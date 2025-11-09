Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железо против времени: как гонка ИИ поднимает капекс до 30% выручки и меняет правила облаков
Шифры вместо слов и звериные клички: как ГАИ разговаривает с коллегами, не раскрывая сути
Спартак в тупике: уволить тренера — заплатить миллионы, оставить — рисковать сезоном
Ваш телефон не только разряжает батарею — он разряжает молодость вашей кожи
Искал, искал и наконец-то нашёл: как одна мошка из Австралии переписала историю эволюции
Первый взлёт поп-дивы и спорный итог: что осталось за кадром сотрудничества Грымова с Алсу
Воскресенье превращается в день охоты за уникальными вещами: гид по берлинским блошиным рынкам
Рис с курицей и кукурузой за 35 минут: потрясающий вкус, который покорит вашу семью
Ваши бабушки были правы, но не знали всей правды: раскрыт современный смысл домашних примет

Воздушные пышки по-ленинградски: тот самый аромат детства и сладкая пудра, что тает на губах

5:26
Еда

Нежные, чуть сладковатые, с легкой хрустящей корочкой — те самые ленинградские пышки невозможно спутать ни с чем. Их аромат — это утро на Невском, чашка кофе и снежинки за окном. Сегодня этот ностальгический вкус можно легко воссоздать у себя на кухне — без промышленного оборудования и лишней возни.

Золотистые пончики-пышки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотистые пончики-пышки

Ингредиенты для идеальных пышек

Для теста:

  • 250 мл тёплого молока;
  • 10 г сухих дрожжей;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • 450-500 г пшеничной муки.

Для жарки и подачи:

  • растительное масло для фритюра (около 500 мл);
  • сахарная пудра — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка опары

В тёплое молоко всыпьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут — появится пышная пена. Это значит, дрожжи активировались.

Шаг 2. Замес теста

Добавьте яйцо, соль, растопленное масло и опару в миску. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто.
Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на 1-1,5 часа — оно должно увеличиться в объёме вдвое.

Шаг 3. Формирование пышек

Когда тесто поднимется, обомните его и раскатайте в пласт толщиной около 1,5 см.
Стаканом вырежьте кружочки и оставьте их "отдохнуть" на 20 минут — это придаст будущим пышкам лёгкость.

Шаг 4. Обжаривание

В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло до 180 °C.
Жарьте пышки по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.

Шаг 5. Подача

Готовые пышки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Затем посыпьте сахарной пудрой — обильно, как в лучших пышечных Петербурга.

Сравнение домашних и классических пышек

Параметр Домашние Классические из пышечной
Ингредиенты Простые, без добавок Мука высшего сорта, сливочное масло
Вкус Мягкий, нежный, чуть сладкий Более насыщенный и маслянистый
Время приготовления 1,5-2 часа Производственное — около 4 часов
Уровень сложности Минимальный Средний
Эффект Домашний уют и аромат детства Аутентичность и традиция

Советы шаг за шагом

  • Не перегревайте молоко: оптимальная температура — около 35-37 °C.
  • Тесто должно быть мягким: если оно плотное — пышки получатся жёсткими.
  • Не переворачивайте слишком рано: пусть каждая сторона подрумянится равномерно.
  • Не жалейте пудры: это не просто декор, а часть вкуса.
  • Жарьте малыми партиями: так температура масла не будет падать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавить слишком много муки.
    Последствие: пышки получаются тяжёлыми.
    Альтернатива: мука только до эластичности, не "вбитое" тесто.

  • Ошибка: недовыдержать тесто.
    Последствие: не поднимутся при жарке.
    Альтернатива: дайте ему постоять не меньше часа.

  • Ошибка: использовать холодное масло.
    Последствие: пышки впитают жир.
    Альтернатива: прогрейте до нужной температуры (180 °C).

А что если без дрожжей

Можно приготовить экспресс-версию — на кефире с содой. Пышки будут чуть плотнее, но мягкие и ароматные. Для этого замените дрожжи на 1 ч. ложку соды и дайте тесту "отдохнуть" 15 минут перед жаркой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простые продукты Требуют времени на расстойку
Вкус как в детстве Лучше есть сразу, пока свежие
Мягкие и лёгкие Калорийны из-за масла
Подходят для всей семьи Не подлежат долгому хранению

FAQ

Можно ли запечь пышки в духовке

Да, при 190 °C около 15 минут. Получатся менее жирными, но менее хрустящими.

Как долго хранить пышки

Лучше всего съесть в день приготовления. На следующий день можно разогреть в духовке.

Какая мука лучше

Пшеничная высшего сорта. Для более воздушного эффекта — частично заменить на кукурузную.

Мифы и правда

  • Миф: пышки — слишком жирное лакомство.
    Правда: при правильной температуре масла они не впитывают лишний жир.
  • Миф: дрожжевое тесто сложно готовить.
    Правда: современная сухая закваска делает процесс быстрым и стабильным.
  • Миф: домашние пышки не сравнятся с питерскими.
    Правда: при точном соблюдении пропорций результат не отличишь от оригинала.

3 интересных факта

  • Первая пышечная открылась в Ленинграде в 1958 году и работает до сих пор.
  • Раньше пышки подавали не с кофе, а с какао — классическая пара для холодных дней.
  • Ленинградские пышки жарили исключительно на топлёном масле — отсюда тот самый вкус.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Кошка приклеилась к вам на улице: это не мистика, а важное послание, которое вы игнорируете
Домашние животные
Кошка приклеилась к вам на улице: это не мистика, а важное послание, которое вы игнорируете
Неожиданный кошмар океана: одна из самых опасных тварей пугает людей по всему миру
Домашние животные
Неожиданный кошмар океана: одна из самых опасных тварей пугает людей по всему миру
Популярное
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое

Почему одних прохожих собаки обходят стороной, а за другими идут целой стаей. Оказывается, причина не в еде и не в случайности — всё гораздо глубже.

Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Полный привод не всегда решает: кроссоверы становятся зимними ловушками на дороге
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Последние материалы
Земля ещё дышит теплом, а вы уже сеете будущее: что сажают под зиму, чтобы весной не догонять соседей
Яд в стеклянной банке: соленья превратились в смертельную угрозу — невидимый убийца под крышкой
Митя Фомин сорвал ЗОЖ-режим: гастро-спектакль превратился в праздник живота и вдохновения
Шоколадное чудо из микроволновки: десерт, который оживает от кипятка, словно магия на кухне
Париж стирает красно-белые щиты: чем их заменили и почему движение стало похожим на большой организм
Новый шаг к продовольственной независимости: о чём договорились Казахстан и Россия
Итальянский секрет стройности: они творят чудеса с фигурой — минус 5 кг в талии
Страна на скорости 360 км/ч: атомные посёлки, генетика и ВСМ уже меняют карту России
Роскошь без мрамора и позолоты: приёмы, которые делают спальню по-настоящему дорогой
Паспорт говорит больше, чем вы: отметки, из-за которых туристов разворачивают прямо в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.