Салаты из СССР, о которых забыли зря: 5 простых рецептов с тем самым вкусом Нового года

Советская кухня подарила немало легендарных блюд, ставших символами эпохи. Оливье и "селёдка под шубой" до сих пор украшают праздничные столы, но за их тенью остались другие салаты — простые, душевные, с характером времени. Эти блюда родились в эпоху дефицита, когда хозяйки умели творить чудеса из самых скромных продуктов. Сегодня, в эпоху изобилия, они способны вернуть не только вкус детства, но и то тёплое ощущение уюта, которое царило за семейным столом.
Легендарный рецепт, популярный в поездах дальнего следования. Простота ингредиентов и насыщенный вкус делали его любимцем пассажиров и проводников.
Печень быстро обжарить на сильном огне до мягкости, лук — до золотистой карамели. Всё нарезать соломкой, соединить и заправить майонезом.
Не пересушивайте печень — в этом весь секрет вкуса.
Этот салат считался символом здорового питания. Его готовили в столовых, санаториях и домах отдыха. Вкус необычный, но сбалансированный: сочетание землистости картофеля и свежести морской капусты.
Секрет вкуса: ароматное подсолнечное масло придаёт блюду особую "деревенскую" нотку.
Этот салат был настоящей палочкой-выручалочкой. Его можно было собрать буквально из остатков в холодильнике.
В некоторых домах добавляли рис, картофель или зелёный горошек.
Используйте вилку для разминания рыбы — это придаст салату воздушность и нежную текстуру.
По легенде, этот салат регулярно подавали в кремлёвских столовых. Он сочетает сладость запечённой свеклы и орехово-фруктовые оттенки — вкус благородный, насыщенный, по-настоящему праздничный.
Свеклу запечь в кожуре, предварительно натерев солью и сахаром — это подчеркнёт карамельные ноты. Нарезать, соединить с орехами и черносливом, заправить сметаной.
Cлегка обжаренные орехи делают вкус глубже и ароматнее.
Этот салат считался полезным и "элитным". Его подавали в ведомственных здравницах как источник энергии и витаминов.
Хлопья запарить, добавить мёд, изюм, натёртое яблоко и орехи. Подавать охлаждённым.
Cочетание сладости мёда и кислинки яблока делает блюдо лёгким и питательным — идеальный вариант для зимнего утра.
Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.