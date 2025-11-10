Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое
Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона

Паста, которая согревает душу: в каждом ингредиенте — уют, аромат и воспоминания о доме

0:26
Еда

Паста с картофелем — одно из тех итальянских блюд, в которых простота оборачивается изысканностью. У каждой семьи — свой вариант рецепта, и у шефа Алессандро Боргезе он тоже особенный: "Паста дяди Тонино" — это сочетание аромата детства, домашнего уюта и профессионального мастерства.

Сливочная паста с тыквой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сливочная паста с тыквой

Роскошь простоты от Алессандро Боргезе

Борьезе, известный своими ресторанами в Милане и Венеции, любит говорить, что настоящая роскошь — в простых, но качественных продуктах. Именно эта философия лежит в основе его фирменного блюда. На прошлой встрече в кулинарном салоне Eataly Emerald Milano он поделился с гостями рецептом, вдохновлённым семейной традицией.

"Роскошь простоты заключается в этом семейном рецепте, который, украшенный шеф-поваром, даёт комфортный домашний аромат", — отметил Алессандро Боргезе.

Паста дяди Тонино: классика с характером

Это блюдо объединяет вкус детства и кулинарную точность. Картофель придаёт пасте мягкость, а аромат трав и выдержанных сыров делает вкус насыщенным и многослойным.

Ингредиенты для 4 порций

  • 150 г картофеля

  • 40 г гуанчале (бекон из Аматриче)

  • 50 г сельдерея

  • 50 г моркови

  • 50 г лука

  • 1 зубчик чеснока

  • 20 г анчоусов

  • по 60 г розмарина и шалфея

  • 40 мл белого вина

  • 60 г очищенных томатов

  • 20 г томатной пасты

  • 180 г пасты (лучше — Pasta Armando)

  • по 60 г выдержанного 18 месяцев пекорино, 30-месячного пармезана и копчёной проволы

  • соль, перец, свежий базилик

Пошаговый рецепт

  1. Очистите картофель и нарежьте кубиками.

  2. Нарежьте гуанчале тонкими ломтиками.

  3. В глубокой сковороде обжарьте мелко нарезанные сельдерей, морковь и лук. Добавьте чеснок, анчоусы, розмарин и шалфей.

  4. Добавьте картофель и жарьте минуту.

  5. Влейте белое вино и дайте ему выпариться.

  6. Добавьте помидоры и томатную пасту, влейте немного воды и готовьте 8-10 минут.

  7. Добавьте пасту и варите до готовности.

  8. Снимите с огня, добавьте сыры и перемешайте до кремовой консистенции.

  9. Попробуйте на соль и перец, украсьте базиликом и дайте немного остыть.

Маленькие секреты шефа

  • Используйте пасту разных форм — это придаст текстуре интерес.
  • Не переваривайте картофель: он должен быть мягким, но не рассыпаться.
  • Для насыщенного вкуса Боргезе рекомендует использовать сочетание трёх сыров — именно оно создаёт "домашний" кремовый эффект.

Таблица сравнения: версии пасты с картофелем

Вариант Основные ингредиенты Особенности вкуса Для кого подходит Регион происхождения
Классическая неаполитанская Паста, картофель, лук, морковь, сельдерей, помидоры Мягкий, томатно-овощной вкус Любители традиций Кампания
По рецепту Алессандро Боргезе Гуанчале, анчоусы, розмарин, шалфей, три вида сыра Глубокий, насыщенный, сливочно-пряный Гурманы и ценители высокой кухни Милан / Венеция
Вегетарианская адаптация Без гуанчале и анчоусов, больше овощей и зелени Лёгкий, травяной, ароматный Те, кто избегает мяса Универсальный вариант
С сардельками или панчеттой Колбаски, картофель, томат, базилик Пикантный, с дымком Любители сытных блюд Центральная Италия

Мифы и правда

Миф: паста с картофелем — это слишком тяжёлое блюдо.
Правда: если уменьшить количество сыра и добавить больше овощей, оно становится лёгким и сбалансированным по калориям.

Миф: в рецепте нельзя заменять гуанчале на бекон.
Правда: классика требует гуанчале, но качественный бекон тоже подходит — вкус станет чуть мягче, но не испортится.

Миф: паста с картофелем — еда только для зимы.
Правда: в тёплое время года её можно подавать в тёплом виде с оливковым маслом и свежим базиликом — получается лёгкое летнее блюдо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком много томатов.
Последствие: блюдо теряет баланс, становится кислым.
Альтернатива: следовать оригинальной пропорции и компенсировать вкус сыром.

Ошибка: брать обычный бекон вместо гуанчале.
Последствие: аромат получается менее насыщенным.
Альтернатива: использовать панчетту как компромисс.

Ошибка: добавлять сыры сразу.
Последствие: они сворачиваются и теряют кремовость.
Альтернатива: ввести их в самом конце, после снятия блюда с огня.

А что если…

Если нет гуанчале — подойдёт копчёный бекон. Проволу можно заменить моцареллой, а пекорино — твёрдым козьим сыром. Главное — сохранить баланс между сливочной текстурой и пикантностью.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Простое в приготовлении Требует свежих трав
Подходит для всей семьи Высокая калорийность
Можно адаптировать под вегетарианцев Не хранится долго
Согревает и питает в холодный сезон Лучше готовить сразу перед подачей

FAQ

Какой сорт картофеля лучше использовать?
Выбирайте сорта с плотной мякотью — они не развариваются и сохраняют форму, как рекомендовал Алессандро Боргезе.

Можно ли заменить анчоусы?
Да, подойдёт немного вустерского соуса или каперсы — они придадут ту же солоноватую глубину вкуса.

Какая паста подходит лучше всего?
Борьезе использует pasta mista - смесь коротких форм, которые удерживают соус. Дома можно смешать пенне, ракушки и спиральки.

Три интересных факта

  1. Паста с картофелем родом из Неаполя и считается "бедным блюдом", созданным из остатков продуктов.

  2. Алессандро Боргезе называет её "эмоциональной едой" — она напоминает ему о детстве.

  3. Сочетание пекорино и проволы — редкость, но именно оно делает вкус таким сбалансированным.

Исторический контекст

Первые упоминания пасты с картофелем встречаются в южноитальянской кухне XVIII века, когда картофель стал доступным продуктом. Это блюдо долго считалось едой бедняков: его готовили из простых ингредиентов — остатков пасты, овощей и ароматных трав.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона
Дорога ровная — аварии нелепые: как дорожный гипноз крадёт секунды реакции и километры памяти
Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну
Сидеть больно, лежать невозможно: симптомы, которые выдают ишиас
Алмаз, в котором спрятан океан: случайная находка изменила представление о недрах планеты
Домашняя тренировка без оборудования меняет фигуру быстрее абонемента в зал: как работает табата
Отворачивается — не значит виновата: как понять, что на самом деле чувствует собака
Москва вызывает на ковёр: неработающие граждане попали под прицел налоговой
Домашний уход, способный пробудить сияние: средства, что делают волосы живыми и гладкими без салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.