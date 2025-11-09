Рис с курицей и кукурузой за 35 минут: потрясающий вкус, который покорит вашу семью

Готовить рис с курицей и кукурузой на сковороде — это не только просто, но и очень увлекательно. Можно легко настроить вкус блюда под себя, добавляя разные специи и ингредиенты. Мы предлагаем вам рецепт в индо-итальянском стиле, который подарит вам и вашим близким не только сытный обед, но и заряд хорошего настроения. В нем гармонично сочетаются пряности Средиземноморья, а также пикантность перца чили, которая придаёт блюду "огонёк". Рис басмати и жареный чеснок создают основу, которая вкусно дополняет куриное филе и кукурузу.
Ингредиенты на 3 порции:
Рис басмати — 1 стакан
Сливочное масло — 40 г
Чеснок — 5 зубчиков
Репчатый лук — 1 шт.
Куриное филе — 250 г
Кукуруза консервированная — 100 г
Перец чили — 1 шт.
Лимон — 0,5 шт.
Орегано сушёное — 1,5 ч. л.
Кинза — 20 г
Кориандр молотый — 1 ч. л.
Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Время приготовления: 35 минут
Калорийность: 439.05 ккал/порция
Сложность: средняя
Подготовка риса. Начните с риса басмати. Тщательно промойте его несколько раз, меняя воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Затем откиньте рис на сито. В кастрюле доведите до кипения 1,5 стакана воды, посолите её.
Варим рис. Когда вода закипит, добавьте рис и аккуратно перемешайте. Доведите воду до кипения на сильном огне, а затем убавьте огонь до минимального. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте рис в течение 12-15 минут, пока вся вода не впитается. После этого выключите огонь и оставьте рис под крышкой на 5-7 минут.
Подготовка овощей и курицы. Пока рис варится, нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Очистите лук и порежьте его кубиками. Чеснок мелко нарубите. Перец чили очистите от семян и нарежьте тонкими кольцами. Кинзу мелко нарежьте.
Готовим на сковороде. Разогрейте сковороду или вок на умеренном огне. Положите сливочное масло и дайте ему расплавиться. Добавьте чеснок и обжаривайте его около 30 секунд, пока он не начнёт отдавать аромат.
Лук и курица. Всыпьте в сковороду нарезанный лук и готовьте 4-5 минут, пока он не станет золотистым. Добавьте куриное филе и обжаривайте его на среднем огне 2-3 минуты, пока оно не поменяет цвет.
Приправы. Посолите, добавьте чёрный перец и орегано. Перемешайте всё тщательно, накройте крышкой и готовьте ещё 4-5 минут на слабом огне, чтобы курица пропиталась специями.
Добавляем кукурузу и чили. Нарезанный перец чили добавьте в сковороду, перемешайте и готовьте ещё 30 секунд. Затем добавьте консервированную кукурузу и перемешивайте 1-2 минуты на умеренном огне. Выжмите сок из половины лимона и снова перемешайте.
Соединяем с рисом. В сковороду с курицей и кукурузой добавьте отваренный рис басмати. Всё тщательно перемешайте и приправьте кориандром, перцем и орегано. Готовьте на сильном огне 4-5 минут, часто помешивая.
Финальный штрих. Снимите сковороду с огня. Посыпьте готовое блюдо кинзой и аккуратно перемешайте. Выложите на сервировочное блюдо и подавайте горячим.
Вы можете заранее приготовить рис и хранить его в холодильнике. Главное, чтобы это был длиннозерный рис, который не превратится в кашу при готовке. Рекомендуем использовать рис басмати, но можно взять и другие сорта длиннозерного.
Вместо куриного филе можно использовать филе бедра, которое более сочное. Также можно заменить курицу на индейку.
Если хотите добавить ещё больше цвета и вкуса, используйте сладкий перец, нарезанный мелкими кубиками. Добавьте его раньше, до курицы, чтобы он хорошо прожарился.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое и лёгкое в приготовлении блюдо.
|Можно переборщить с остротой, если не контролировать перец чили.
|Отлично подходит для обеда или ужина.
|Блюдо нужно есть сразу после приготовления, чтобы сохранить вкус.
|Простой набор доступных ингредиентов.
|Курицу лучше использовать свежее, чтобы она была сочной.
Как выбрать рис для такого блюда?
Рекомендуем использовать рис басмати, так как он имеет длинные зёрна и не превращается в кашу, что важно для этого блюда.
Можно ли приготовить это блюдо без курицы?
Да, можно использовать индейку, а также вегетарианский вариант с грибами или тофу.
Сколько стоит приготовить это блюдо?
Стоимость приготовления зависит от региона, но в среднем она составляет около 300-400 рублей за 3 порции.
Миф: чтобы рис не превратился в кашу, нужно использовать только специальный рис для плова.
Правда: на самом деле, рис басмати идеально подходит для этого блюда благодаря своей структуре.
Миф: перец чили всегда делает блюдо слишком острым.
Правда: острота перца чили зависит от его сорта и количества, которое вы добавите.
Басмати — один из самых популярных видов риса в Индии, известный своим необычным ароматом и текстурой.
Чеснок, обжаренный в масле, раскрывает свои полезные свойства, улучшая иммунную систему.
Кукуруза содержит большое количество клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение.
Рис басмати используется в Индии и других странах Южной Азии в течение тысячелетий. В своё время он был привезён в Европу благодаря торговым путям и стал важной частью многих национальных кухонь.
Кукуруза была введена в Европу благодаря Христофору Колумбу, который привёз её из Америки в 15 веке.
