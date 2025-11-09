Шоколадное чудо из микроволновки: десерт, который оживает от кипятка, словно магия на кухне

Шоколадный пудинг, приготовленный в микроволновке за 10 минут, — это настоящее открытие для тех, кто любит сладкое, но не хочет часами возиться на кухне. Без яиц, без миксера, без лишней посуды — и при этом результат получается воздушным, ароматным и насыщенным, словно из хорошей кофейни.
Этот рецепт придумала Саманта Сеневиратне, кулинар и автор популярных десертов, а популяризировала его Меган Сплоун. Секрет в сочетании простоты и кулинарного «фокуса»: тесто заливается кипятком, в результате чего сверху образуется нежный бисквит, а под ним — густой шоколадный пудинг.
"Если залить тесто кипятком, сверху образуется корж, а снизу — пудинг", — пояснила кондитер Саманта Сеневиратне.
Этот эффект превращает обычный шоколадный торт в десерт с двойной текстурой — плотной и кремовой одновременно.
60 г сливочного масла
150 г коричневого сахара (половину — для теста, половину — для посыпки)
120 мл молока
1 ч. л. ванильного экстракта
1 ч. л. растворимого кофе (по желанию)
80 г муки
30 г какао-порошка + 2 ст. л. для посыпки
½ ч. л. разрыхлителя
¼ ч. л. соды
щепотка соли
240 мл кипятка
Растопите масло.
Используйте форму, подходящую для микроволновки (1,5–2 л). В растопленное масло добавьте половину сахара, молоко, ваниль и кофе. Всё перемешайте.
Добавьте сухие ингредиенты.
Введите муку, какао, разрыхлитель, соду и щепотку соли. Перемешайте прямо в форме — миксер не нужен.
Создайте "магический" слой.
Сверху посыпьте оставшийся коричневый сахар, 2 столовые ложки какао и немного соли.
Залейте кипятком.
Осторожно влейте воду поверх смеси, не перемешивая. Именно этот шаг создаст будущий пудинг.
Приготовьте в микроволновке.
Готовьте 5–7 минут при мощности 800–900 Вт. Когда верх поднимется, а масса начнёт пузыриться, пудинг готов.
Подавайте.
Дайте десерту постоять 2 минуты и подавайте с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок.
|Тип десерта
|Время приготовления
|Текстура
|Где готовить
|Шоколадный пудинг в микроволновке
|10 минут
|Пудинг + корж
|Микроволновка
|Классический брауни
|40 минут
|Плотный бисквит
|Духовка
|Мусс из шоколада
|2 часа (с охлаждением)
|Воздушный
|Холодильник
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и просто
|Не хранится дольше суток
|Не требует яиц
|Сложно проверить готовность
|Минимум посуды
|Без микроволновки не получится
У вас нет микроволновки? Можно использовать духовку: накройте форму фольгой и запекайте при 180 °C 15–18 минут.
Можно ли добавить фрукты?
Да, бананы, малина или вишня прекрасно дополняют вкус.
Как подать красиво?
Подавайте в прозрачных стаканах или керамических мисках, украшенных мороженым.
Можно ли хранить?
Лучше съесть сразу — при повторном разогреве пудинг теряет текстуру.
Миф: микроволновка портит вкус шоколада.
Правда: при коротком времени готовки вкус становится даже насыщеннее.
Миф: без яиц десерт не получится.
Правда: структура держится за счёт какао и сахара.
Миф: нужно строго следовать рецепту.
Правда: этот пудинг прощает небольшие вольности и почти всегда получается удачным.
Пудинг-торт — изобретение британских домохозяек XX века. Они искали способ приготовить десерт без духовки, используя горячую воду и пар.
Микроволновая версия появилась в 1980-х годах, когда популярность таких печей стремительно росла.
Растворимый кофе усиливает вкус какао, делая шоколадный аромат более глубоким — этот трюк используют профессиональные кондитеры.
Шоколадные пудинги появились в Англии в XVIII веке и считались роскошью — какао было дорогим импортным продуктом. Со временем рецепт распространился по Европе, а в XX веке в США появилось множество «ленивых» версий — от пудинговых смесей до десертов в кружке. Микроволновая адаптация — логичное продолжение этой традиции: быстро, доступно и вкусно.
