Салат с курицей, ананасом и сыром: рецепт, который покорит гостей на любом празднике

Этот салат с курицей, ананасом и сыром — один из самых популярных слоеных салатов, которые любимы за их необычное сочетание вкусов. Многие могут спорить о вреде майонеза, но что бы ни говорили диетологи, блюда с этим соусом — это не только вкусно, но и традиционно подается на праздники и в будние дни. Конечно, не стоит часто есть такие салаты, но иногда можно позволить себе немного кулинарного удовольствия. Этот салат — идеальное сочетание сладкого ананаса, соленой курицы и сыра, а орехи добавляют хрустящий акцент. Мы уверены, что он точно понравится вашим близким и станет любимым праздничным угощением.
Куриное филе — 500 г
Консервированные ананасы — 500 г
Полутвердый сыр — 250 г
Сметана (30%) — 40 г
Майонез — 200 г
Грецкие орехи — 100 г
Прованские травы — 1 ч. л.
Сушеный чеснок — 1 ч. л.
Зелень (по вкусу)
Соль и черный молотый перец (по вкусу)
Сложность: средняя
Калорийность: 628.50 ккал/порция
Время приготовления: 1 час
Время на охлаждение: 2 часа
Количество порций: 6
Для начала необходимо запечь куриное филе, чтобы оно получилось более ароматным. Промойте филе под холодной водой, обсушите и натрите солью, черным молотым перцем, сушеными травами и чесноком. Положите курицу на лист фольги и аккуратно поднимите края, создавая форму лодочки.
Добавьте пару ложек воды в "лодочку" из фольги, чтобы мясо было более сочным, и закройте края фольги. Запекайте куриное филе в разогретой до 200°C духовке около 30 минут. После того как курица готова, оставьте ее охлаждаться в фольге.
Тем временем откиньте консервированные ананасы на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Нарежьте ананасы мелкими кубиками. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде в течение 5 минут, чтобы они стали ароматными. После этого измельчите орехи ножом.
Остывшее куриное филе нарежьте мелкими кубиками, а сыр натрите на средней терке. Для заправки смешайте майонез с сметаной, добавьте по вкусу соль и черный перец.
Теперь можно собирать салат. Лучше использовать прямоугольную или круглую форму для удобства. Выложите на дно салатника слой курицы, затем половину нарезанных ананасов, немного сыра и орехов. Каждый слой промазывайте майонезом с сметаной. Повторите все слои, пока не закончите ингредиенты.
После того как вы завершите сборку, уберите салат в холодильник минимум на два часа. Это нужно для того, чтобы он хорошо пропитался, и все слои стали нежными.
Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Это придаст блюду не только красивый вид, но и добавит свежести.
Для этого салата идеально подойдет сыр с мягким вкусом, например, гауда. Если хотите более выраженный вкус, используйте чеддер или даже пармезан.
Если вы хотите уменьшить калорийность блюда, можно заменить майонез на йогурт, но в этом случае вкус будет немного отличаться.
Также можно разнообразить рецепт, добавив к орехам немного изюма или клюквы для дополнительного контраста вкусов.
|Плюсы
|Минусы
|Отлично сочетается сладкое и соленое
|Высокая калорийность из-за майонеза
|Легко готовить, все продукты доступны
|Может быть тяжело для пищеварения
|Можно приготовить заранее
|Требуется время для охлаждения
Как выбрать сыр для салата?
Для этого салата лучше выбрать полутвердый сыр с нежным вкусом, такой как гауда, или более острый, как чеддер.
Могу ли я заменить майонез в этом рецепте?
Да, можно использовать йогурт или даже домашнюю заправку, но вкус будет немного отличаться.
Как долго можно хранить этот салат в холодильнике?
Салат можно хранить в холодильнике до 2 дней. Однако, чем дольше он стоит, тем более насыщенным становится его вкус.
Салаты с майонезом часто считаются традиционными праздничными блюдами в разных странах мира.
Курица — источник белка, который полезен для здоровья, особенно для поддержания мышечной массы.
Ананас в салатах не только придает необычный вкус, но и содержит фермент бромелайн, который помогает в переваривании пищи.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.