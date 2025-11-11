Скороварка ушла в прошлое: гаджет, который превращает мясо в шедевр без усилий

Современные кухни стремительно меняются: старые скороварки, ещё недавно считавшиеся незаменимыми, всё чаще отправляются на свалку истории. Их место занимают новые устройства, которые готовят быстрее, безопаснее и, главное, вкуснее. Один из таких гаджетов — мультиварка — буквально перевернул представление о домашней еде.
В суете рабочих дней мало кто готов тратить часы у плиты. Люди ищут простые и эффективные решения: короткие рецепты, минимальные усилия и максимум вкуса. На помощь приходит техника, превращающая процесс готовки в удовольствие.
Мультиварка — одно из таких изобретений. Она избавляет от постоянного контроля, экономит время и помогает сохранить вкус продуктов. И если раньше скороварка считалась символом практичности, то сегодня её место заняла новая звезда кухни.
"По сути, умение готовить — это жизненный навык, который помогает детям расти здоровыми", — отметил эксперт Роб Рис.
Именно поэтому всё больше семей возвращаются к домашней еде, но уже в новом формате — с помощью "умных" помощников, пишет centrum.cz.
Ещё недавно скороварка была в каждом доме. Она помогала быстро сварить бульон, приготовить тушёное мясо или рагу. Однако со временем её минусы перевесили плюсы. Из неё выходил горячий пар, клапаны могли засориться, а при неосторожном обращении существовал риск взрыва.
Современные хозяйки предпочитают безопасность и удобство. Мультиварка стала логичной заменой: никаких рисков, всё под контролем электроники. Она нагревается равномерно, не требует вмешательства и умеет готовить десятки блюд — от супов до десертов.
Принцип работы прост: закладываете ингредиенты, задаёте время и температуру — остальное устройство делает само. Нет необходимости стоять у плиты, перемешивать, подливать воду или следить за огнём.
Мультиварка состоит из трёх частей — корпуса с панелью управления, внутренней чаши и крышки. В отличие от скороварки, она готовит медленно, при температуре около 80-90 °C. Благодаря этому сохраняются витамины и аромат продуктов.
|Параметр
|Скороварка
|Мультиварка
|Время приготовления
|Короткое, но требует контроля
|Долгое, без участия человека
|Безопасность
|Возможен риск перегрева и взрыва
|Полностью безопасна
|Сохранность витаминов
|Частично теряются
|Максимально сохраняются
|Энергопотребление
|Среднее
|Низкое
|Удобство
|Нужен контроль
|Полная автоматизация
Подготовьте ингредиенты — очистите, нарежьте, отмерьте жидкости.
Положите продукты в чашу и добавьте специи.
Выберите программу (тушение, варка, выпечка и т. д.).
Установите время — от 30 минут до нескольких часов.
После сигнала готовности откройте крышку и наслаждайтесь ароматом.
Даже новичок сможет приготовить в мультиварке полноценный ужин.
Ошибка: часто открывать крышку.
Последствие: падение температуры, блюдо готовится дольше.
Альтернатива: доверяйте устройству — оно всё контролирует.
Ошибка: переполнять чашу.
Последствие: еда может пригореть или перелиться.
Альтернатива: следуйте отметкам уровня.
Ошибка: не мыть чашу после использования.
Последствие: остатки еды испортят вкус новых блюд.
Альтернатива: снимайте и мойте внутреннюю ёмкость сразу.
Так и нужно! Мультиварка универсальна. В ней легко сварить суп, приготовить рыбу, тушёное мясо, овощи, кашу, пудинг или даже джем. Некоторые модели поддерживают функции йогуртницы и хлебопечки.
Благодаря низким температурам блюда не теряют форму и сочность. Даже жёсткая говядина после нескольких часов в мультиварке становится мягкой, как масло.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняет витамины и вкус
|Долгое приготовление
|Не требует масла
|Зависимость от электричества
|Простая очистка
|Объём чаши ограничен
|Безопасность
|Не подходит для жарки
|Экономия энергии
|Нужно место для хранения
Как выбрать мультиварку?
Обратите внимание на объём (от 3 до 6 литров), мощность и количество программ. Для семьи из четырёх человек оптимален объём 5 литров.
Сколько стоит мультиварка?
Средняя цена — около 1800 чешских крон. Модели с расширенными функциями могут стоить дороже.
Что лучше — скороварка или мультиварка?
Если вы цените безопасность и хотите минимум усилий, мультиварка безусловно выигрывает.
Миф: в мультиварке нельзя готовить мясо.
Правда: можно! Она идеально подходит для тушения и даже запекания.
Миф: еда получается безвкусной.
Правда: напротив — продукты сохраняют аромат и становятся мягче.
Миф: это устройство только для занятых людей.
Правда: мультиварка экономит время всем — и тем, кто работает, и тем, кто любит готовить.
Первая мультиварка появилась в Японии в 1970-х годах как "умный рисовар".
Современные модели умеют подключаться к Wi-Fi и управляться со смартфона.
Мультиварки расходуют до 70% меньше энергии, чем традиционная духовка.
Первые скороварки появились в XIX веке и долгое время считались символом прогресса на кухне. Но их небезопасность и громоздкость со временем сделали их анахронизмом. Мультиварка же стала естественным продолжением этой эволюции — безопасной, умной и экономичной.
