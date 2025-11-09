Салат с курицей, ананасом и сыром: рецепт, который покорит гостей на любом празднике

Этот салат с курицей, ананасом и сыром — один из самых популярных слоеных салатов, которые любимы за их необычное сочетание вкусов. Многие могут спорить о вреде майонеза, но что бы ни говорили диетологи, блюда с этим соусом — это не только вкусно, но и традиционно подается на праздники и в будние дни. Конечно, не стоит часто есть такие салаты, но иногда можно позволить себе немного кулинарного удовольствия. Этот салат — идеальное сочетание сладкого ананаса, соленой курицы и сыра, а орехи добавляют хрустящий акцент. Мы уверены, что он точно понравится вашим близким и станет любимым праздничным угощением.

Ингредиенты на 6 порций

Куриное филе — 500 г

Консервированные ананасы — 500 г

Полутвердый сыр — 250 г

Сметана (30%) — 40 г

Майонез — 200 г

Грецкие орехи — 100 г

Прованские травы — 1 ч. л.

Сушеный чеснок — 1 ч. л.

Зелень (по вкусу)

Соль и черный молотый перец (по вкусу)

Сложность: средняя

Калорийность: 628.50 ккал/порция

Время приготовления: 1 час

Время на охлаждение: 2 часа

Количество порций: 6

Этапы приготовления

1. Подготовка курицы

Для начала необходимо запечь куриное филе, чтобы оно получилось более ароматным. Промойте филе под холодной водой, обсушите и натрите солью, черным молотым перцем, сушеными травами и чесноком. Положите курицу на лист фольги и аккуратно поднимите края, создавая форму лодочки.

2. Запекание курицы

Добавьте пару ложек воды в "лодочку" из фольги, чтобы мясо было более сочным, и закройте края фольги. Запекайте куриное филе в разогретой до 200°C духовке около 30 минут. После того как курица готова, оставьте ее охлаждаться в фольге.

3. Подготовка остальных ингредиентов

Тем временем откиньте консервированные ананасы на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Нарежьте ананасы мелкими кубиками. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде в течение 5 минут, чтобы они стали ароматными. После этого измельчите орехи ножом.

4. Нарезка курицы и сыра

Остывшее куриное филе нарежьте мелкими кубиками, а сыр натрите на средней терке. Для заправки смешайте майонез с сметаной, добавьте по вкусу соль и черный перец.

5. Сборка салата

Теперь можно собирать салат. Лучше использовать прямоугольную или круглую форму для удобства. Выложите на дно салатника слой курицы, затем половину нарезанных ананасов, немного сыра и орехов. Каждый слой промазывайте майонезом с сметаной. Повторите все слои, пока не закончите ингредиенты.

6. Охлаждение

После того как вы завершите сборку, уберите салат в холодильник минимум на два часа. Это нужно для того, чтобы он хорошо пропитался, и все слои стали нежными.

7. Украшение

Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Это придаст блюду не только красивый вид, но и добавит свежести.

Советы по приготовлению

Для этого салата идеально подойдет сыр с мягким вкусом, например, гауда. Если хотите более выраженный вкус, используйте чеддер или даже пармезан.

Если вы хотите уменьшить калорийность блюда, можно заменить майонез на йогурт, но в этом случае вкус будет немного отличаться.

Также можно разнообразить рецепт, добавив к орехам немного изюма или клюквы для дополнительного контраста вкусов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Отлично сочетается сладкое и соленое Высокая калорийность из-за майонеза Легко готовить, все продукты доступны Может быть тяжело для пищеварения Можно приготовить заранее Требуется время для охлаждения

FAQ

Как выбрать сыр для салата?

Для этого салата лучше выбрать полутвердый сыр с нежным вкусом, такой как гауда, или более острый, как чеддер.

Могу ли я заменить майонез в этом рецепте?

Да, можно использовать йогурт или даже домашнюю заправку, но вкус будет немного отличаться.

Как долго можно хранить этот салат в холодильнике?

Салат можно хранить в холодильнике до 2 дней. Однако, чем дольше он стоит, тем более насыщенным становится его вкус.

