто открывать крышку.

Последствие: падение температуры, блюдо готовится дольше.

Альтернатива: доверяйте устройству — оно всё контролирует.

Ошибка: переполнять чашу.

Последствие: еда может пригореть или перелиться.

Альтернатива: следуйте отметкам уровня.

Ошибка: не мыть чашу после использования.

Последствие: остатки еды испортят вкус новых блюд.

Альтернатива: снимайте и мойте внутреннюю ёмкость сразу.

А что если… готовить всё подряд?

Так и нужно! Мультиварка универсальна. В ней легко сварить суп, приготовить рыбу, тушёное мясо, овощи, кашу, пудинг или даже джем. Некоторые модели поддерживают функции йогуртницы и хлебопечки.

Благодаря низким температурам блюда не теряют форму и сочность. Даже жёсткая говядина после нескольких часов в мультиварке становится мягкой, как масло.

Плюсы и минусы использования мультиварки

Плюсы Минусы Сохраняет витамины и вкус Долгое приготовление Не требует масла Зависимость от электричества Простая очистка Объём чаши ограничен Безопасность Не подходит для жарки Экономия энергии Нужно место для хранения

FAQ

Как выбрать мультиварку?

Обратите внимание на объём (от 3 до 6 литров), мощность и количество программ. Для семьи из четырёх человек оптимален объём 5 литров.

Сколько стоит мультиварка?

Средняя цена — около 1800 чешских крон. Модели с расширенными функциями могут стоить дороже.

Что лучше — скороварка или мультиварка?

Если вы цените безопасность и хотите минимум усилий, мультиварка безусловно выигрывает.

Мифы и правда

Миф: в мультиварке нельзя готовить мясо.

Правда: можно! Она идеально подходит для тушения и даже запекания.

Миф: еда получается безвкусной.

Правда: напротив — продукты сохраняют аромат и становятся мягче.

Миф: это устройство только для занятых людей.

Правда: мультиварка экономит время всем — и тем, кто работает, и тем, кто любит готовить.

3 интересных факта

Первая мультиварка появилась в Японии в 1970-х годах как "умный рисовар". Современные модели умеют подключаться к Wi-Fi и управляться со смартфона. Мультиварки расходуют до 70% меньше энергии, чем традиционная духовка.

Исторический контекст

Первые скороварки появились в XIX веке и долгое время считались символом прогресса на кухне. Но их небезопасность и громоздкость со временем сделали их анахронизмом. Мультиварка же стала естественным продолжением этой эволюции — безопасной, умной и экономичной.