Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Праздничные рейсы без хаоса: лайфхаки, которые спасают нервы в новогодние перелёты
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек

Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака

4:13
Еда

Иногда хочется приготовить что-то простое, сытное и домашнее — без раскатки теста и сложных ингредиентов. Мясные оладьи на кефире — идеальное решение: вкус у них как у беляшей, но готовятся они в два раза быстрее. Это блюдо объединяет всё лучшее — нежное тесто, сочную начинку и аппетитную золотистую корочку.

Мясные оладьи на кефире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясные оладьи на кефире

Ингредиенты для теста и начинки

Для основы понадобится:

  • 1 стакан кефира;
  • 1 яйцо;
  • 1/2 ч. ложки соли;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • 1 ч. ложка соды;
  • около 250 г муки (до густоты сметаны).

Для начинки:

  • 300 г мясного фарша (свинина, говядина или курица);
  • 2 мелко нарезанные луковицы;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелёный лук или укроп — по желанию.

Пошаговый рецепт

Приготовьте тесто

В миске соедините кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Перемешайте венчиком, затем постепенно добавляйте муку, пока масса не станет густой, но мягкой.

Добавьте начинку

В фарш положите мелко нарезанный лук, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Выложите фарш в тесто и соедините всё до однородности.

Обжарьте оладьи

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте смесь ложкой. Обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки.

Подавайте горячими

Они вкусны и с соусом, и со сметаной, и даже в холодном виде.

Сравнение блюд

Блюдо Время приготовления Трудоёмкость Вкус Калорийность
Чебуреки ~60 минут Средняя Классический Выше среднего
Беляши ~90 минут Высокая Насыщенный Высокая
Мясные оладьи на кефире ~25 минут Минимальная Сочный, мягкий Умеренная

Советы шаг за шагом

  • Используйте кефир комнатной температуры — так сода активируется лучше.
  • Для диетического варианта замените часть муки овсяной или цельнозерновой.
  • Попробуйте добавить немного натертого сыра в тесто — получите нежную корочку.
  • Хотите пикантности? Добавьте в фарш щепотку паприки или чеснока.
  • Для равномерной прожарки не делайте оладьи слишком толстыми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: налить слишком много масла.
    Последствие: оладьи впитают жир.
    Альтернатива: жарьте на среднем огне, добавляя масло порционно.

  • Ошибка: слишком жидкое тесто.
    Последствие: оладьи расплывутся.
    Альтернатива: добавьте муку до нужной консистенции.

  • Ошибка: готовить на сильном огне.
    Последствие: снаружи подгорят, внутри останутся сырыми.
    Альтернатива: жарьте на среднем, спокойно переворачивая.

А что если заменить мясо

Если вы не едите мясо, приготовьте оладьи с грибами, капустой, картофелем или творогом. А для праздничного варианта добавьте немного копчёной курицы или сыра сулугуни — получится невероятно ароматно.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро готовятся Не хранятся долго
Сочные и сытные Лучше есть свежими
Подходят для любого фарша Требуют аккуратного обжаривания
Можно заморозить полуфабрикат При остывании теряют хруст

FAQ

Можно ли запечь оладьи вместо жарки

Да, при 200 °C около 20 минут — получится менее жирно.

Каким фаршем лучше пользоваться

Смешанным — говядина и свинина дают оптимальный вкус и сочность.

Как хранить остатки

В холодильнике не дольше суток, разогревать лучше на сухой сковороде.

3 интересных факта

  • Подобные "мясные лепёшки" есть во многих кухнях мира — от турецких котлет до корейских чимпхэ.
  • Кефирное тесто делает оладьи особенно мягкими благодаря реакции соды и кислоты.
  • Такое блюдо можно приготовить даже без яиц — кефир сам даст нужную структуру.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения
Садоводство, цветоводство
Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек
Нет балкона и сушилки? Простой лайфхак, чтобы высушить постельное белье даже зимой
Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию
Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.