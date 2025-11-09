Рис с курицей и кукурузой за 35 минут: потрясающий вкус, который покорит вашу семью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Готовить рис с курицей и кукурузой на сковороде — это не только просто, но и очень увлекательно. Можно легко настроить вкус блюда под себя, добавляя разные специи и ингредиенты. Мы предлагаем вам рецепт в индо-итальянском стиле, который подарит вам и вашим близким не только сытный обед, но и заряд хорошего настроения. В нем гармонично сочетаются пряности Средиземноморья, а также пикантность перца чили, которая придаёт блюду "огонёк". Рис басмати и жареный чеснок создают основу, которая вкусно дополняет куриное филе и кукурузу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что нужно для приготовления

Ингредиенты на 3 порции:

  1. Рис басмати — 1 стакан

  2. Сливочное масло — 40 г

  3. Чеснок — 5 зубчиков

  4. Репчатый лук — 1 шт.

  5. Куриное филе — 250 г

  6. Кукуруза консервированная — 100 г

  7. Перец чили — 1 шт.

  8. Лимон — 0,5 шт.

  9. Орегано сушёное — 1,5 ч. л.

  10. Кинза — 20 г

  11. Кориандр молотый — 1 ч. л.

  12. Перец чёрный молотый — 1 ч. л.

  13. Соль — по вкусу

Время приготовления: 35 минут
Калорийность: 439.05 ккал/порция
Сложность: средняя

Шаги приготовления

  1. Подготовка риса. Начните с риса басмати. Тщательно промойте его несколько раз, меняя воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Затем откиньте рис на сито. В кастрюле доведите до кипения 1,5 стакана воды, посолите её.

  2. Варим рис. Когда вода закипит, добавьте рис и аккуратно перемешайте. Доведите воду до кипения на сильном огне, а затем убавьте огонь до минимального. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте рис в течение 12-15 минут, пока вся вода не впитается. После этого выключите огонь и оставьте рис под крышкой на 5-7 минут.

  3. Подготовка овощей и курицы. Пока рис варится, нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Очистите лук и порежьте его кубиками. Чеснок мелко нарубите. Перец чили очистите от семян и нарежьте тонкими кольцами. Кинзу мелко нарежьте.

  4. Готовим на сковороде. Разогрейте сковороду или вок на умеренном огне. Положите сливочное масло и дайте ему расплавиться. Добавьте чеснок и обжаривайте его около 30 секунд, пока он не начнёт отдавать аромат.

  5. Лук и курица. Всыпьте в сковороду нарезанный лук и готовьте 4-5 минут, пока он не станет золотистым. Добавьте куриное филе и обжаривайте его на среднем огне 2-3 минуты, пока оно не поменяет цвет.

  6. Приправы. Посолите, добавьте чёрный перец и орегано. Перемешайте всё тщательно, накройте крышкой и готовьте ещё 4-5 минут на слабом огне, чтобы курица пропиталась специями.

  7. Добавляем кукурузу и чили. Нарезанный перец чили добавьте в сковороду, перемешайте и готовьте ещё 30 секунд. Затем добавьте консервированную кукурузу и перемешивайте 1-2 минуты на умеренном огне. Выжмите сок из половины лимона и снова перемешайте.

  8. Соединяем с рисом. В сковороду с курицей и кукурузой добавьте отваренный рис басмати. Всё тщательно перемешайте и приправьте кориандром, перцем и орегано. Готовьте на сильном огне 4-5 минут, часто помешивая.

  9. Финальный штрих. Снимите сковороду с огня. Посыпьте готовое блюдо кинзой и аккуратно перемешайте. Выложите на сервировочное блюдо и подавайте горячим.

Хозяйке на заметку

Вы можете заранее приготовить рис и хранить его в холодильнике. Главное, чтобы это был длиннозерный рис, который не превратится в кашу при готовке. Рекомендуем использовать рис басмати, но можно взять и другие сорта длиннозерного.

Вариации на тему

  • Вместо куриного филе можно использовать филе бедра, которое более сочное. Также можно заменить курицу на индейку.

  • Если хотите добавить ещё больше цвета и вкуса, используйте сладкий перец, нарезанный мелкими кубиками. Добавьте его раньше, до курицы, чтобы он хорошо прожарился.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое и лёгкое в приготовлении блюдо. Можно переборщить с остротой, если не контролировать перец чили.
Отлично подходит для обеда или ужина. Блюдо нужно есть сразу после приготовления, чтобы сохранить вкус.
Простой набор доступных ингредиентов. Курицу лучше использовать свежее, чтобы она была сочной.

Ответы на популярные вопросы

Как выбрать рис для такого блюда?
Рекомендуем использовать рис басмати, так как он имеет длинные зёрна и не превращается в кашу, что важно для этого блюда.

Можно ли приготовить это блюдо без курицы?
Да, можно использовать индейку, а также вегетарианский вариант с грибами или тофу.

Сколько стоит приготовить это блюдо?
Стоимость приготовления зависит от региона, но в среднем она составляет около 300-400 рублей за 3 порции.

Мифы и правда

  1. Миф: чтобы рис не превратился в кашу, нужно использовать только специальный рис для плова.
    Правда: на самом деле, рис басмати идеально подходит для этого блюда благодаря своей структуре.

  2. Миф: перец чили всегда делает блюдо слишком острым.
    Правда: острота перца чили зависит от его сорта и количества, которое вы добавите.

Интересные факты

  1. Басмати — один из самых популярных видов риса в Индии, известный своим необычным ароматом и текстурой.

  2. Чеснок, обжаренный в масле, раскрывает свои полезные свойства, улучшая иммунную систему.

  3. Кукуруза содержит большое количество клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение.

Исторический контекст

  • Рис басмати используется в Индии и других странах Южной Азии в течение тысячелетий. В своё время он был привезён в Европу благодаря торговым путям и стал важной частью многих национальных кухонь.

  • Кукуруза была введена в Европу благодаря Христофору Колумбу, который привёз её из Америки в 15 веке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
