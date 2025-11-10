Три копейки, десять минут и никакой мороки — вот рецепт печенья, которому не нужен миксер

Иногда хочется испечь что-то простое и уютное — без долгих замесов, дорогих ингредиентов и лишней возни.
Именно такое печенье предлагаем вам сегодня мы. Оно получается мягким внутри, с золотистой сахарной корочкой снаружи и лёгким ароматом ванили. Готовится буквально за 30 минут, из самых простых продуктов, и идеально подходит к чаю или кофе.
Главная особенность рецепта — в его доступности. Все ингредиенты есть на любой кухне, а тесто готовится без сливочного масла и миксера. Кефир делает печенье воздушным, а растительное масло — мягким и рассыпчатым. Это отличный вариант для тех, кто хочет порадовать семью свежей выпечкой, не проводя на кухне полдня.
Печенье выходит невероятно вкусным и готовится без хлопот.
мука — около 350 г;
сахар — 3 ст. л.;
кефир — 150 мл (комнатной температуры);
растительное масло — 70 мл;
яйцо — 1 шт.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 8 г;
соль — щепотка;
для посыпки — 3 ст. л. сахара (тростникового или обычного).
Смешайте жидкие ингредиенты.
В миску разбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Влейте кефир и масло. Перемешайте венчиком до однородности.
Добавьте муку и разрыхлитель.
Введите часть просеянной муки и разрыхлитель, перемешайте. Затем постепенно добавляйте остальную муку, пока не получится мягкое, нелипкое тесто.
Разделите тесто.
Разделите массу на две части, скатайте в жгуты и нарежьте каждый на 8 кусочков. Для ровности можно использовать кухонные весы.
Сформируйте печенье.
Из кусочков сделайте шарики, обваляйте их в сахаре и разложите на противне, застеленном бумагой для выпечки.
Сделайте надрезы и выпекайте.
Острым ножом сделайте сверху крестовые надрезы. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20-25 минут. Готовое печенье должно слегка подрумяниться и приобрести аппетитную корочку.
Ошибка: много муки.
Последствие: печенье получится сухим.
Альтернатива: добавляйте муку постепенно, пока тесто не перестанет липнуть.
Ошибка: кефир из холодильника.
Последствие: плохо поднимается тесто.
Альтернатива: используйте продукт комнатной температуры.
Ошибка: слишком долгое выпекание.
Последствие: корочка станет жёсткой.
Альтернатива: проверяйте готовность уже через 20 минут.
Попробуйте сделать шоколадный вариант — добавьте ложку какао в тесто. А для праздничного стола можно обвалять печенье не в сахаре, а в смеси сахара и кокосовой стружки — получится эффектно и ароматно. Такое печенье отлично хранится в герметичной банке и остаётся мягким несколько дней.
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты
|Нужно контролировать температуру духовки
|Быстрое приготовление
|Без охлаждения тесто может липнуть
|Универсальный вкус
|Без добавок вкус может показаться нейтральным
|Бюджетный вариант
|Лучше есть свежим, чем хранить долго
Можно ли заменить кефир йогуртом?
Да, подойдёт густой натуральный йогурт без добавок.
Какой сахар лучше использовать для посыпки?
Тростниковый придаёт лёгкий карамельный аромат, но и обычный даст приятную хрустящую корочку.
Можно ли готовить без яйца?
Да, замените яйцо 2 ст. л. кефира и добавьте чуть больше муки.
Как хранить готовое печенье?
Держите его в плотно закрытой банке при комнатной температуре — оно останется свежим до трёх дней.
Миф: без сливочного масла печенье не бывает вкусным.
Правда: на растительном масле оно получается мягким и менее калорийным.
Миф: нужно обязательно использовать миксер.
Правда: достаточно обычного венчика — тесто прекрасно поднимается и без техники.
Миф: такое печенье нельзя замораживать.
Правда: его можно хранить в морозилке до месяца и разогревать в духовке перед подачей.
Первые рецепты теста на кефире появились в России в начале XX века, когда этот продукт стал массовым. Его начали использовать вместо дрожжей, чтобы упростить домашнюю выпечку. Со временем появились десятки вариантов печенья — от сладкого до солёного. Современные хозяйки адаптировали их под быстрый ритм жизни, сохранив главное — мягкость, аромат и домашний вкус.
Домашнее печенье на кефире — это тот случай, когда из самых простых ингредиентов рождается настоящий уют. Оно подкупает сочетанием мягкости и лёгкого хруста, а аромат ванили мгновенно создаёт атмосферу тепла. Такое печенье станет отличным дополнением к утреннему кофе или семейному чаепитию. Готовится оно просто, а результат неизменно радует. Стоит испечь один раз — и рецепт надолго поселится в вашей кулинарной тетради.
